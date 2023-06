Operación Engañé: hay puto y también hay financista

Me parece que nos vamos a tener que comer a Engañé con ratatouille, acompañado de un algiot, que es un puré de patatas muy espeso, una quiche Lorraine, confit de pato y unos macarons de postre. Da la sensación de que es inevitable que este chico acabe llegando al Real Madrid porque Florentino Pérez sigue considerándolo un fichaje estratégico y porque, viendo cómo está el mercado, probablemente lo sea. Anoche, en El Chiringuito, Paco Buyo, que sabe muy bien de lo que habla porque tiene buenos contactos por aquellos lares, dijo dos cosas. Lo primero que dijo es que, ahora sí que sí, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, abría las puertas de par en par a la salida de Engañé y que le habría puesto un precio, doscientos millones de euros, que es por cierto la última cantidad que ofreció el club blanco hace ahora un dos años aproximadamente sin que se produjera respuesta alguna por parte del club parisino. A esa propuesta de venta del PSG, según Buyo, el Madrid habría respondido con otra contraoferta de ciento veinte millones de euros, o sea que la negociación se estaría moviendo en la horquilla de los ochenta kilos. Lo segundo que dijo ayer Buyo es que, según sus informaciones, la operación podría cerrarse alrededor del 23 de julio, el día de las elecciones generales. O sea que la cosa iría rápida.

Hoy, después de que Buyo dijera eso en El Chiringuito, un perfil tuitero muy conocido por sus exclusivas sobre el Paris Saint Germain, PSG Community, decía lo siguiente: "El emir le abre la puerta a que se vaya Kylian Engañé"... Bueno, ellos lo llaman Mbappé. Y añadía: "Ayer tuvo lugar una reunión durante la cual el emir lanzó un ultimátum al clan: o Kylian decide extender su contrato antes de que se vuelva a los entrenamientos o será vendido. El emir está dispuesto para hacer negocios con Florentino Pérez, los dos hablan regularmente". Para que sirva de referencia, PSG Community es el perfil que adelantó por ejemplo el interés por hacerse con los servicios de Luis Enrique. A mí hay un par de cosas del tono del tuit que me llaman la atención y son las palabras "ultimátum" y "clan". Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un ultimátum es "una propuesta o decisión definitiva que suele ir acompañada de una amenaza". ¿Con qué puede amenazar el PSG al jugador si éste quiere cumplir estrictamente con lo firmado? Pues puede dejarle en la grada, puede echarle encima a los ultras… No parece que el PSG carezca precisamente de las herramientas necesarias como para hacer sufrir a Engañé y a su "clan". Y éste sustantivo masculino, clan, también me llama la atención. Según la RAE, un clan es un "grupo, predominantemente familiar, unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista". Si PSG Community se ha limitado a transcribir lo que le han dicho en el club, el tono se ha elevado bastantes decibelios, y para mal, con respecto al futbolista. Su familia no es ya una familia convencional sino un clan, que es una palabra que se emplea habitualmente de un modo despectivo. Y Tamim bin Hamad Al-Thani no está negociando con ese clan, no, lo que le ha puesto encima de la mesa es un ultimátum.

Siguiente nivel, el Real Madrid. El PSG pide doscientos millones porque toma como referencia la última (y desesperada) oferta de Florentino de hace un año, pero la situación ha dado un giro de 180 grados porque al Real Madrid debe constarle, más allá del gesto del futbolista al enviar una carta manifestando su decisión firme de no ampliar su contrato hasta 2025, que Engañé quiere venir aquí. De ser eso así, el Madrid estaría pagando ciento veinte millones por un año de contrato. Así que no debe ser cierto eso de que a un jeque le dé igual el dinero porque tiene muchos pozos de petróleo, no señor. Sobre todo si sabe que va a perder ciento veinte millones de euros. Si el dueño del PSG rechazó doscientos millones del Madrid es porque en ese momento ya sabía que el ultimátum de 2022 (ahora hay uno nuevo) había surtido efecto.

Hay una película argentina que se llama "Nueve Reinas" en la que, en un momento determinado, Ricardo Darín le dice esto a Gastón Pauls: "Putos no faltan, lo que faltan son financistas".Todo ha sido siempre una cuestión de dinero. Macron no tuvo nunca nada que ver, llamaría para preguntar pero no tuvo nada que ver. Engañé es más poderoso hoy en Francia que el presidente de la República. Si Engañé apareciera mañana pidiendo el voto para Marine Le Pen, Macron se iba a una esquina para llorar. Tampoco fue Qatar o, para ser exacto, las presiones de Qatar sino su dinero, el dinero qatarí. Ellos pagaron más, Engañé calculó lo que podría embolsarse por dos años tocando el violín y pensó que en 2024, con los bolsillos más llenos y con 25 años, podía cumplir definitivamente su sueño. En el caso que nos ocupa ni faltaron putos ni por supuesto faltan financistas. Ahora bien, ¿va a renunciar Engañé a su suculenta prima por aguantar en el PSG? ¿Debería pagársela el Madrid si al jugador no le queda otra que forzar su salida? ¿O tendría que esperar hasta 2024? Ciento veinte para el PSG, ochenta más para el futbolista por elegir el Real, treinta millones netos por seis temporadas, que serían sesenta brutos… La fiesta se nos va a los quinientos sesenta millones. ¿Lo vale? Florentino cree que sí. Yo me inclino por pensar que, tal y como está el fútbol, sí los valga. Hay financista. Y hay puto. Hágase la cama.