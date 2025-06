Louzán, un maestro de la tanatoestética

No habían transcurrido ni siquiera veinticuatro horas desde que Joan Laporta transformara la inocente pregunta deportiva de una niña, desprovista de cualquier atisbo de maldad, en una soflama política cuando El Mundo publicaba que la Fiscalía Anticorrupción acababa de pedir que prestasen declaración en condición de testigos el propio Laporta y los ex entrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde. Lo que pretende el Ministerio Público es que tanto el presidente como los técnicos aclaren el motivo real de los pagos librados por el Barça a las sociedades instrumentales del número dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. A Laporta se le cita como máximo responsable del club antes y ahora y, puesto que sigue insistiendo en que el Barça pagó por unos informes, parece lo más lógico preguntarle a dos entrenadores del primer equipo si ellos tuvieron alguna noticia de esos esclarecedores y detalladísimos informes, tan importantes como para que se pagaran por ellos casi ocho millones y medio de euros.

De lo que vaya a decir el actual entrenador del PSG no tengo ni la más remota idea, igual él sí los vio y los utilizó para algo que no fuera como papel higiénico, pero lo que declarará Valverde ya lo sabemos porque él ya confirmó en rueda de prensa que no había tenido conocimiento de ningún informe arbitral, ni nadie se los ofreció ni ningún miembro de su equipo los vio. ¿Cómo es posible que se pagara una cantidad tan abultada de dinero por unos informes de dos folios y con faltas de ortografía cuya finalidad, según los dirigentes del Barça, era conocer de qué pie cojeaba cada árbitro y ninguno de ellos llegara ni al primer entrenador del equipo, ni a ninguno de sus ayudantes ni por supuesto a los jugadores? ¿Qué finalidad podría tener que los carísimos informes estuvieran destinados a consumo exclusivo de los directivos cuando ellos no jugaban y no tenían que vérselas con los árbitros? ¿Cabe la posibilidad, y es sólo una hipótesis de trabajo, de que esos informes acabaran en un cajón? Pues sí, cabe. El simple hecho de que la Fiscalía Anticorrupción llame a Ernesto Valverde y a Luis Enrique supone un indicio claro de que ellos también se malician que el pastizal abonado a las sociedades instrumentales de Negreira no encuentra justificación alguna en ese cutre "copia, pega" de Instituto y que debe haber otra explicación más razonable. ¿Cual? Tic, tac, tic, tac… Espero que todo se descubra antes de que la niña que le preguntó ayer a Laporta cumpla la mayoría de edad.

El pago de ese dinero está también íntimamente entrelazado al movimiento de hoy de Louzán descabezando el Comité Técnico de Árbitros y mandando para su casa a Medina Cantalejo, Clos Gómez, Rubinos Pérez, Lizondo Cortés, González Vázquez y Lesma López. Hoy oía a un colega de profesión decir que había ganado el Real Madrid y que esto es lo que quería Florentino Pérez. Y, al margen de que a mí me siga pareciendo alucinante que únicamente el Real Madrid esté interesado en una renovación de arriba abajo del colectivo arbitral después de conocerse que el Barça pagó durante 17 años a Negreira por unos informes de cuya utilidad duda incluso la Fiscalía Anticorrupción, ni gana el Madrid ni gana Florentino, quien gana es Louzán. No gana el Real Madrid porque el giro de 180 grados que exige el club blanco afectaría a todo el CTA, a todo. Y a todos aquellos que estuvieran en contacto con el paciente cero del virus, a todos. Y sí gana Louzán. Y lo que gana Louzán no es otra cosa que tiempo.

Louzán, que es político y que es gallego, gana tiempo con una operación de tanatoestética. La tanatoestética es el arte de preparar el cuerpo de un muerto buscando así un aspecto natural y digno. Y eso es lo que pretende Louzán, ponerle colorete al muerto, ponerle pequitas al muerto, pintarle los labios al muerto y peinar al muerto para presentarlo a los clubes como si estuviera vivo. Pero no, el muerto está muerto. Lo que ha hecho hoy Louzán es de Primero de gatopardismo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa puso en boca del protagonista de El gatopardo, Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, la siguiente frase: "Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie". Louzán quiere que todo siga igual y por eso necesita aparentar que el muerto goza de una excelente salud. Pero, ¿cómo va a ser nada igual en el fútbol español después de conocerse que el Barça pagó durante 17 años un total de 8’4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros? ¿Colocando ahí a un CEO? ¿Cómo va a vivir un muerto? Tanatoestética federativa. Un cuento chino. Porque el muerto… el muerto, queridos, está muerto.