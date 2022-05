No está mal para el viejo Mou

Hoy, a eso de las seis menos cinco de la tarde, Luis Herrero le preguntaba a Carmen Arreaza por qué había que hablar de José Mourinho cuando resulta que el Real Madrid juega este sábado que viene otra final de la Champions. Y yo, que le tengo mucho aprecio a Luis, voy a tratar de razonarle ese por qué y, razonándoselo a él, me convenzo también a mí mismo. En primer lugar, querido Luis, hay que hablar de Mourinho por lo obvio, por lo evidente, y es que José Mourinho es noticia. Mourinho es noticia porque ayer su equipo, la Roma, conquistó un título europeo, la Conference League, la antigua Intertoto, que es evidentemente un título menor a ojos de un madridista, que atesora trece Copas de Europa en sus vitrinas, pero que al fin y al cabo es un título oficial. No me cabe la menor duda de que si el Villarreal conquista la próxima Conference League, tú, Luis, serás el primero en celebrarla y con razón. En segundo lugar hay que hablar de José Mourinho por el equipo en concreto con el que ha ganado el título, que no es precisamente el más poderoso del mundo. La Associazione Sportiva Roma, un club que tiene casi un siglo de vida, llevaba desde 1961 sin ganar un título continental, en aquella ocasión fue la desaparecida Copa de Ferias, y desde 2008, o sea desde hace 14 años, sin ganar absolutamente ningún título, en aquella ocasión fue la Copa de Italia. Catorce años sin ganar títulos y sesenta sin conquistar ninguno europeo convierten, en mi modesta opinión, en noticiable por extraordinario lo que ocurrió ayer en Albania. Con una plantilla muy ajustadita, Mourinho ha devuelto a la Roma a la actualidad futbolística mundial.

Eso, querido Luis, en lo que respecta a lo evidente. En lo que respecta a lo menos obvio, me atrevería a decir que si pasado mañana el Real Madrid va a jugar otra final de la Champions es, en parte, gracias a Mourinho. Ya sé, Luis, ya sé: Mou era un broncas según tú, un entrenador que no casaba bien con ese Real Madrid ideal, ese Parque Temático que algunos os habéis montado en la cabeza, pero Mourinho era el hombre adecuado para el momento oportuno, que te recuerdo, Luis, que era uno muy complicado para el Real Madrid, eliminado habitualmente de la Copa de Europa a las primeras de cambio, en los octavos de final y, en España, que trataba de sobrevivir al mejor Barcelona de la historia, el de Messi, Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, etcétera, etcétera. Tu Real Madrid, Luis, mi Real Madrid, nuestro Real Madrid era una sombra, un espejismo del gran club que un día fue, y por eso Florentino fichó al mejor entrenador posible para ese instante de pavor, que era indiscutiblemente Mourinho, que no fue con el lirio en la mano a visitar a Guardiola sino que combatió la idea que tenía Pep con otra idea bien diferente, la suya propia. Y con aquella idea, Luis, el Real Madrid volvió a competir en Europa y, en España, le dio la vuelta a la tortilla ganando, en tres años, una Liga, una Copa y una Supercopa.

Así que tenemos que hablar de Mourinho por lo evidente, porque es noticia, y por lo menos evidente y más subjetivo, que es la sensación que algunos madridistas tenemos de que, en cierto sentido, a esta segunda etapa dorada del club le puso la primera piedra el entrenador portugués. Y también hay que hablar de José Mourinho por lo menos racional, por lo más emocional, por aquello que le llevó a él mismo a echarse casi a llorar ayer nada más acabar el partido, y es porque quien más y quien menos, y entre los primeros con gran satisfacción por su parte, se había dado por muerto y enterrado a Mourinho, o sea más o menos lo mismo que suelen hacer con el Real Madrid. Yo creo, fíjate querido Luis, que él mismo llegó a darse por muerto, por amortizado, pero el título que logró ayer la Roma lo ha vuelto a reenganchar. Mourinho no tiene por detrás un Estado que le arrope, ni dinero ilimitado; Mou tiene una plantilla aseadita y el sexto presupuesto de su Liga por detrás de Juve, Inter, Nápoles, Milan y Atalanta. Mourinho no tiene un emir que le respalde o un oligarca ruso que le compre todos los jugadores que a él le apetezcan pero, aún así, acaba de ganar el primer título europeo de la Roma en sesenta años, que es además el vigésimo sexto de su carrera. Y, por cierto, el último título que ganó el todopoderoso United, en 2017, también lo consiguió con él en el banquillo.

¿Parlanchín?... Siempre. ¿Grosero?... A veces. ¿Pendenciero?... Sólo cuando lo requiere la ocasión. ¿Divertido?... Muy divertido, extraordinariamente divertido. ¿Futbolero?... Mucho, muy futbolero. ¿Madridista?... Muy, muy, muy madridista, más que muchos que lo proclaman a los cuatro vientos. Siempre ha hablado bien del Real Madrid desde que se fue, siempre. Jamás ha tenido una mala palabra para el Real Madrid, al que considera el mejor club de la historia del fútbol. Cuando se fue dijeron que dejaba un erial, que la suya había sido la política de la tierra quemada, que el Real Madrid dejaría de ganar y que no volvería a crecer le hierba en el estadio Santiago Bernabéu: desde 2013, el Real Madrid ha ganado cuatro Champions, el sábado puede ganar la quinta, cuatro Mundiales, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa y tres Supercopas de España, y un futbolista que recomendó él, Luka Modric, ganó en 2018 el Balón de Oro y sigue deleitándonos a todos con su fútbol a sus 36 años. No está mal para el viejo Mou, ¿verdad? Habrá que hablar un poco de él, ¿no?