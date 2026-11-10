No era Vinicius, es el Valencia

Por supuesto que nunca fue Vinicius, siempre ha sido el Valencia. Y siempre han sido los periodistas del Valencia, los periovalencianistas, esos periodistas que cuando su equipo pierde con el Barcelona tras un arbitraje escandaloso en contra dicen eso de que "el Real Madrid y el Barcelona siempre salen beneficiados". Han sido ellos siempre los que han calentado el ambiente. Y los que han justificado —sí, justificado, del verbo justificar— los insultos a un futbolista. Por supuesto que también en el Valencia habrá gente sensata y me gustaría pensar que es la inmensa mayoría pero, en líneas generales y de un tiempo a esta parte, el Valencia, su afición y sus periodistas, siempre están de uñas con el Real Madrid. Y si yo tuviera que hacerle la prueba del carbono-14 a esa enemistad yo creo que el odio lo dataría allá por el mes de marzo del año 1994 cuando Paco Roig se convirtió en el máximo accionista del club.

No recuerdo que hasta entonces la situación fuera tan extraña. Es más, cuando el Real Madrid se veía obligado a jugar en un campo neutral, solía elegir Mestalla. Por lo que relataba hoy en X mi compañero David Álvarez, a ellos también se les debe hacer bola tener que trasladarse ahora al campo del Valencia con un micrófono de Real Madrid Televisión. No quiero ni pensar lo que tendrán que aguantar. Por decir esto mismo en X, que nunca fue Vinicius sino el Valencia, a mí también trataron de escrachearme en esa red social. Como si me fueran a arredrar las amenazas o los insultos tanto a mí como a mi familia. No se daban cuenta, o quizás sí, de que con esa reacción estaban demostrando científicamente lo que yo decía, que nunca fue Vinicius y siempre fueron ellos.

Porque Vinicius, que yo sepa, no estuvo el sábado en Mestalla y, pese a ello, el director del Valencia, Braulio, la montó en el descanso del partido yéndose a por Joao Tralhao. El árbitro recogió esa y otras incidencias en el acta del encuentro. No era Vinicius, por supuesto que no era él. Siempre ha sido el odio hacia el Real Madrid. Y, con Vini, encontraron cómo canalizarlo y empezaron a pegarle patadas, por ejemplo, a Mijatovic en su culo. En junio de 2023 la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia condenó a sendas penas de ocho meses de prisión a los tres aficionados del Valencia que dirigieron insultos racistas a Vinicius el 21 de mayo de ese mismo año. Pero quien diga que solo hubo tres aficionados que insultaron a Vinicius miente. Localizaron a tres pero fueron muchos más. ¿Todo el campo? Seguro que no. ¿Solo tres? De ningún modo, y ahí están los vídeos que demuestran que una masa de individuos racistas imitaban el sonido de un mono cuando aún quedaba hora y media para que empezara el partido y a Vinicius no le había dado tiempo de mandarles a Segunda División. Y eso es lo que muchos periovalencianistas, probablemente por miedo o quizás porque tienen que seguir trabajando allí, quieren ocultar, que no fueron tres sino muchísimos más. Ni tres ni todo el campo.

Así que hubo lío con Vinicius y hubo lío con Diomande. Y, volviendo para atrás en el tiempo, y sin pretender por supuesto ofender a nadie pero diciendo lo que tengo que decir, a mí me sigue pareciendo que todo arrancó con la presidencia de Roig. Sí, porque Roig generó confusión y enardeció a las masas prometiendo un imposible, y no para el Valencia, no, sino para cualquiera. Porque el Real Madrid no tiene parangón a nivel mundial y si el Barça, aquí, o el Bayern, fuera de España, no le alcanzan, no le va a alcanzar el Valencia, ¿verdad? El sábado, en Mestalla, no estuvo Vini pero Maffeo, que ha cambiado de barricada, la montó igual. Porque Pablo no es un futbolista sino un activista antimadridista. Y de su odio se contagió gente sensata como Gayá y alguno más. Porque, como vengo diciendo desde el principio, el problema no fue nunca Vinicius sino el Valencia, una gran parte de la afición del Valencia y casi todos los periodistas deportivos valencianistas.

Siguiendo con el hilo argumental de David Álvarez, que me parece el más sensato, yo también diré que no quiero que el Valencia baje a Segunda, a mí, como a él, también me da igual. Pero llegará el día en que se den cuenta de que el odio no es buena argamasa para construir un proyecto medianamente serio y solvente. El Valencia de Sol, Barrachina, Claramunt, Paquito, Ansola y Pellicer no odiaba a nadie y así ganó la Liga. En Valencia no pueden poner el listón en lo que haga el Real Madrid por la sencilla razón de que el Real Madrid está en otra dimensión futbolística. Y en el caso concreto de Vini supongo que sería suficiente con pedirle perdón, algo que doy por hecho que no sucederá, ¿verdad? Da igual. Pero que conste en acta que, tal y como quedó demostrado ayer, nunca fue él sino el Valencia y algunos activistas del periodismo deportivo valencianista que confunden el culo con las témporas.