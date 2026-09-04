Mourinho es otro pero los antimourinhistas son los mismos

Ayer Mourinho volvió a dar una lección magistral. "Volvió". Las lecciones magistrales del entrenador del Real Madrid son tantas hasta ahora como las veces que se ha colocado delante de los periodistas en la sala de prensa. El otro día le comentaba a Sergio Fernández que, oyendo una y otra vez a Mou, me vino a la memoria un librito, que si sois aficionados al cine os recomiendo encarecidamente, que se titula El cine según Hitchcock, y que es una entrevista que le hace al maestro del suspense otro director, el francés François Truffaut. Yo tengo la edición de bolsillo de Alianza Editorial, que por cierto ya no alcanzo a releer porque tiene la letra muy pequeña y mi oculista insiste en que no me ponga gafas, pero imagino que habrá otras. Es un pelín frustrante, la verdad, porque cuando Hitchcock responde a Truffaut tienes esa incómoda sensación de que te encuentras ante alguien que es más listo que tú. Pues bien: si a alguien le diera por recoger todas las reflexiones de Mourinho desde que se hizo cargo del banquillo del Real Madrid en esta segunda etapa y las plasmara (por supuesto previa autorización del protagonista) en un librito titulado El fútbol según Mourinho, ahí habría mucho talento reunido, y no solo de fútbol sino vital, de experiencia, de gestión, de liderazgo... En fin, yo lanzo la idea...

Pero, ¿por qué el Mourinho de 2026 habla de fútbol? Sencillo: porque le preguntan por fútbol. Ahora dicen que es otro, y naturalmente que lo es, han pasado 16 años, todos somos diferentes, pero los más jóvenes del lugar quizás no recordéis cómo llegó aquí Mourinho en 2010. Le esperaba un pelotón de fusilamiento. A Mourinho llegaron a compararlo con Osama ben Laden. De Mourinho se dijo que era ese tipo de persona que si atropella a alguien en un paso de cebra se da a la fuga sin asistir al herido: o sea que, según el periodista que dijo eso, Mourinho era un criminal. Un famoso crítico cinematográfico llamó "nazi" a Mourinho. Así, por su cara bonita: "Es un nazi". Y tú un idiota, Boyero. Por lo que yo recuerdo el tono inicial de las ruedas de prensa del Mourinho de 2010 fue al principio muy pausado, muy sensato, pero fueron a por él. A por él y, por cierto, también a por sus hijos, que eran menores de edad en aquel momento e iban a buscarlos al colegio.

Mourinho es otro y el contexto es diferente porque —e insisto en que quizás los más jóvenes no lo recordéis— Mou fue presentado como entrenador un 31 de mayo de 2010, España ganó su primer Mundial dos meses después y, cuando llegó aquí el portugués, se dio cuenta de algo terrible, y no era otra cosa que el compadreo que los internacionales del Madrid tenían con los del Barça, que era algo que beneficiaba a los culés porque resulta que en ese momento el Madrid perdía, el mejor Barça de la historia ganaba y muchos de los que llamaban Osama ben Laden o nazi a Mourinho tenían interiorizado que eso tenía que seguir siendo así. Y a Mourinho no le contrató el Real Madrid para que optara al Nobel de la Paz sino para ganar, que es lo que finalmente hizo, sí, pero dándole la vuelta a aquella situación.

Mourinho es otro, la situación es otra, yo soy otro, vosotros supongo que también lo seréis pero sinceramente os tengo que decir que no tengo nada claro que aquellos que le llamaron nazi, dijeron de él que había corrompido al Real Madrid o le tildaron de pelmazo hayan cambiado en realidad o solo estén esperando agazapados a la vuelta de la esquina, como Bruno el del mazo, su gran ocasión, que, por mucho que haya cambiado Mourinho, la van a tener seguro. Los periodistas somos muy vanidosos. Y los periodistas deportivos somos insufriblemente vanidosos. Nos creemos que estamos en posesión de la verdad. Opinamos de los demás pero nos sienta mal que lo hagan sobre nosotros. En la mayoría de los casos no buscamos un trato de igualdad sino de sumisión. Nos gusta que nos hagan la pelota, por eso tiene tan buena prensa Luis de la Fuente. Y cuando alguien se revuelve, le hacemos la cruz. Por eso me hizo tanta gracia lo que dijo el otro día Juanma Castaño en la cadena COPE, un poco en plan perdonavidas, ¿no? Dijo algo así como que el Mourinho de 2026 sí le gustaba porque había cambiado. O sea que a mi tocayo le gustaba el Mou de ahora... porque se parecía más a él. O, por expresarlo de un modo más correcto, se parecía más a la idea que él tiene en su cabeza de cómo debe ser y actuar un entrenador del Real Madrid. Que nadie se confunda, me gusta mucho cómo lo hace Castaño, ¿eh?, me parece que es un comunicador de primer nivel, pero entre su plantel de tertulianos tiene a alguno que cruzó la raya con Mourinho. Vamos, que se pasó tres pueblos con él. ¿Te gustan también más ahora esos tertulianos, Juanma?

Antes de verano el gran Paco Grande me llamó para preguntarme si estaría dispuesto a intervenir en uno de esos fantásticos programas vintage que hace en Televisión Española (de lo poco rescatable que hay ahí en mi modesta y prescindible opinión) con motivo del fichaje de Mourinho, y yo le dije que sí. Y recuerdo que le dije más o menos lo mismo que voy a repetir ahora, y es que Mourinho no vino a buscar la paz con los periodistas ni a trabajar por la estabilidad del fútbol español sino a ganar con el Real Madrid. Cuando se fue dijeron de todo de él: que arremetería contra el club, que no volvería a crecer la hierba en el Bernabéu... Nada de eso fue cierto. Mourinho solo habló bien del Madrid y no solo creció la hierba sino que el club protagonizó tras su adiós probablemente la etapa más brillante de la historia del mejor club deportivo de todos los tiempos. ¿Volverán las oscuras golondrinas? Pues claro que sí, seguro que volverán. Mañana, sin ir más lejos, el Madrid tiene una salida complicadísima. Pero el arrepentimiento que sí observo en ese Mourinho más maduro, más hecho y más entrenador, un Mou más curtido, no lo percibo por mucho que miro en aquellos que le fusilaron al amanecer hace tres lustros y que tienen más o menos la misma actitud prepotente que han tenido toda la vida. Le están esperando. Te están esperando, Mou. Y aquí estaremos otra vez. Como hace dieciséis años. Porque hemos cambiado, eso está claro, pero no lo hemos hecho tanto como para poner la otra mejilla, ¿verdad que no?