Los diez mandamientos de Xavi y blablabla...

Del mismo modo que Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas que contenían los diez mandamientos y se los dio a Aarón, así mismo Xavi Hernández le ha dado el decálogo al pueblo culé. Y, según Mundo Deportivo, esto dicen las tablas de la ley: primer mandamiento, profesionalidad las 24 horas; segundo mandamiento, tácticas motivacionales; tercer mandamiento, control del rendimiento; cuarto mandamiento, explotar la estrategia; quinto mandamiento, sesiones más intensas; sexto mandamiento, buena preparación física; séptimo mandamiento, prevención de lesiones; octavo mandamiento, apuesta por el 4-3-3; noveno mandamiento, los extremos, abiertos; y décimo y último mandamiento, recuperar a Dembélé. Se nota que, al objeto de emular el capítulo 19 del Éxodo y, como a Moisés, a Xavi también la salieran diez mandamientos, Mundo Deportivo ha rellenado porque, vamos a ver: ¿Profesionalidad? ¿En serio? ¿De verdad que Xavi quiere que sus jugadores sean profesionales? ¿A diferencia de quién? ¿A diferencia de Koeman que los quería amateurs? Suena un pelín forzado, ¿no? ¿Control del rendimiento? ¿Explotar la estrategia? ¿Buena preparación física? ¿De verdad me está diciendo Mundo Deportivo que Xavi quiere que sus futbolistas estén bien físicamente? Eso sí que es una novedad, ¿verdad? ¿Prevención de lesiones? No, hombre, no, mucho mejor no prevenirlas, ¿no? ¿Recuperar a Dembélé? Pues hombre, ¡ya que está! Pero vamos, que a Dembélé llevan intentando recuperarlo desde 2017, ¡si hasta le pusieron a Abidal como guardaespaldas! Lo de desayunar y comer juntos creo yo que es de cajón y lo de los móviles es una chorrada como un piano, pero bueno, al menos lo va a intentar el chaval.

Tendría que habérseme ocurrido a mí pero no ha sido así, se le ha ocurrido a un tuitero que se llama Maketo Lari y a quien ya he citado en alguna que otra ocasión. Digo que tendría que habérseme ocurrido a mí lo de rebuscar en las redes para saber si esto del decálogo es nuevo o si es más viejo que Cascorro. Y sí, siento decepcionar a aquellos que pensaban que Xavi estaba inventando algo porque esto es más viejo que Cascorro. Sport: "Los diez mandamientos de Ronald Koeman": quiere más profundidad, más presión, más velocidad de balón y más valentía. Desea recuperar a los que han estado por debajo de su nivel, como Griezmann o Coutinho. La intensidad que le falta al equipo la trabaja en los entrenamientos, así como la estrategia, siempre con balón. Y cuenta con Messi como su gran aliado. O sea, Koeman quería lo mismo que ahora pretende Xavi.

Más mandamientos, en este caso los otros diez de Setién, en esta ocasión extraídos por ESPN de una charla del entrenador cántabro en la Agencia Efe: Messi le gustaba mucho porque era capaz de hacer lo mejor desde hacía 10 años, Griezmann creció mucho con Simeone, no iba a cambiar su método de trabajo, no había que correr detrás del balón, su mayor referencia había sido Cruyff, había que competir y ganar... En fin, cosas todas sensatísimas que, según recuerdo, no fue capaz de llevar a cabo y hoy está en juicio con el Barcelona por haber jugado mal y no bien como indicaba su decálogo. Otro con decálogo, Luis Enrique. Según Sport, que fue el que desveló los diez mandamientos del actual seleccionador nacional, el asturiano quería que los futbolistas estuvieran una hora antes en el entrenamiento, la prohibición absoluta de bebidas alcohólicas (¿de verdad que no podían tomarse un par o tres de Ballantine's antes de un partido de Champions?), estar en casa antes de las 12 a falta de 48 horas para un partido, declaraciones siempre respetuosas, los futbolistas debían vestir la ropa oficial del club, prohibidos los deportes de riesgo... Caramba, se parecen mucho estos mandamientos a los de Koeman, Setién y Xavi, ¿no?

También descendieron en su día del monte con sus diez mandamientos Rijkaard, Guardiola y, por supuesto, Johan Cruyff, de forma que se va a tener que restringir el acceso al Sinaí del mismo modo que lo han hecho con el Everest porque esto parece ya un botellón, la verdad. Del único que no he sido capaz de encontrar decálogo ha sido de Valverde, que a lo más que llegó según Mundo Deportivo fue a seis claves. Xavi, y yo lo entiendo, está en la necesidad de hacer cosas de cara al exterior, y el periobarcelonismo, y también lo comprendo, quiere hacer ver que empieza una nueva era, pero todos y cada uno de los entrenadores que han pasado por ahí han pretendido exactamente lo mismo, que los futbolistas no salgan por las noches, que se cuiden físicamente, que trabajen la táctica y recuperar a Dembélé. Lo mismo. Lo de Xavi no es una primera edición, no es un incunable, lo suyo es un libro de bolsillo. Los diez mandamientos del fútbol se resumen en uno solo: ganar. Si no ganas, se te lleva la corriente del Nilo, ya que estamos con Moisés. Xavi no ha inventado nada porque, en realidad, casi nadie ha inventado nada salvo, quizás, José Mourinho. El resto, blablabla.