Mbappé y la cortina de humo

Es en lo de "correcto" en lo que se confunde Mbappé. "Correcto, correcta", adjetivo. Dicho del lenguaje, del estilo, del dibujo, etcétera: libre de errores o defectos, conforme a las reglas". Dicho también de un diagnóstico, pongamos que médico, pongamos que de una rodilla. Si tú dices que has tenido que viajar desde Madrid hasta París para buscar un "diagnóstico correcto" es porque antes, en Madrid, te lo han dado incorrecto. O sea: los médicos del Real Madrid se han equivocado. De ser cierto que, efectivamente, los médicos del Real Madrid, que son todos unos inútiles, en consonancia, por cierto, con todo lo que lleva haciendo el Real Madrid desde el año 1902, se confundieron, Mbappé podría mostrar su perplejidad, incluso su enfado, en privado pero jamás en público. ¿Por qué? Pues porque el Real Madrid, el presidente del Real Madrid, todos los empleados del Real Madrid y, por supuesto, la afición del Real Madrid le llevan mimando desde que jugaba en el Mónaco. Por perdonarle, incluso le han pasado por alto que les dejara a todos tirados para seguir un par de años más en el París Saint Germain.

De modo que, de haber existido efectivamente negligencia médica, Mbappé debería haber mostrado su enfado, si acaso, en privado. Pero es que, como llevo diciendo desde el pasado martes, Kylian Mbappé lleva desde diciembre correctamente diagnosticado por los médicos del Real Madrid. Y así lo atestigua el parte que, desde el último día del año pasado, lleva colgado en la página web del Real Madrid Club de Fútbol para quien lo quiera comprobar: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución". ¿Recomendación?, y esto ya lo digo yo y no el parte médico, descanso. El 2 de marzo, el Real Madrid publica otro comunicado: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución".

De modo que Mbappé viaja a Francia y, tras examinarlo, los médicos franceses ratifican que sufre un esguince en la rodilla izquierda. Podría haber existido coincidencia en el diagnóstico pero discrepancia en cuanto al tratamiento a seguir, pero tampoco: "Se confirma el diagnóstico", dice el parte médico del pasado 2 de marzo, "y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo". De modo que Mbappé viaja a París en marzo para confirmar el diagnóstico y también el tratamiento conservador que le aconsejaron los médicos del Real Madrid allá por el 31 de diciembre. ¿Entonces? ¿Por qué lo de "correcto"? ¿A santo de qué lo de "correcto"? Y aquí sólo hay dos puertas, como en el Un, dos tres, responda otra vez. Está la puerta del coche y está la puerta de la calabaza Ruperta, no hay más, sólo que aquí la puerta del coche es la puerta del listo y la de la calabaza es la puerta del tonto. ¿Ha dicho Mbappé lo de que ha tenido que irse hasta París para buscar un diagnóstico correcto porque es listo o lo ha dicho porque es tonto? Bueno, hasta ahora sólo hemos oído decir que Mbappé tenía un cerebro privilegiado, que era muy listo, que lo controlaba todo a la perfección… Pensar, de repente, que Mbappé es tonto supondría un giro de guión similar al de Abierto hasta el amanecer. De modo que yo sólo puedo concluir que Mbappé ha elegido a propósito y a conciencia el adjetivo "correcto" porque es muy listo y no ha sido el típico descuido de alguien que es muy tonto.

Kylian decía el otro día que es posible que él haya contribuido "indirectamente" a engordar la polémica alrededor de su rodilla dañada, pero aquí el adverbio, como antes el adjetivo, no está bien elegido porque su intervención no ha sido indirecta sino muy directa. Lo ha sido por su viaje a París, por todo lo que se ha generado a su alrededor, por sus entradas y por sus salidas. Si hemos descartado la puerta de la tontez de Mbappé y seguimos quedándonos con la de su listeza, la pregunta es: ¿Y por qué debería querer Mbappé poner a los pies de los caballos al Real Madrid generando una crisis que ridiculiza al club? Y aquí es cuando acudo al comodín del cine, en concreto a una película de Barry Levinson del año 1997 que se llama La cortina de humo: a dos semanas de las elecciones, el presidente de los Estados Unidos es sorprendido haciendo insinuaciones sobre una menor de edad en el despacho oval. Entonces, y para apagar el fuego de la crisis, deciden contratar a un asesor especial, un experto que, para desviar la atención del escándalo, decide construir una guerra ficticia contra Albania, a la espera de que la atención pública siga esa historia como el perro sigue al hueso y abandone la otra. Si Mbappé es tonto pues es tonto y ya está. Pero si Mbappé es tan listo como dice todo el mundo que es parece probable, es posible, que haya querido desviar la atención… ¿exactamente de qué? Bueno, ayer ya hubo quien le dijo en la sala de prensa que el Real Madrid juega mejor cuando él no está. ¿Sería de eso de lo que querría desviar la atención? Sinceramente no lo sé pero, de ser así, Kylian, ¿mereció la pena?