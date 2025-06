Nico y el Barça no lo pudieron hacer peor

Conocí a Rafa Alkorta estando en la Cadena Cope, incluso llegamos a hacer un Mundial juntos, el de Alemania. Y ahí me di cuenta de lo buen tipo que era, siempre con una sonrisa en la boca. Y muy sensato, un futbolista vintage, de otros tiempos. No digo que ahora no haya futbolistas serios, no, no es eso, pero antes la norma eran jugadores como Rafa Alkorta y ahora no. Nunca oiréis a Rafa Alkorta pegando una voz más alta que otra o generando demasiados titulares, sus análisis los hace siempre desde la sensatez… de un seguidor del Athletic Club. Porque Alkorta es del Athletic Club. Bueno, y un poco del Madrid, o eso espero, pero más del Athletic, que es su equipo de siempre. Pues bien: hasta a Rafa Alkorta han sido capaces de sacarle de quicio en Barcelona, hasta a él. Te pisan y encima tienes que darles las gracias; te mean encima y tienes que decir "¡hay va, parece que llueve!"; pagan al vicepresidente arbitral y te dicen en tu cara que no ha sido al vicepresidente, no, sino a una empresa del vicepresidente en la que sólo trabaja el vicepresidente. O sea, te llaman idiota, te faltan al respeto y tú tienes que sonreir y seguir hacia adelante.

Marean a tu jugador franquicia, le desestabilizan yendo a buscarle incluso a la concentración de la selección, no le dejan en paz, dicen públicamente que van a por él, el director deportivo añade incluso que el jugador está deseando ir al Barça, y si te molestas, como acaba de hacer Alkorta, te dicen que eso es fútbol. ¿Lo de Negreira? Fútbol. ¿Las palancas? Fútbol. ¿Las inscripciones fantasma? Fútbol. ¿El acoso y derribo a Nico Williams? Más fútbol. Y eso no es fútbol, no señor, no lo es, eso es otra cosa. Alkorta decía ayer que al Barça le había faltado tacto, yo digo que le faltan muchas cosas más además del tacto, del que por supuesto tampoco andan sobrados.

El Barça lo ha hecho mal y el futbolista lo ha hecho peor, cuestión ésta que no justifica en absoluto que un bandarra borre la cara del delantero de un mural de Barakaldo. Hasta en eso estuvo caballeroso el Athletic, que salió enseguida al paso defendiendo a su ex jugador. Porque, a efectos prácticos, todo hace indicar que Williams será próximamente jugador del Barcelona. Quiere salir de Bilbao pero no de España, de ahí que lo intentara con el Real Madrid. Y como el Atleti no tiene dinero se va al único que lo puede lograr del modo que sea, y eso aunque ahora mismo el Barcelona y el Athletic, o sea su nuevo equipo y el equipo de sus amores, atraviesen por el peor momento en sus relaciones… entre otras cosas por él. Por él, que no por su culpa. O, para ser exactos, no sólo por su culpa. Porque de que el futbolista se siente en el fondo un poco culpable por todo lo que está ocurriendo nos puede dar una ligera idea lo que este domingo comentaba Josep Pedrerol en El Chiringuito: Nico se presentó por sorpresa el pasado jueves por la tarde en Lezama para recoger todas sus cosas. Da la impresión de que estuviera huyendo de Bilbao a hurtadillas, pero ahí van a seguir su hermano, que es el capitán del Athletic, y su madre, que es la embajadora del club.

Nico piensa que el factor "tiempo" jugará a su favor, pero hay ocasiones excepcionales en las que esa norma se quiebra. Ahí está, por ejemplo, el caso de Luis Figo, a quien siguen sin perdonar en Barcelona. O, por quedarnos en Bilbao, el caso de Llorente. Todos lo han hecho mal, todos. También el Athletic firmándole a su estrella una cláusula de rescisión de contrato que era una invitación a la lujuria futbolística. Pero el que lo ha hecho peor ha sido el Barça. Lo de Deco del otro día reconociendo abiertamente que el chico está loco por la música supone una invitación a que otros locos borren otras caras de otros murales. Es fútbol, dicen en Barcelona. Pero a mí, y cuando pienso en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas, me viene a la memoria aquella escena del Drácula de Francis Ford Coppola en la que se ve al monstruo atravesando por un jardín en el que, a su paso, se van marchitando todas las flores.

Si el club no es elegante no es por una especie de maldición, no, qué va, sino porque las personas que lo representan en este momento no lo son. Laporta no es nada elegante, Deco tampoco. El ex balonmanista tampoco. Bojan sí lo es, pero Bojan pinta ahí menos que la Tomasa en los títeres. De modo que Nico se irá mal al enemigo número uno del club de sus teóricos amores porque tanto el futbolista como quien compra no lo han podido hacer peor. Dicen en Bilbao que los agentes de Williams están preparando un emotivo vídeo de despedida. Y lo que yo digo es que ni contratando a Steven Spielberg, Clint Eastwood y Quentin Tarantino puede tener arreglo esa película de terror gótico. Pero como canta M Clan, "no es un final feliz, tan solo es un final". Horrible final, final desastroso, un final que no sé si la gente podrá olvidar. En Barcelona, fútbol. En Bilbao, alta traición.