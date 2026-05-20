Mbappé ataca a Arbeloa y su entorno la toma con Vinicius

Lo que básicamente dijo Josep Pedrerol el lunes en El Chiringuito es que, siempre según el entorno de Kylian Mbappé, el delantero francés piensa que Álvaro Arbeloa le ha ninguneado, que está aislado en el vestuario y que Vinicius tiene la culpa de que todos le señalen a él por su escasa implicación con el Real Madrid. Esa es la información de Pedrerol: el entrenador me ha faltado al respeto, estoy solo y Vinicius es el responsable de que haya quien piense que no me dejo la piel por el equipo. Y Josep sentencia: "Lo bueno que tiene Mbappé es que cuenta con el respaldo de Florentino". Lo dice Pedrerol porque el pasado miércoles, en la Sexta, cuando le preguntó por Mbappé, el presidente del Real Madrid dijo que era el mejor, aunque luego añadiera a continuación que Vinicius había ganado "él solo" dos Champions. Yo creo que Florentino va a apoyar siempre públicamente a todos sus jugadores y no va a regatear elogios para ninguno de ellos, pero es una percepción absolutamente personal. No vi demasiado desequilibrio entre los halagos a Mbappé y a Vinicius, pero ya digo que es una interpretación mía y puedo estar equivocado.

Por supuesto que todos los entornos filtran y seguramente lo haga también el de Vinicius, pero desde el entorno de Vinicius no se ha atacado, que yo sepa, a Mbappé. O, al menos, no he oído a ningún periodista lo que sí dijo Pedrerol en El Chiringuito, o sea, que el entorno de Mbappé acusaba a Vinicius de intentar que Kylian quedara de cara al exterior como un jugador poco implicado. Y sería de necios que el entorno de Vinicius tratara de dejar en evidencia a Kylian por la sencilla razón de que para dejar mal a Mbappé ya se sobra y se basta el propio Kylian Mbappé. ¿O es que Vinicius estaba detrás de esa sonrisa de oreja a oreja que no disimulaba el delantero francés a su salida de Valdebebas cuando pocos minutos antes se habían peleado en el vestuario Valverde y Tchouameni? Desde el entorno de Mbappé, que está muy activo últimamente, se filtró que Kylian no se había enterado de lo sucedido, pero es que, al día siguiente, Mbappé volvió a entrar sonriendo: ¿No lo sabía aún? ¿O es que le daba simplemente igual? También resulta complicado creer que Vinicius estuviera detrás de la llegada del avión privado de Mbappé tan solo diez minutos antes de que empezara un partido de Liga en el que el Real Madrid se jugaba la vida. ¿Alteró Vinicius el plan de vuelo? ¿Habló con el piloto para que tuviera el avión sobrevolando Madrid un poco más hasta llegar justo en el arranque del partido? ¿Eligió Vinicius el look playero y claramente vacacional con el que Mbappé apareció en el aeropuerto?

Me cuesta ver la participación de Vinicius, que es un futbolista que no se lesiona casi nunca y está casi siempre con el equipo, en lo que a todos nos pareció una baja voluntaria de Mbappé en un partido tan trascendente como el que disputaron Barça y Real Madrid. No hacía falta filtrar nada ni hablar con nadie, más que nada porque todos tenemos ojos en la cara, sabemos sumar 2 más 2 y vemos lo que pasa. A Álvaro Arbeloa, que el jueves sugirió lo mismo, o sea, que Mbappé se bajó del barco ante el Barça, no hacía falta que nadie le malmetiera por la sencilla razón de que los socios, seguidores y aficionados del Real Madrid tienen criterio y saben distinguir el grano de la paja. Yo soy responsable de mis actos, Vinicius lo es de los suyos y Kylian Mbappé es el único caso a nivel mundial en el que de sus actos, de los actos que él protagoniza, son responsables los demás. Vinicius es responsable de decirle a un jugador "eres muy malo" o de dirigirse a la grada de un estadio diciendo "os vais a Segunda" o sugiriendo que a España deberían quitarle el Mundial por los episodios de racismo, y Mbappé es responsable de organizar un viaje romántico a París en mitad de una lesión y de dejarse fotografiar jugando una partida a los bolos. ¿O es que fue Vinicius el que obligó a Mbappé a reírse a mandíbula batiente cuando el otro día le pitó el Bernabéu? ¿O fue Vinicius el que convenció a la madre de Mbappé de que se tronchara de la risa mientras los aficionados pitaban a su hijo? El entorno de Mbappé podrá cantar misa en latín, pero es poco creíble. Y, como dice Pedrerol, Kylian podrá contar con el apoyo de Florentino (o no), pero, y esto lo digo yo, la afición le ha pillado la matrícula. Me parece un pelín siniestro y un poco cobarde acusar a otros de nuestros propios actos.

Porque, además, este historial de Mbappé se remonta a antes de llegar al Real Madrid y, por lo tanto, es anterior también a que coincidiera con el malvado Vinicius. Cuenta Andrés Onrubia en As que el día en el que Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia del PSG, el 4 de marzo de 2023, compareció en rueda de prensa y, lejos de celebrar que había batido el récord de Cavani, dijo claramente que si él hubiera pensado en la Champions se habría ido de París hacía mucho tiempo. ¿Dónde estaba Vinicius entonces? Sigue contando Onrubia que en la primera jornada de la Ligue 1 2022-2023, el segundo máximo goleador histórico de Francia se negó a jugar en el estadio del Clermont y entonces el PSG tuvo que mentir por él aduciendo una lesión. Otra lesión. ¿Dónde estaba Vinicius? Sigue contando el compañero del diario As especialista en el fútbol francés que, después de protagonizar otro incidente con Neymar en la segunda jornada por el lanzamiento de un penalti, Mbappé desafió a su entrenador, Christophe Galtier, por la posición que ocupaba en el campo. ¿Dónde estaba Vinicius?

Sigue contando Onrubia que Mbappé, que ya había protestado por jugar como 9 en una zona mixta con Francia, subió una historia a Instagram después de un empate a cero con el Reims, con el hashtag 'PivotGang', dando a entender que estaba jugando fuera de su posición natural. ¿Dónde estaba Vinicius? En enero de 2023, Mbappé fue elegido segundo capitán del PSG sin contar con el consenso del vestuario, noticia que no conoció Kimpembe, que entonces era el segundo capitán. Aquel incidente no gustó al resto de compañeros y el club empezó a distanciarse de él. ¿Dónde estaba Vinicius? El 6 de abril de 2023, sigue contando Onrubia, el PSG anunció una campaña de abonados en la que apareció Mbappé, pero, horas después, Kylian dijo que nadie había contado con él y que el PSG no era el "Kylian Saint-Germain". ¿Dónde estaba Vinicius? El 1 de marzo de 2024, en el descanso de un partido contra el Mónaco, Luis Enrique dejó en el banquillo a Mbappé. Tras arrancar el segundo tiempo, con todos pendientes de él, Mbappé dio una vuelta de honor al estadio Louis II, se hizo selfies con trabajadores del Mónaco y acabó viendo el partido en el palco con su madre. ¿Queréis saber dónde estaba Vinicius? Pues Vinicius estaba ganando Champions y Ligas para el Real Madrid. Según el principio de la navaja de Occam, ante varias hipótesis para un mismo fenómeno, la más simple suele ser la más correcta. Decía Borges: "Estoy solo y no hay nadie en el espejo". Quizás, Kylian, mamá de Kylian y entorno de Kylian, haya llegado la hora de mirar… para ver a los demás. Es fácil: abre los ojos.