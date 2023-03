Más Canales y menos Rubiales

Como diría el inigualable Manolo Esteban, las aguas bajan turbias en el fútbol español. Y turbio es poco. Las aguas bajan sucias, bajan impuras, son aguas fecales. Hoy, en Twitter, Javier Tebas se ha peleado con otro Javier, Matallanas. El primero, como sabéis, presidente de la Liga de Fútbol Profesional a excepción de Real Madrid y Barcelona; el segundo, portavoz de la federación española. A Tebas le salta un día Mata, otro Pablo García Cuervo, también periodistas de distintos medios, hoy por ejemplo lo ha hecho Jorge Calabrés, de El Español… Y Tebas, que debe tener mucho tiempo libre, entra a todo. Y, como decía, hoy el show ha corrido a cargo del presidente de la Liga y el portavoz de la federación. Mata ha dicho que Hacienda y fiscalía pidieron información genérica sobre Negreira y que era imposible saber que existía relación con el Barça, y ha aprovechado para lanzarle el primer tantarantán a Tebas, a quien ha acusado de ser responsable de un ineficaz control económico y de ir de listo por la vida. Tebas, claro, ha entrado al trapo mostrado por Matallanas y le ha acusado de no saber para qué sirve el control económico y, ojo, le ha dicho lo siguiente: "Rubi no puede dar lecciones de ningún control hasta que no explique la integridad de algunos partidos cuando era jugador, ¿recuerdas, Mata?" Esto, por supuesto, ha encendido a Matallanas, que ha respondido lo siguiente: "Javier, ya que estamos, ¿en la jornada anual Compliance de la Liga estáis tratando sobre la asamblea que celebrásteis en Dubai desde la que os desplazásteis a Qatar? Bonito viaje. ¿Ocio o negocio?" Y Tebas, a su vez, le ha respondido esto: "Rubi y tú debéis informaros cómo funciona el departamento de compliance, todo está perfectamente informado a este departamento así como a todos los órganos competentes. También si hacemos paella con amigas después de las reuniones".

Parecía que Tebas iba a descansar un rato pero entonces ha entrado en escena Calabrés, colega de El Español: "Hola, Javier. ¿Compliance? Tu mano derecha y director audiovisual de la Liga facturó 500.000 euros con una empresa de derechos de televisión que contrataste años atrás. ¿Vas a hablar de esto en la Jornada Anual?" Cortito y al pie, Tebas ha respondido al periodista: "Esto debes preguntárselo al club donde trabajas y te paga, ya que era miembro delegado de la Liga en esas fechas y además también hizo trabajos para tu club en su día. Está todo en orden. Cree el ladrón que son todos de su condición". Y a esto último ha contestado Calabrés exigiendo una rectificación porque, de lo contrario, adoptaría las medidas legales oportunas y, a su vez, iniciaba un curioso "hilo" en el que, entre otras cosas, aseguraba que la Liga gastó 139 millones en 5 años para publicidad, propaganda y relaciones públicas: "El poder de Tebas", dice Jorge, "es muy grande gracias al dinero que generan los clubes y a lo que invierte en medios".

El Español publicaba ayer un documento en el que se acredita que el Barcelona pagó diez mil euros al hijo de Negreira por llevar a los árbitros en coche desde el hotel hasta el Camp Nou. En el mismo puede leerse textualmente lo siguiente: "Para que el árbitro no sea contrario al Barça". El martes AFE pedía la inmediata inhabilitación de Rubiales y reprobaba su conducta mafiosa después de que el letrado Ramón Caravaca confesara que las vigilancias a David Aganzo, el presidente del sindicato de futbolistas, contaron con la autorización del presidente de la federación. Y hoy el Colegio de Abogados ha querido aclarar que se confundió a Luis con Juan, tío del presidente de la federación, al que Rubiales expulsó de la misma después de meterlo.

Pues bien: en este ambiente absolutamente tóxico, con el secretario de Estado poniéndose de perfil por no decir que adoptando otra postura más sumisa, con el ministro de Deportes por ahí, supongo que en China haciéndole la pelota a Xi Jinping, y con el Sevilla subiéndose por las paredes porque más de un lustro después el Tribunal Supremo ha confirmado una sanción del Tribunal de Competición de 2017 por unos insultos a Ramos, ayer se conoció que a Sergio Canales le han castigado con 4 partidos por decir que Mateu Lahoz le expulsó de forma premeditada en el partido que el Betis jugó contra el Cádiz. Por cierto, este domingo juegan Atlético de Madrid y Betis. ¿A quién han colocado para arbitrar ese partido? Pues sí, a Mateu Lahoz. Además de malos, chulos.

Si yo tuviera que hacer una campaña para hablar de nuestro fútbol escondería a Rubiales, Tebas, Negreira, Negreirita, Soler, Laporta, Bartomeu, Rosell, Villar, Arminio y Franco y pasearía por el mundo a Sergio Canales. Canales representa lo mejor de nuestro deporte. Es un chico que lo ha pasado fatal debido a sus lesiones, se ha sobrepuesto, se ha consolidado y ahora es una de las estrellas de nuestra Liga. El comportamiento de Canales es siempre ejemplar tanto dentro como fuera del campo. ¡Hasta es guapete el tío! Sergio Canales emerge entre tanta basura, representa lo mejor de nuestro fútbol. Cuando cuelgue las botas, Canales debería presidir la Liga. O la federación. O deberían nombrarlo secretario de Estado para el Deporte. O ministro. O presidente del Gobierno. O Papa. Yo veo a Canales como Papa, sinceramente lo digo. Deberíamos cuidar a los Canales de nuestro fútbol. Tendríamos que proteger a Sergio de la absoluta mediocridad institucional que le rodea. Si nuestro fútbol tiene arreglo, que es difícil, será por nuestros Canales y no por nuestros Negreiras. Ánimo, Sergio. Estamos contigo. Más Canales y menos Rubiales.