Messi: ¡Hay que ver qué mal despide el Madrid a sus estrellas!

Hoy, que ya no está ni hay tampoco posibilidad de que vuelva al menos como jugador, el Barça es más importante que Messi. Hoy. Pero durante una década larga no ha sido así. Durante al menos diez años, el Barça era Messi y Messi estaba por encima del escudo y Laporta, o quien estuviera en ese momento en la presidencia, tenía que darle todo lo que quisiera para que siguiera en el club. Todo. Incluso aquel contrato que ni Ramsés II desvelado en su día por El Mundo. Por decir que a Messi no se le podía estar mejorando su ficha todos los años a un vicepresidente económico del Barça le sacaron de una patada por la puerta de servicio. Hoy, que entre el Barça y el último clasificado de una Liga menor como la MLS, Messi acaba de elegir al último clasificado de una Liga menor como la MLS, los éxitos del Barça no eran sólo debidos a la gran deidad sino, también, a los Iniesta, Xavi, Puyol… Pere Gratacós debía ser un visionario, o a lo mejor un kamikaze, porque en 2017, hace más de 6 años, dijo algo muy similar a eso y los mismos que hoy dicen que los éxitos del Barça no eran exclusivamente de Messi pidieron que le echaran a la calle. Y lo hicieron, le echaron a la calle por opinar libremente sobre un asunto intrascendente. ¡Como para cuestionar el catalán en las escuelas!

Lo entiendo, ¿eh?, yo lo entiendo. Como en todas las dictaduras, y lo de Leo Messi en Barcelona lo fue, la disidencia era complicada. Era mucho mejor mirar hacia otro lado, decir que Madrid les robaba y dejar que el club se endeudara hasta las mismísimas trancas o matar civilmente a quien mostrara cierta resistencia que decir la verdad. Hoy, cuando todo el mundo sabe que Messi se va al Inter de Miami, hay quien se ha arrancado a decirla, a gritarla casi. El culé se ha liberado de esas cadenas pero, a cambio, nada más abrir las de Messi se ha puesto voluntariamente las de Laporta. Y, sinceramente, no sé qué es peor. Está claro que el posado robado del otro día de Jorge Horacio era la venganza servida en plato frío por el papá para destruir al hombre que se abrazó al maniquí de su hijo y prometió que, con él en la presidencia, Lionel Messi seguiría en el Barça. Dicho y hecho: primero al PSG dos años y ahora al Inter de Miami. Lo de Laporta viene de largo porque la primera vez que ganó las elecciones lo hizo con otra promesa, la de que David Beckham, a quien ya tenía fichado Florentino, vestiría de azulgrana. El presidente del Real Madrid le hizo el favor al del Barça de aguantar una semanita la noticia. Mintió… pero arrasó en las elecciones, más o menos como ahora.

Es como si al barcelonismo le sedujera eso de vivir encadenado a una mentira, y no hay más que echarle un vistazo a lo que dijo ayer Xavi sobre el mayor escándalo de la historia del deporte español, el pago durante 17 años de 7.300.000 euros al vicepresidente arbitral. También establecieron un cordón sanitario alrededor del socio al que se le ocurrió la osadía de preguntar cuánto había costado Neymar. Viven engañados y les gusta, encuentran un placer morboso en el hecho de que les tangen una y otra vez. Se podría decir que son masoquistas, les va el rollete bondage sólo que en lugar de correas, máscaras y cuero tiran más por el rollo mentiroso, son esclavos del bulo, adictos a la trola. Sólo desde el punto de vista del fetichismo puede uno llegar a creer de verdad que hubiera en Barcelona quien creyera que Messi iba a venir a un club en quiebra económica y con la espada de Damocles de la UEFA sobre su cabeza. Laporta no lo creyó nunca, tampoco lo creyeron jamás sus propagandistas, de ahí precisamente que se dedicaran a preparar el terreno para el día después: si Messi no viene es porque él no quiere. ¡Qué mal despide el Real Madrid a sus estrellas y qué bien lo ha hecho el Barcelona con su mejor futbolista de siempre! ¿O ya no lo es? ¿Quién es ahora el mejor? ¿Pedri? ¿Gavi? Porque Ansu Fati parece que ya tampoco, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues ahora… a preparar la próxima mentira con la que poder sobrevivir un día más. ¿Un Villarejo?... Pues un Villarejo. ¿Otro Franco?... Pues otro Franco. ¿Dónde está la bolita? ¡Y todavía tienen la cara dura de decir que ellos creían que Messi era más culé! Hace falta valor… para mentir. Y hay que tener las tragaderas bien anchas para seguir comiéndoselas todas con patatas.