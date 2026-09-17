Mbappe, Vinicius y Konate SL: Tres millonarios de sensibilidad intermitente

¿Quién fue el primero en decir esa soberana idiotez de que no hay que mezclar el deporte con la política? Todo es política, amigos, todo es política. Y todos somos políticos. Quiero decir que, salvo raras excepciones, todos tenemos una veta política, una opinión sobre las cosas. No somos políticos profesionales pero sí somos políticos. Y también lo somos en nuestra vida diaria. Así que cuando, desde hace muchísimos años, yo veo a alguien que dice que no hay que mezclar el deporte con la política salgo huyendo de allí y lo primero que pienso es: "Lo que pasa es que tú no te quieres mojar".

A Kylian Mbappé, por ejemplo, no se le puede pedir que no se meta en política porque ya lo ha hecho en multitud de ocasiones. Lo hizo, por ejemplo, en 2024: Francia estaba en plena campaña electoral para las legislativas y, en medio de la Eurocopa, utilizando el altavoz de la selección, aprovechándose de su estatus de capitán y sin encomendarse a nadie, tampoco a otros compañeros que a lo mejor no pensaban como él, Mbappé hizo su campaña por Macron cuando Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, acababa de lograr un magnífico resultado en las elecciones europeas. Entonces sí mezcló deporte con política Mbappé pero, y por mucho que tiro de la hemeroteca, no recuerdo que nadie se lo afeara. Nadie le dijo a Mbappé, "ojo, no mezcles deporte con política", pero ayer sí lo hicieron.

Lo que sucedió en Elche avergüenza a cualquier madridista sensato. Pese a quien pese, el Real Madrid Club de Fútbol es uno de los emblemas españoles: tenemos un par de ellos naturales, el sol y la playa; tenemos algunos gastronómicos, la paella, el cocido o el jamón; y luego están Julio Iglesias, El Prado, Zara y el Real Madrid. Mal que les pese a algunos, el Real Madrid lleva toda su existencia paseando la bandera de España por el mundo y hoy, ahora, en este momento, España necesita más que nunca del Real Madrid. Del Barça no va a recibir apoyo España porque simplemente es un club que no se siente español, está aquí forzado, obligado, pero… ¡del Real Madrid! El Real Madrid tiene que estar en estos momentos cruciales para la historia de España, tiene una responsabilidad histórica. En este momento, con Ceuta sufriendo, con nuestros compatriotas encerrados en sus casas asustados, con los ceutíes echando el cierre a sus negocios, con los más valientes aguantando aunque con vigilancia, con nuestras mujeres sin poder salir solas y borrachas de noche no vaya a ser que las violen, lo que se espera del Real Madrid es que dé un paso hacia adelante y no dos hacia atrás. O, si no hacia atrás, lo que uno no espera jamás del Real Madrid es que se ponga de perfil.

Y por supuesto que cuando hablo del Real Madrid también lo hago de los jugadores a los que tiene en nómina el Real Madrid, sólo faltaría. ¿O es que vamos a llegar a esa situación esquizofrénica en la que una cosa sea el club y otra distinta sus empleados? ¿Y eso lo va a consentir el Real Madrid? Quiero decir, si mañana la sensibilidad de uno de los futbolistas del Real Madrid es la de apoyar la invasión marroquí, ¿el Real Madrid lo va a consentir? ¿Va a mirar hacia otro lado el Real Madrid aduciendo a la libertad individual? Eso nos llevaría a una reflexión más profunda porque, ¿es libre el individuo? ¿Vosotros lo sois en vuestros trabajos? ¿Sois absolutamente libres? ¿A que no? Vosotros os debéis a una disciplina, ¿verdad? Tenéis superiores, personas que toman decisiones, decisiones que vosotros tenéis que acatar. Unas veces estaréis de acuerdo y otras no pero, al final, quien paga manda… menos en el fútbol. En el fútbol la sensibilidad del empleado está por encima de sus obligaciones con la empresa que le paga millonariamente. Lo que hicieron ayer Mbappé, Vinicius y el chico éste nuevo que acaba de llegar, Konaté, es lamentable, es una vergüenza y una falta absoluta de respeto. Y, ante un momento histórico como el actual, el Real Madrid no puede renunciar a su responsabilidad.

Yo, como madridista, quiero que el Real Madrid lo gane todo siempre y jugando muy bien al fútbol. Esa es mi ilusión. Pero a mí no me dará vergüenza si el Real Madrid se queda otro año más sin ganar títulos: será porque hay otro equipo que tiene mejores jugadores… Jugar mal al fútbol no resulta vergonzoso, renunciar a tus raíces sí lo es. Y yo soy madridista porque nací en Madrid, que es la capital de España. De haber nacido en Somoto, en Nicaragua, es posible que yo hubiera sido del Real Madriz, acabado en zeta. Soy español y del Real Madrid, por ese orden. Tú puedes ser amigo de juergas de Achraf o de Achrif y, en tu casa, puedes pensar lo que te dé la real gana, pero cuando te pones esa camiseta representas a mi equipo. Si te da vergüenza apoyar a Ceuta o piensas que la invasión no lo es, se lo dices en casa a tu novia pero si tu empresa ha decidido que salgas con una camiseta al campo, entonces sales. Y si no sales, pues no vuelves a salir. Porque tú, Vinicius Junior, no eres tú cuando llevas la camiseta del Real Madrid. Tú, Vinicius, eres yo y eres millones de personas por todo el mundo, millones de personas que ayer sintieron vergüenza por lo que hicisteis. Tu sensibilidad hizo papilla la sensibilidad de los cientos de miles de seguidores que tiene el club que te paga. Y todo esto dando por hecho, por supuesto, que estos ignorantes sabrían situar a Ceuta en el mapa.

Hay muchas cosas del periodismo actual que no me gustan ni un pelo pero a mí, al fin y al cabo, me quedan tres telediarios profesionales. Serán las nuevas generaciones las que tengan que lidiar a partir de ahora con una profesión que agoniza, si es que no está directamente en el Tanatorio. Soy periodista profesional pero, cuando lo deje, dentro de muchos años, dejaré de serlo, seré un experiodista. Pero seré español hasta el día en que me muera. No querría tener que elegir entre mi nación y mi equipo de fútbol pero si, llegado el caso, alguien me obligara a hacerlo, lo tendría claro: España siempre, España por delante, siempre con España, con Ceuta siempre, con mis compatriotas siempre, sufriendo con ellos, indignándome por ellos. Todos somos y seremos caballas. Se puede perder un partido o, como ayer, se puede hacer tanto el chorra que casi, casi estén a puntito de empatártelo. Se puede no ganar títulos. Pero no se puede perder la dignidad.

¿Cuánto habría que pagarles a Mbappé, Vinicius y Konaté para que salieran con una camiseta en defensa de Ceuta? ¿Un millón más? ¿Diez? ¿Cien? ¿Lo harían por mil millones? ¿Se la pondrían por diez mil millones?... "¿Te gustan los tipos a vos?", le pregunta Ricardo Darín a Gastón Pauls en la magnífica Nueve Reinas, "¿cogerías con un tipo?"... "No", responde Gastón. "Bueno, ¿tú cogerías con un tipo si te ofreciera diez mil dólares?"... "No"... "¿Y si te diera veinte mil?"... "No"... "¿Cincuenta mil dólares?"... "No"... "¿Quinientos mil?"... Y entonces Gastón ya no responde. Darín se le acerca y le dice: "¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas"... Si es por dinero, ingrésenlo en su cuenta corriente y que dejen de darnos vergüenza. Que le pongan precio a su "sensibilidad" y no se hable más.