Monchi: cuando eres Giralda, Torre del Oro, Alcázar, Catedral y La Cartuja

Cuando eres Giralda y Catedral, Real Alcázar y Torre del Oro, Archivo de Indias y Palacio de las Dueñas; cuando eres Monasterio de San Isidro, La Cartuja y Palacio de la Condesa de Lebrija, Plaza de España y Casa de Pilatos; cuando eres calle Betis, calle Feria, calle Sierpes y calle del Agua, plaza de América, de doña Elvira, Santa Cruz, Virgen de los Reyes y Triunfo; cuando eres Lalola, Iki, Cañabota, Abantal y Tribeca, Casa del tigre, Alfarería, Eslava, Sobretablas y El cochero del abuelo; cuando eres portero, lateral, central, medio centro, media punta, extremo y delantero, presidente, director deportivo, animador, consejero, psicólogo, entrenador, recogepelotas, acomodador, operario de limpieza, fisio, médico, enfermera, aficionado, utillero, niño en el bautizo, novio en la boda y muerto en el entierro… Cuando eres o quieres ser todas esas cosas, Ramón Rodríguez Verdejo, pasa lo que pasa.

Cuando quieres acaparar toda la atención, cuando no paras de reivindicar tu trabajo, cuando no queda micrófono por probar y luz de neón para la que maquillarse, cuando quieres correr y quedarte quieto, subir bajando, tomar el camino de la izquierda yendo por el de la derecha… cuando quieres hacer todo eso al mismo tiempo, Monchi, terminas llamando por teléfono al técnico del Español para que te dé su opinión acerca de un jugador que te ha urgido a fichar tu entrenador, el que tú trajiste, y tu entrenador, según desveló anoche Juanfe Sanz en El Chiringuito, acaba pidiéndole a un futbolista por el que tiene interés que le diga a su representante que hable directamente con el presidente porque, si lo hace con el director deportivo, la operación no saldrá adelante. Supongo que cuando haces todas esas cosas acabas por no reconocerte y terminas llamando a Sampaoli a primeros de septiembre para, al mismo tiempo, apoyar a muerte durante todo ese tiempo a Lopetegui. Y ocurre que, al mismo tiempo que tu entrenador se sienta en el banquillo para dirigir al equipo en la Champions, tu otro entrenador viaja a esas horas desde Argentina.

De Julen podré haber dicho durante su etapa como técnico del Real Madrid que no me gustó cómo jugaba el equipo, en ocasiones podré haber criticado su victimismo pero jamás en la vida habré dudado de su profesionalidad, su integridad y su bonhomía. Lopetegui es un león y, debido a eso, a veces se le escapa algún que otro mordisco, pero el fútbol es su vida, forma parte indisoluble de su organismo, vive su deporte con una pasión que emociona y no administra, se lo juega todo en cada partido. Es posible que, como decía anoche Vicente Azpitarte en El Primer Palo, Julen Lopetegui no haya tenido demasiada suerte, no lo tengo claro. Ha sido seleccionador nacional, ha dirigido al mejor club deportivo de la historia y ha entrenado a uno de los cinco grandes del fútbol español. Pero de lo que no cabe la menor duda es de que en todos los sitios se ha comportado como un profesional de los pies a la cabeza. Lopetegui se va y viene otro técnico, uno que dejó al Sevilla más tirado que a una colilla en cuanto le llamaron desde la federación argentina. Creo que el tiro le salió mal a Monchi, que me parece que no esperaba la reacción de la afición, que no estaba harta del entrenador sino cansada de la junta directiva y un poco agobiada con el director multiusos.

El Sevilla ya no tiene paraguas, lo acaban de echar. Y será interesante saber qué y cómo lo va a hacer el nuevo, recién salido del paragüero, con quién va a contar y con quién no y qué sucederá si él tampoco puede sacar lo mejor de una plantilla que, aunque tiene calidad para estar más arriba en la Liga, no es precisamente la mejor de su historia. Y si la plantilla del Sevilla no es la mejor no es porque no lo haya denunciado en privado, siempre en privado, Lopetegui, no, sino porque Monchi se ha equivocado lamentablemente. Este es su Sevilla. Este es su marrón. Echaron a Lopetegui y hoy se ha despedido, como siempre, como un caballero. Ayer le fastidió más aún si cabe el día Monchi, metido también a esas horas a improvisado maestro de ceremonias del adiós. Imagino que esto es lo que pasa cuando quieres serlo todo, que acabas por no ser nada de nada.