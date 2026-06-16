Los envenenadores de Lopetegui van ahora a por Cucurella

Dos días antes de debutar con España en el Mundial de 2018, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española por aquel entonces, tomaba una decisión inédita y que no creo que vuelva a repetirse en la historia del fútbol mundial: destituir a su seleccionador. Resulta que el 12 de junio de hace ocho años, Julen Lopetegui y el Real Madrid habían llegado a un acuerdo para las siguientes tres temporadas y el club blanco pagó los 2 millones de euros de la cláusula de rescisión. Como Julen es un hombre esencialmente bueno no quiso que sus conversaciones, que fructificaron como digo, fueran vistas como algo oscuro, algo turbio. Podrían haber llegado perfectamente a ese mismo acuerdo sin conocimiento público, dirigir tranquilamente a España durante el Mundial, abonar la cláusula una vez acabada la participación de la selección y santas pascuas, se acabó. Pero no, nos encontramos con un hombre honrado que quería gritarle al mundo que había firmado con el Madrid, sí, pero que su trabajo de dentro de un mes no tenía por qué interferir en su trabajo durante junio y que, por lo tanto, no tenía absolutamente nada que esconder.

Pero con lo que no contó Julen fue con el antimadridismo, que apretó de lo lindo. A Lopetegui no le cesó Rubiales, no, qué va, a Lopetegui le puso de patitas en la calle el periodismo antimadridista: ¿pero cómo iba a poner sus zarpas en el equipo nacional el futuro entrenador del Real Madrid? ¿Y no estaría trabajando ya Rubiales para el Madrid desde la concentración española? El presidente de la Federación, que estaba al tanto de las negociaciones y que las consintió, cedió a las presiones, echó a Lopetegui y la imagen del entrenador saliendo en una furgoneta dio tres veces la vuelta al mundo. Aquello acabó fatal, con Hierro ocupando de improviso el puesto vacante de Lopetegui y con España pegándose el gran trompazo, y con el antimadridismo acusando, por supuesto, al Real Madrid de haber perjudicado los intereses nacionales. Lo que, ocho años después de aquello, no consigo entender es cómo podría perjudicar al trabajo del seleccionador Lopetegui el hecho de haber firmado para el futuro como técnico de un club. Vamos, no lo entiendo yo, no lo entiende Lopetegui, sigue sin comprenderlo Rubiales y no lo entiende nadie con dos dedos de frente. El Mundial, claro, no se lo cargó el Real Madrid con su negociación sino el antimadridismo con su campaña de insidias, medias verdades y veneno. Se inocularon grandes dosis de veneno por aquellos días en la concentración de Krasnodar, y hubo, en líneas generales, gran satisfacción también cuando el equipo nacional cayó ante Rusia en los octavos de final. Satisfacción contenida, claro, pero satisfacción al fin y al cabo porque del desastre, que era de los envenenadores, podría responsabilizarse por fin al Real Madrid y al muerto deportivo por envenenamiento, que no era otro que Lopetegui.

El domingo, nada más conocerse el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, pensé lo mismo. Y lo dije en X: ¿Quién será el primer bodoque en acusar al Real Madrid de desestabilizar a España? La pregunta la hice en el fondo para reírme un rato, no creí que llegaran a tanto, pero llegaron, vaya que si llegaron. Como si Cucurella, que es un lateral izquierdo extraordinario, uno de los mejores del mundo en mi opinión, no fuera un jugador de fútbol sino un neurocirujano a punto de entrar en el quirófano para el clipaje de un aneurisma: ¡Ojo, le van a desestabilizar! ¡Atención, Cucurella no va a dormir! ¡Cuidado, le han fichado un día antes de enfrentarse a la potentísima selección de Cabo Verde! Hombre, que es fútbol. Que no es nada más que fútbol. Que sí, que es muy divertido y todo lo que queráis, pero que esto está para pasar el rato, ¿eh? Que Cucurella no tiene que extirpar un tumor ni nada parecido, ¿eh? Y siguen: "Yo no lo habría hecho así", "Es poco elegante". Poco elegante es pagarle durante 17 años un total de 8,4 millones de euros al vicepresidente arbitral y no os he oído quejaros tanto. "Bueno, es mi opinión", dicen muy ofendidos. Claro. Y la mía es que sois venenosos. Os guardasteis un poquito de cianuro del 2018 y lo estáis utilizando ahora, ¿eh? Ni siquiera os habéis tomado la molestia en comprar veneno nuevo: ¡Tacaños!

Como el fichaje de Cucurella, un domingo por la tarde, en plena siesta, con un calor africano, nos ha pillado a todos por sorpresa, las explicaciones son de lo más variopintas. No pueden decir simplemente "qué fichaje más bueno ha hecho el Real Madrid", no, eso es demasiado normal para ellos. Y entonces tienen que buscarle no tres pies sino noventa y nueve pies al gato. Lo más friki que he oído es que el fichaje de Cucurella es la respuesta del Real Madrid al community manager del Atleti. ¿Os lo podéis creer? Porque, claro, ¿qué hace ahora el Real Madrid con Mendy y con Fran? Y yo respondo con otra pregunta: ¿Prescindir de ellos? ¿No has pensado, querido compañero, que si el Real Madrid trae a uno de los mejores laterales izquierdos del mundo es porque a lo mejor no está del todo contento con los que tiene? Será la primera vez que un equipo trata de mejorar su plantilla, claro. Como con Cucurella no se pueden meter porque no es de Cardiff sino español, de Alella, en pleno Maresme, y el tío es simpatiquísimo y muy bueno, el siguiente paso será arrearle palos a Mourinho, que como quiere que el Mundial lo gane Portugal estará desestabilizando a su gran rival, que es España, fichando a uno de sus mejores futbolistas. Ah, no, perdón, que Cucurella ya no es uno de los mejores, se me había olvidado. Hasta el domingo 14 de junio de 2026 a las 5 de la tarde Marc Cucurella Saseta era el mejor, desde el 14 de junio de 2026 a las 6 es un paquete. Ya sabéis lo que se dice, "las opiniones son como los culos, todos tenemos uno". Pues ya me diréis vosotros qué puede salir del culo de un antimadridista. Probablemente lo mismo que del cerebro.