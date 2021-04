No es el color de la piel, no, qué va, es el color de la camiseta. Cuando, allá por 2011 y con motivo de un partido liguero que enfrentaba al Real Madrid con el Barcelona, Sergio Busquets se llevó la mano a la boca para que no se le viera y llamó claramente "mono" a Marcelo, hubo quien sí defendió al jugador azulgrana y, yendo más allá, alegó en su favor que la insistencia del defensor madridista respondía al hecho de que el club blanco pretendía que no pudiera jugar la final de la Champions. La Comisión de Control y Disciplina de la UEFA abrió entonces un expediente informativo al centrocampista y se pidió para él una sanción de cinco partidos de suspensión. Aquel procedimiento, contra el que presentó alegaciones el Barcelona, se inició basándose en las pruebas aportadas por el Real Madrid que consistían en las declaraciones del jugador y del club y, ojo, en un vídeo acreditativo de que efectivamente Busquets había llamado mono a Marcelo.

¿Es racista quien, creyendo defender a un futbolista de su equipo, renegó de las pruebas, se negó a tenerlas en cuenta y culpabilizó al agredido en vez de criticar al agresor? Sinceramente no lo creo, simplemente pienso que estaba equivocado, del mismo modo que hoy están equivocados quienes, sin ninguna prueba que lo acredite salvo el enfado monumental de Diakhaby, condenan a Cala saltándose a la comba la presunción de inocencia y el estado de Derecho. Tampoco creo que Busquets sea un racista, simplemente pienso que insultó a Marcelo con el único objetivo de sacarle de quicio y hacerle perder los papeles. Lo que, con o sin papeles, no tiene un pase es salvar al soldado Busquets cuando había un vídeo que lo condenaba clarísimamente y condenar ahora a Cala cuando no existe prueba alguna de que dijera lo que afirma que dijo el futbolista del Valencia. ¿Pondría yo la mano en el fuego por Cala? Yo sólo pongo la mano en el fuego por mi madre, nada más que por ella. ¿Puede haber llamado Cala "negro de mierda" a Diakhaby? Puede. Lo único que yo me permito reseñar humildemente es que aquí, en España, uno es inocente mientras no se pueda demostrar que es culpable. Por cierto: Busquets no fue castigado, pudo jugar aquella final de la Champions y el Barcelona y el periobarcelonismo se dejaron la vida a la hora de demostrar que Sergio no dijo "mono" sino "mucho morro". Pues eso, mucho morro efectivamente. No es el color de la piel, no, es el color de la camiseta.

No es el color de la piel, no, qué va, es el color del dinero. Condenar a Cala sin pruebas nos sale gratis, crucificar a un futbolista del Cádiz y ponerle a los pies de los caballos no cuesta mucho, es fácil. Cala es culpable, ya está. No al racismo. Pero, insisto, salvo que haya salido alguna prueba o testimonio que indiquen lo contrario, no hay imagen alguna o sonido que demuestre que Cala ofendió gravemente a Diakhaby. Cuando esa prueba salga, si es que sale, no habrá nadie en el mundo capaz de justificar la actitud del futbolista cadista pero, ¿y si no llega a aparecer nunca? Si no llega a aparecer nunca a Cala se le habrá colgado el sambenito de racista. Decía que no se trata del color de la piel sino del color del dinero porque, y según publicó The Guardian y testimonió Amnistía Internacional, en Qatar han muerto ya más de 6.500 personas construyendo las instalaciones del Mundial. Eran personas procedentes en su mayoría de Bangladesh, India o Nepal y, como Diakhaby, seres humanos que tenían una piel de color negro. Los que aún no han muerto sobreviven en condiciones infrahumanas, sin derechos básicos, carecen de permisos para salir o entrar del país o para cambiar de empresa o empleador, no están cobrando lo acordado y se les han retirado los pasaportes y los documentos de identidad, tienen deudas y viven en unas condiciones miserables en campamentos en el desierto. Ahí sí que tenemos materia los periodistas, ahí sí que existen motivos ciertos y comprobados para investigar y para condenar, pero ha tenido que ser un futbolista, Toni Kroos, el que lo denuncie. No es el color de la piel, no, es el color del dinero. Contra Cala y sin pruebas es sencillo, contra Qatar y con ellas es algo más complicado. Ahí, mejor de perfil.

