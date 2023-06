Messi: ¿volver con la frente marchita?

A estas horas sólo Leo Messi sabe qué va a hacer Leo Messi, los demás podemos especular, que es algo que fastidia mucho a mi amigo Richard Dees, a quien no le gusta que un periodista se ponga a elucubrar. Pero eso es lo que podemos hacer, interpretar gestos, valorar silencios, observar movimientos… lo que sí sabemos es lo que sucedió en el pasado: en el pasado más reciente, y me refiero a hace dos años, el Fútbol Club Barcelona usó a Messi y luego lo tiró a la basura. Laporta utilizó a Messi como reclamo electoral, prometió que con él como presidente el argentino seguiría en el club, se abrazó a un maniquí que llevaba su nombre y luego se comprobó que era todo una inmensa charada, una gran cortina de humo. Y no sólo eso sino que se vendió por parte del Barça que si Messi no había seguido era porque se había negado en redondo a apretarse el cinturón. O sea, se utilizó a Messi para ganar las elecciones y luego Laporta apareció diciendo que él lo había intentado todo pero que había sido imposible. Así que la primera cortina de humo se empleó para ganar la presidencia mientras que la segunda cortina de humo se ha utilizado para desviar la atención del mayor escándalo de la historia del deporte español, que no es otro que el pago de 7,3 millones de euros durante diecisiete años al vicepresidente de los árbitros.

Hoy han pillado al papá de Messi (o el papá de Messi se ha dejado pillar) saliendo del Camp Nou y ha dicho que a su hijo le ilusionaría mucho regresar al Barça. Bien, de acuerdo: ¿a qué Barça volvería Messi? ¿A uno que probablemente sea apeado de la Champions por parte de la UEFA? ¿Y a qué regresaría exactamente? ¿A cobrar diez veces menos que en Arabia o en Miami? El fichaje de Messi es viable para la Liga en unas condiciones concretas, que son draconianas para el club catalán, de modo que Messi llegaría a la ciudad condal para cumplir el sueño de venir a un club que no sabe si va a estar en la Champions la próxima temporada pero, a cambio, cobrando muchísimo menos que en otros sitios. Genial. Todo encaja.

Yo creo que lo de hoy del papá de Messi ha sido un gran montaje, una puesta en escena, la tercera cortina de humo que, esta vez, protagoniza el entorno del jugador. Porque, de una semana para acá, tanto responsables del club como propagandistas de Laporta han vuelto a poner en circulación el rumor de que el Barcelona ha hecho todo lo humanamente posible para que vuelva y el balón vuelve a estar por lo tanto en el tejado de Messi… cuando definitivamente no es así. El papá podría haber ido al Camp Nou de madrugada o bien entrada la noche. O, simplemente, podría haberse reunido en el domicilio de Laporta o del vicepresidente. O llamar por teléfono. O enviar una paloma mensajera. Pero no, Jorge Horacio Messi ha querido entrar a plena luz del día, con un enjambre de periodistas a las puertas e insistiendo en que el sueño de su hijo es volver. Qué bonito, ¡volver! ¡Como en el tango! Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Lo que pasa es que, a diferencia de Gardel, el parpadeo que ve a los lejos Messi es el de unas luces más bien tristes que advierten de un club en quiebra técnica y que está en el punto de mira de la UEFA y de la justicia española. Ya digo que, aunque no debiera y aunque enfade a Richard Dees, elucubro: yo creo que lo que ha hecho hoy el papá ha sido utilizar al Barcelona para salvar el pompis de su hijo, que acabará yéndose probablemente a Arabia o, si no, a Miami. Porque, en el fondo, las luces que hoy ve desde la distancia son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Chimpún.