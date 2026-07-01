Pedro Martínez: ¿no había otro?

El fichaje bomba del Mundial de fútbol ha sido… un entrenador de baloncesto. Espero que no digan que esto también desestabiliza a la selección, más aún cuando hoy mismo el Atlético de Madrid ha confirmado el fichaje de Grimaldo. Leía a Garuba decir que con un pivot sano el Real Madrid habría ganado la Euroliga, y es muy probable. Sólo con Tavares o con él en condiciones, hoy el Real Madrid sería campeón de Europa. Y posiblemente habría competido más por la Liga de lo que lo hizo. Scariolo ha tenido mala suerte pero Sergio no cayó de pie en su segunda etapa al frente del equipo. Le costó arrancar con muchas caras nuevas, demasiadas, y un banquillo NBA que nadie entendió, y se encontró con la contestación del Palacio, que no es algo que sucede muy habitualmente, la verdad sea dicha. Y, con mala o con buena suerte, lo ha perdido todo, ha perdido todo lo que ha jugado, de lo más importante a lo más insignificante, y eso de perder en el Real Madrid está especialmente mal visto. No gusta perder en el club, son así de raritos.

Daba la sensación de que, aún emocionado por su victoria electoral, Florentino iba a olvidarlo todo, pelillos a la mar, pero el regreso de Juan Carlos Sánchez, que fue precisamente quién escogió a Scariolo antes de irse, ha cambiado la situación. Y luego está, claro, el baloncesto. El baloncesto que ha propuesto Scariolo era muy aburrido incluso cuando se ganaba. Era más divertido con Chus Mateo. Y antes que con Chus con Pablo Laso. Y antes que con Laso con Joan Plaza, otro catalán. Porque, y aquí está la bomba, el nombre elegido para sustituir a Scariolo es el del catalán Pedro Martínez, y eso sí que es realmente un sorpresón, mucho más que la destitución de Scariolo, a quien ya le han comunicado que no va a seguir.

El fichaje de Pedro Martínez tiene todo que ver con el baloncesto, que es el deporte al que se dedica habitualmente el Real Madrid de baloncesto. Las dudas, pues, no surgen sobre la capacidad de Martínez, no. Tampoco sobre si propone un baloncesto divertido o no lo propone. De que practica un baloncesto muy entretenido pueden dar testimonio en Valencia. Pedro Martínez ha ganado la Liga española y ha metido a su equipo en la Final Four de forma que, y si hablamos sólo de baloncesto, es un candidato ideal para sentarse en ese banquillo y para ayudar a reestructurar la sección. El problema de Pedro Martínez no surge porque no sepa o porque no esté a la altura sino por su actitud belicosa contra el Real Madrid. Hoy me enviaron un tuit suyo en el que decía lo siguiente: "Fuera del área y dan penalti. Incomprensible".

Y si el asunto fuera sólo deportivo… bueno, vale. Hay mil casos: Figo, Courtois… Al Real Madrid le suelen dar igual esas cosas. Pero el asunto se complica cuando lees que, siendo entrenador de Baskonia, Pedro Martínez apoyó al independentismo catalán. A diferencia del Fútbol Club Barcelona, que es más que un club aunque condecoró en tres ocasiones al general Franco y esperó medio siglo para retirarle las medallas no fuera a resucitar, el Real Madrid no es más que un club de fútbol. Es el más grande, sí, de acuerdo, pero es sólo un club. Quiero decir que el Real Madrid no tiene adscripción política fija, del Real Madrid puede ser cualquiera, de izquierdas o de derechas, alto y bajo, de Madrid o de Yucatán: el Real Madrid es universal… pero esencialmente español. De ahí que Martínez vaya a tener que hacerlo muy bien y durante mucho tiempo, y la gente vaya a tener que divertirse muchísimo viendo jugar a su equipo al baloncesto, si quiere que la parroquia acabe olvidando que él apoyó un golpe de Estado independentista.

Había quien hoy decía que esto de Martínez es como si trajeran a Pep Guardiola para dirigir al equipo de fútbol. Y sí, es parecido. Nadie dudaría de la capacidad de Guardiola, sí habría más gente que quizás pusiese en cuestión su estilo de fútbol (que es algo, por ejemplo, que no pasa con el estilo de baloncesto de Pedro Martínez) pero ningún madridista pensaría en serio en Guardiola como candidato al banquillo del Madrid, del mismo modo que, hasta ayer mismo, nadie pensó en Pedro Martínez como candidato para sustituir a Scariolo. Claro que todas estas cosas sobre las que debatimos aficionados y periodistas ya las han calibrado, como podréis imaginar, dentro del club. Juan Carlos Sánchez podrá ser cualquier cosa menos un ingenuo y seguro que cuando puso el nombre de Martínez sobre la mesa lo hizo después de haber medido tranquilamente en su casa todo el ruido que se iba a generar.

Pero la limpieza ha de ser profunda: Lyles se ha ido; Okeke lo hará; veremos a ver qué pasa con Maledon, que ha sido una gran decepción; Llull tiene 38 años; Campazzo tiene 35; Tavares tiene 34; Kramer no es que se vaya a ir, es que no ha estado; de Procida sabemos poco porque Scariolo no ha querido darle minutos; Almansa es una incógnita; Len no es jugador para el Real Madrid… ¿Sigo? Alguien ha pensado con la cabeza y no con el corazón y ha decidido que seguir en estas circunstancias con un entrenador como el italiano iba a ser más de lo mismo en junio de 2027 y, para la renovación, se ha decidido poner al frente a uno de los mejores entrenadores europeos, uno que tuiteó contra el Madrid y que apoyó al independentismo catalán. Esto es como todo, si el Real Madrid gana se olvidarán de las redes sociales, si el Real Madrid pierde se lo arrojarán a la cara a las primeras de cambio. Pero eso, imagino, también lo tendrán previsto en la T4.

Mi única y gran duda: ¿No había otro? ¿En serio? ¿Tenía que ser Pedro Martínez o Martínez Pedro? ¿No hay en la Liga ACB un entrenador español que no se haya metido con el Real Madrid de fútbol y que no tenga veleidades independentistas? Parece que los expertos coinciden a la hora de asegurar que éste es el mejor pero, ¿el segundo mejor no valía? Porque, insisto, por mucho que lo hayan sopesado, el riesgo es máximo, ¿eh? Y otra pregunta que me hago: ¿Desestabilizará lo de Pedro Martínez a De la Fuente? ¿Qué dirán los periodistas objetivos de bufanda colchonera? Tic, tac…