No estabas en el zoo, Alfie Haland

Está claro que Florentino Pérez ya mira de tú a tú a Santiago Bernabéu. Y no me refiero sólo al dato frío, pero objetivo, de los títulos, que está ahí y es constatable, sino al legado que va a dejar, cuando lo deje dentro de muchísimos años, su presidencia. Florentino cogió un club viejo y lo convirtió en uno moderno. Cogió un club prestigioso, sí, pero con una marca internacional debilitada y no hay más que ver lo que hoy dicen fuera de España del Madrid para darse cuenta de que a eso también le ha dado la vuelta como si de un calcetín se tratara. La ambición de Bernabéu creó el Real Madrid del siglo XX, la de Florentino ha creado el Madrid del siglo XXI. Don Santiago puso las bases para que, veintidós años después de su muerte, la FIFA eligiera al Madrid como mejor club del siglo. Florentino ha puesto las bases para que, dentro de setenta y siete años, el Madrid vuelva a ser elegido como el mejor club de todos los tiempos. Sin la ayuda de nadie salvo de sus socios, que lo avalaron, Bernabéu tuvo la imaginación necesaria para dar un salto hacia adelante y levantar un campo nuevo. Sin la ayuda de nadie salvo de sus socios, que siguen siendo, pese a todo, los propietarios del club, dentro de siete meses abrirá sus puertas el mejor estadio del mundo, uno en el que, además, se podrá jugar al fútbol. Cuando eso ocurra, cuando el nuevo campo esté inaugurado y la nueva ciudad deportiva, que es motivo de orgullo para el madridismo, funcionando a toda máquina, a Florentino Pérez sólo le quedará probablemente la más duras de las misiones que él mismo se ha encargado: la Superliga europea.

Y no es sólo eso. No es sólo que haya dado con la fórmula de una gestión exitosa tanto en fútbol como en baloncesto. Es el modo de funcionar que tiene Florentino, ese estilo responsable y sereno de dirigir, sigiloso. Por ejemplo: es impensable por imposible que Hacienda multara jamás al Real Madrid con 15 millones de euros por pagar a jugadores con coches y vuelos chárter. Si hay algo con lo que no transige Florentino es con la chabacanería. El Barça, el mayor rival del Madrid en España, se ha convertido en eso, en un club chabacano, vulgar, uno que transmite una imagen de poca seriedad. ¿Cómo puede un club como el Barcelona pagar a sus jugadores con vuelos chárter? Pues puede. ¿Cómo puede pagar al vicepresidente de los árbitros en activo? Pues también pudo. Florentino Pérez se moriría si a su Real Madrid le pasara algo similar. Dimitiría y luego se moriría. Por eso sé que, por mucho que el equipo protagonizara anoche una gesta irrepetible ante el Partizán, Yabusele no seguirá. Ese día Florentino estaba en el palco. Y tomó nota. Seguro.

Como Florentino Pérez gestiona los recursos del Madrid como si fueran los suyos propios o los de ACS, le cuesta Dios y ayuda tirar un euro por la ventana. No le gusta regalar y, si lo hace, es siempre por una buena razón. Pero si a Florentino le das a elegir entre codicia o grosería, siempre preferirá lidiar con la primera. Hoy he leído un gran artículo de Joaquín Maroto en As que va exactamente por ahí. Y Joaquín conoce bien a Florentino. Es, repito, un artículo muy bueno, muy bien escrito y con una tesis originalísima puesto que establece una conexión entre la codicia de la madre de Mbappé y la grosería del padre de Haaland. Y yo, mal que me pese, estoy con Joaquín: lo que pasó este martes en el Bernabéu acerca a Kylian al Madrid y aleja a Haaland. Florentino prefiere negociar con la codicia de Lamari que con la mala educación de Alfie.

También es posible que a Alfie Haland le dé igual. Es más, creo que le da igual. Y si a Haland senior le da lo mismo lo que suceda con su hijo y los derroteros que tome su vida deportiva, entonces es que el padre no merece fichar por el Madrid. El hijo a lo mejor sí, pero, como bien dice también Maroto, Florentino es un experto en padres. ¿El padre de un jugador del Madrid lanzándole cacahuetes a los espectadores? No lo veo, la verdad. Lo veo más en el Barça. Parece que Alfie ha pedido perdón a su manera, que es la manera en la que piden perdón los papás de futbolistas millonarios. Pero al Madrid hay que querer venir, estar dispuesto a perder dinero a cambio de gloria, ser educado y guardarse los cacahuetes en el bolsillo para regalárselos a unos niños a la salida del estadio. No estabas en el zoo, Alf-Inge Haland, estabas en el templo del fútbol mundial. Es probable que el miércoles sepas de qué te estoy hablando. A lo mejor ese día te regalan otro tipo de cacahuetes.