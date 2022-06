Pedri o la felicidad de la derrota

Yo entiendo perfectamente que en el fútbol formativo, cuando un entrenador trabaja con niños, se priorice el que un crío se lo pase bien, disfrute, aprenda, se relacione con otros chavales de su edad y adquiera esos valores que el deporte te aporta luego para tu vida personal, pero el fútbol profesional es otra cosa muy diferente. Estoy seguro de que, y por mucho que se lo diga un entrenador, hay muchas ocasiones en las que el futbolista profesional no disfruta absolutamente nada porque tiene la obligación de cumplir unos objetivos determinados: cuando no son los títulos es la permanencia, y cuando no es mantener la categoría es eludir el descenso, y cuando no es eludir el descenso es tratar de luchar por ascender. Y si esos objetivos deportivos profesionales no se cumplen, el futbolista profesional sufre, llora, lo pasa mal; sufre porque sufre la afición, lo pasa mal porque, y de no cumplirse las espectativas, puede estar en juego su propia continuidad, y llora por todo lo anterior.

Hay ocasiones en las que me sigue sorprendiendo cuando oigo a un futbolista hablar del "trabajo bien hecho", pero es que para el profesional es un trabajo, uno distinto al del resto, un trabajo fantástico, uno por el que mataría el cien por cien de la población, pero un trabajo al fin y al cabo. El espectador, el aficionado, disfruta con el trabajo del profesional del fútbol, que, dependiendo de la categoría del club del que se trate, tendrá unos objetivos u otros. Por ejemplo: el objetivo del Valladolid era ascender de categoría y sus futbolistas lo han logrado y por eso están muy contentos y sus aficionados son felices; el objetivo del Levante era continuar en Primera y no se ha logrado y por eso ha habido consecuencias y la afición está triste. Pero el objetivo de un club grande no se mide por ascensos o descensos sino por los títulos que consigue, no hay otro modo de medir el éxito o el fracaso de una temporada salvo por los títulos cosechados.

Así, la temporada del Real Madrid ha sido extraordinaria porque sus jugadores profesionales han conseguido ganar tres títulos, Copa de Europa, Liga y Supercopa de España. Del grado de profesionalidad habla bien a las claras la masa salarial de cada equipo, que en el caso del vigente campeón continental y español supera los 400 millones de euros, que no es moco de pavo. El Real Madrid no les paga a sus jugadores para que se lo pasen fenomenal, no, sino para que ganen partidos y, de no conseguirse los objetivos marcados al inicio de cada campaña, inmediatamente se habla, y con razón, de crisis deportiva. Esto no quiere decir que, además, el futbolista no pueda pasárselo muy bien, pero si sólo se lo pasa bien y disfruta un montón y se divierte sobremanera pero no se ganan títulos, únicamente estará feliz él, y el fútbol es de los aficionados.

Hace tres meses la Liga de Fútbol Profesional aportó la última actualización del límite salarial; el Real Madrid tenía, a fecha del 14 de marzo, un límite salarial de 739 millones, o sea que podía fichar por esa cantidad después de ganar muchos títulos y ahorrar también mucho dinero; el Barcelona, que gasta aún más de esos 400 millones del Madrid en sueldos, tenía un límite salarial negativo de 144 millones de euros tras acumular demasiadas pérdidas después de ser eliminado prematuramente en la fase de grupos de la Champions League. La situación deportiva y económica culé es dantesca y lo es fundamentalmente porque sus futbolistas ganan muchísimo dinero, o sea que están muy bien pagados, pero resulta que el equipo no gana nada, de ahí precisamente que me sorprendan tanto las últimas declaraciones de Pedri.

Pedri ya no es un niño, no señor. A Pedri le puso hace poco el Barcelona una cláusula de rescisión de contrato de mil millones y pasó a cobrar de los 750.000 que estaba ingresando a cerca de 4 millones de euros. O sea, Pedri ya no está en período formativo, el fútbol ya no es para él una escuela de vida sino un modo de ganársela extraordinariamente bien. A un futbolista profesional le pagan por jugar y por ganar partidos y no por pasárselo bien, para eso están el Tiovivo o Disney World, a un futbolista de uno de los clubes más importantes del mundo no le pagan una millonada por disfrutar sino por ganar. Si el Barcelona no gana muchos partidos próximamente y esos partidos no vienen acompañados de títulos, la crisis se agudizará y el club acabará en manos de un emir o de un oligarca ruso.

Las declaraciones de Pedri a The Guardian no son, como sugiere Mundo Deportivo, un dardo al Real MMadri, no, son una broma macabra. Que este crío diga que "algunos clubes se conforman con ganar, como sea que lo hagan", y que lo diga además en la situación de quiebra técnica por la que atraviesa el Barcelona supone un dardo, sí, pero no contra el Real Madrid sino dirigido a sus propios aficionados, que sufren porque su equipo no gana nada y ven cómo el Real Madrid lo consigue todo. De un tiempo a esta parte detecto que, ante una dinámica perdedora importante, en el Barça se han sacado de la manga una revolucionaria visión de las cosas que consiste en afearle la conducta al campeón por cometer la osadía de ganar y resaltar lo feliz que es todo el mundo perdiendo en la ciudad condal. Pero tú, Pedri, querido Pedro González, admirado Pedri, ya no eres aquel crío que pasaba mucho frío en Madrid sino que ahora eres, y me alegro por ello, un futbolista profesional millonario que se lo lleva caliente por ganar y no por impartir doctrina.

Tu admirado Iniesta se lo pasaba muy bien sobre el campo y conseguía que los aficionados disfrutasen con él... ¿sabes por qué, Pedri? Te lo voy a decir yo: porque Andrés Iniesta ganaba títulos. Si Iniesta se lo hubiera pasado pipa pero no hubiera ganado 4 Copas de Europa y 9 Ligas, la gente le habría manteado por Canaletas. Él se lo pasó bien, ganó e hizo pasárselo bien a los demás, y lo hizo jugando al fútbol que quisieron sus entrenadores, Guardiola, Vilanova, Luis Enrique, Valverde... Porque, y ésta es otra, apreciado chaval, no hay un sólo fútbol sino muchos y a todos se juega con un balón, que conviene introducir cuantas más veces mejor entre los tres palitos. Te has vuelto a equivocar, no pasa nada, ya aprenderás. Has vuelto a confundir el orden de los factores, que aquí altera indudadeblemente el producto. Primero se gana y luego, si eso, se saca pecho. Tú eres el primer caso que conozco de un futbolista profesional que presume por perder.