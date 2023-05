¿Os he dicho ya que el Barça pagó durante diecisiete años a Negreira?

¿Os he dicho ya que el Fútbol Club Barcelona estuvo pagando durante al menos diecisiete años al vicepresidente de los árbitros? Ya, ya… Ya sé que puede parecer increíble pero es tal y como os lo cuento: durante diecisiete años y bajo las presidencias de Joan Gaspart, que primero desmintió la noticia y luego dijo que no le constaba, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, de uno a otro se fueron traspasando los papeles y, cuando llegaba el momento de analizar la partida dedicada a pagar a Negreira, que es como se llama quien fuera mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, José María Enríquez Negreira, debían decirse eso de "y esto es para que los árbitros sean neutrales". Porque esa es otra: ¿Os he contado cuando Enríquez Negreira, en su declaración ante Hacienda, dijo que a él le pagaban para garantizar la neutralidad? Como lo oís: Negreira siempre entendió que a él le estaban pagando para que el Comité Técnico de Árbitros garantizase que al Barça se le iba a tratar con equidad. ¿Os he contado lo de los informes? Los publicó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital: dos folios repletos de falta de ortografía y llenos de obviedades, sólo faltaban las manchas de café y las esquinas rotas. Por eso cobró 7,3 millones de euros. No está mal, ¿eh? ¿A que hay meses que vosotros no cobráis 7,3 millones?

¿Y lo de que Laporta justificó que de repente pasara a pagarle cuatro veces más porque le hicieron cuatro veces más informes? ¿Eso os lo he contado? Pues así es. Unos informes completísimos que estaban en unas cajas rojísimas que Laporta enseñó por fuera el día de su rueda de prensa pero que nadie sabe qué escondían dentro. Perdonad porque ya no me acuerdo, a veces me falla la memoria: ¿Os he contado cuando, para desviar la atención, Laporta recurrió a Francisco Franco? Os lo juro. Volvió con lo de que el Real Madrid era el equipo del Régimen y cuando a Florentino se le hincharon las gónadas y pidió al canal del club (que, por cierto, seguirá abierto en julio y no como Barça TV, que ha cerrado dejando a 150 trabajadores en la calle) que contaran la verdad, entonces empezaron a decir que el Madrid, al que llevan acusando falsamente 50 años de ser el equipo de Franco, había caído en la trampa de Laporta: ¡Como si Laporta estuviera en disposición de ponerle una trampa a nadie!

Esta igual no la sabéis: ¿Os he dicho que Negreirita, o sea el hijo de Negreira, acompañaba a los árbitros desde el hotel hasta el Camp Nou y que por su conversación facturaba 10.000 euros? ¡Ni Scherezade en Las mil y una noches! ¿Y lo de que Negreirita es socio del Barça desde los 15 años, eso os lo he dicho? ¿No? Pues sí, culé desde chiquitito. ¿Os he contado lo de que Tebas empezó dubitativo y que su adjetivo favorito era "prescrito", pero que cuando vio que se lo iba a llevar la corriente acudió raudo a la UEFA por si acaso? ¿Y lo de que el secretario de Estado para el Deporte tardó una semana en decir esta boca es mía? Eso no os lo he dicho, ¿no? ¿O sí? No sé, son tantas cosas.

¿Y lo del periobarcelonismo, os lo he contado? ¿Os he contado que la mayoría, incluso los más críticos, justifican el pago cuando no lo silencian directamente? ¿Os he contado que hay periodistas que llevan toooda su vida acusando al Real Madrid de comprar a los árbitros, así, directamente y sin anestesia, y ahora miran hacia otro lado? Lo de Iceta sí recuerdo habéroslo dicho ayer. El tipo se presenta delante del Sport y dice que no sigue muy de cerca el caso Negreira: ¡claro, él está más centrado en la geopolítica, pronto le va a hacer la competencia a Florentino Portero! A él le preocupa más la invasión rusa de Ucrania, las relaciones entre Estados Unidos y China, el conflicto palestino israelí. Es nuestro Winston Churchill el tal Iceta, ¡como para preocuparse de Negreira! ¿Quién es ese señor? ¿Y el tito Berni? Se me olvidan un montón de cosas más, ¿eh? Pero hoy, por ejemplo, OK Diario publica una información según la cual Negreira Jr. llevaba un registro de los árbitros que perjudicaban o favorecían al Barça con penaltis. ¿Os he contado que todo esto, todo, le parece normal a la inmensa mayoría de culés? Pues sí, así es. Lo que sí me parece haberos dicho es que, a pesar de que buscan nuestro olvido, el de Libertad Digital y EsRadio no lo van a encontrar, ese olvido no lo van a tener, aquí no vamos a olvidar, no nos oís ni nos leéis para que olvidemos. Si no os lo había dicho antes, os lo digo ahora.