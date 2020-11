Me lo dijo Ramos

Gracias a Dios se acabó el culebrón de Sergio Ramos, que amenazaba tormenta, y puedo anunciar con orgullo y satisfacción que el defensa y capitán merengue continuará en el Real Madrid. Aunque están muy desacreditados y, al final, la profesión se ha degradado hasta el punto de no tenerlos para nada en cuenta, dicen los clásicos que, a la hora de confirmar la veracidad de una información, el periodista está deontológicamente obligado a contrastarla a través de al menos tres fuentes distintas. En Todos los hombres del presidente hay una escena en la que Carl Bernstein, a quien da vida en la gran pantalla Dustin Hoffman, juega con su interlocutor, que se resiste a confirmar o desmentir una noticia: "Contaré hasta diez", le dice, "y si usted no dice nada entenderé que es cierto". Y llega hasta diez. Y su fuente no dice nada. Y Bernstein sale escopetado por toda la redacción porque ya pueden publicarlo ya que la persona con la que acaba de hablar es la tercera que confirma la misma historia. Tres fuentes.

Eso es así, o eso era así para ser exacto, salvo que fuera el propio interesado quien te confirmara la información, claro. Por ejemplo, y siguiendo con el Watergate, si Woodward hubiera llamado a la Casa Blanca, preguntado por el presidente de los Estados Unidos de América, se hubiera puesto al teléfono Richard Nixon, el periodista le hubiera preguntado si él había ordenado espiar o había estado al tanto del espionaje al partido demócrata, y el trigésimo séptimo presidente le hubiera dicho que sí, no habría sido necesario en absoluto que se hubiera reunido con Garganta Profunda en un oscuro garaje a altas horas de la madrugada. Cuando es el propio interesado quien te confirma una información, ya está, sobra todo lo demás.

Por eso yo puedo decir aquí y ahora que Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid. Porque mi Garganta Profunda es el capitán, porque me lo ha dicho a mí. Vamos, me lo dijo a mí, a ti, a ti también, y a ti, y a otro montón de periodistas. Ramos le dijo a España entera que él seguiría en el Real Madrid. Eso sucedió, para ser exacto, el 30 de mayo de 2019, hace de eso aproximadamente un año y medio. En una estrafalaria rueda de prensa posterior a un cómico intento por tratar de irse al fútbol chino gratis y teniendo aún contrato en vigor con su club, Sergio dijo textualmente lo siguiente: "Jugaría gratis aquí". Ya está. Se acabó. Resuelto el problema, que no era ni de años ni por supuesto económico. Yo aprobé Teoría de la Información hace mucho tiempo pero aún recuerdo que las fuentes se dividían en primarias, secundarias y terciarias. Para el caso que nos ocupa, que es el futuro de Ramos y si renovará o no con el Real Madrid su contrato que finaliza el martes 30 de junio de 2021, Sergio es una fuente absolutamente primaria puesto que el 30 de mayo del 19 nos dijo lo que sentía: "Jugaría gratis aquí". Asunto zanjado. A otra cosa mariposa. Si un profesional, en este caso del fútbol, está tan íntimamente vinculado a un equipo, a un proyecto e incluso a un presidente, al que considera como un padre, para asegurar que jugaría sin recibir dinero a cambio, sólo queda aplaudir, quitarse el sombrero y reconocer el madridismo de ese futbolista, que efectivamente ha pasado con éxito la prueba del algodón.

Tampoco es necesario tensar la cuerda. No hace falta llegar al extremo. No creo que, si Florentino Pérez pretendiera hacer cumplir a Ramos sus palabras y no pagarle por jugar en el Madrid, eso pudiera ganarlo ante un juez. Hoy en día la palabra dada no vale nada, vale menos que nada en realidad. Tú puedes decir una cosa un día y su contraria al día siguiente. Qué digo al día siguiente, ¡a la hora siguiente! Ahí están, si no, para corroborarlo Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias... Yo no me quedo tanto con las palabras de Ramos sino con su sentimiento: "Jugaría gratis aquí porque es lo que siento". Y añadía: "El dinero es un problema menor". Puesto que el dinero no ocupa para Ramos (afortunado él, que puede permitírselo) un espacio relevante en su vida y su sentimiento es tan madridista, tan blanco, tan merengue que, llegado el caso, se convertiría en una especie de Francisco de Asís moderno y jugaría gratis en el Madrid, estoy en condiciones de afirmar que no habrá ningún tipo de problema, que en cuanto Florentino se ponga en contacto con él y le ofrezca, pongamos por caso, lo mismo que está cobrando ahora pero sólo por un año, René dirá que sí y Sergio firmará al pie de lo acordado por su hermano. Y esa es la buena nueva, que corro a contaros: tenemos capitán del Real Madrid para rato y el Inter de Miami deberá esperar. Seguro que Beckham ofrece más, pero el corazón de Sergio es tan blanco como el cuento de Javier Marías. Se acabó el culebrón. Enhorabuena. Todo arreglado. Me lo dijo Ramos.