No es el color de la piel, no, es el color del populismo. Hoy he leído unas declaraciones del presidente del Valencia, Anil Murthy, diciendo que Cala tenía "cara de culpabilidad". Murthy asegura, y eso me parece muy bien, que defenderá a su jugador hasta las últimas consecuencias, pero aquí la cara de una persona no implica su culpabilidad. No sé cómo funcionarán las cosas en Singapur pero en mi país hay una democracia consolidada y a nadie se le puede condenar por la cara que crean que tiene una, diez, mil o diez mil personas. El argumento de Murthy es peligrosísimo y, en el fondo, contiene ese racismo del que él pretende huir. Las peores dictaduras que han existido a lo largo de la humanidad, las más sangrientas, detenían a la gente por su cara, por su aspecto. Yo no voy a caer en la tentación de decir que Murthy tiene la cara dura del que ha hundido al Valencia, no lo haré. Pero puede que quizás, a lo mejor, quién sabe, esté utilizando demagogicamente el caso de Diakhaby para así hacerse perdonar una gestión deportiva lamentable y que amenaza con conducir al equipo a la Segunda división española.

Yo, lo confieso, no soy especialmente bueno en nada salvo a la hora de explicarme. Creo humildemente que me explico razonablemente bien. Esto mismo que digo aquí lo dije anoche en El Chiringuito. Recapitulo:

1) No sé si Cala dijo lo que Diakhaby asegura que dijo. Y, a la espera de que surja alguna prueba que acredite el insulto racista, el futbolista del Cádiz está amparado por la presunción de inocencia.

2) Vaya contra Cala todo el peso de la ley si al final se demuestra que llamó &mono de mierda& a Diakhaby, pero... ¿y si no se demuestra? ¿Y si no existe una prueba de que Cala insultó al jugador del Valencia? ¿Lo condenamos igualmente? Eso no es una democracia, eso es otra cosa.

3) Como en todo en la vida, también en esto hay un puntito o un puntazo de demagogia. Matemos a Cala sin pruebas, salvemos a Busquets con ellas y acudamos a un Mundial que se va a celebrar en un país que no respeta los derechos humanos más elementales. O sea, lucha light contra el racismo.

¿Cómo ha llegado entonces el diario de internet El Plural a la conclusión de que, y leo textualmente, "el tertuliano de El Chiringuito Juanma Rodríguez justifica la agresión racista a Diakhaby"? La insidia va acompañada por una foto mía con Santi Abascal. Y entonces compruebo que El Plural está dirigido por Angélica Rubio, lo estuvo por Enric Sopena y en él escriben, entre otros, Beatriz Talegón o Miguel Sebastián, el mismo que dijo que si algo bueno tenía la pandemia era que así Donald Trump saldría de la Casa Blanca. Y entonces caigo en la cuenta de que el 4 de mayo se celebran en Madrid las elecciones más importantes de la historia de nuestra democracia. Y entonces caigo en la cuenta de que no van a parar, lo van a utilizar todo, mintiendo, engañando, manipulando... No es el color de la piel, ¿verdad Ángela? ¿Verdad que no es el color de la piel? No lo es, claro que no lo es. Es el color de la utilización política, de la demonización del que no piensa del mismo modo, de la criminalización del discrepante. O sea, es la antigua URSS. Es Cuba. Es Venezuela. Es Corea del Norte. Al principio, al ver el titular, me he indignado. Incluso, lo confieso, se me ha pasado por la cabeza presentar una demanda contra El Plural en defensa de mi honor mancillado. Pero luego me he dado cuenta de que se trata de un mal tebeo, uno sin gracia, uno que trata de provocar. Ya tienen los jueces demasiado trabajo para que vaya yo a cargarles con más. Como le pasa a Murthy con Cala yo tengo para El Plural cara de culpable.

Hoy, viendo Telemadrid, desde el plató del programa que dirige mi buen amigo Ricardo Altable, se da paso a una periodista que está en un piso ocupado ilegalmente en Arganda por una mujer gitana. Esta señora, que anteriormente estuvo ocupando otra vivienda en San Sebastián de los Reyes durante 4 años, tiene 3 hijos y, según reconoce ella misma, recibe una ayuda económica de 1000 euros. Hartos, los vecinos convocan manifestaciones porque están en contra de la ocupación ilegal y cuando le periodista le pregunta por dichas manifestaciones, la mujer responde así: "Es el racismo". Estoy de acuerdo con ella, es el racismo. Es el racismo empleado contra esos ciudadanos de San Sebastián de los Reyes que se levantan todos los días por la mañana para ir a trabajar y que pagan religiosamente sus impuestos y la hipoteca de la casa sin recibir a cambio nada más que patadas. Pero lo que yo diga o deje de decir tampoco tiene mayor importancia porque, reunido de madrugada, el Tribunal de Salud Pública del Plural de Angélica Rubio ya ha emitido su sentencia: culpable. A la hoguera con el racista. Hace falta tener la jeta de hormigón armado.