Pedro Rubiales, Luis Rocha, Pedro María Villar, Angel María Rubiales...

¿Sabéis quién no va a volver? ¿Sabéis quién está absolutamente descartado para presidir la federación española de fútbol? Pues Luis Rubiales. Rubiales no va a volver, esto es seguro. Ni va a ser candidato a la presidencia de la federación. Luis Rubiales es historia, y del nivel de la tragedia tendrán que dar buena cuenta los tribunales de justicia. Serán los jueces, con el apoyo de la Guardia Civil, que sigue investigando, los que tengan que dirimir si hubo o no delitos, la cuantía de los mismos y, como decía, el nivel de la tragedia. A Rubiales, como a todo el mundo, le ampara la presunción de inocencia y, aunque existan evidencias que hacen sangrar los ojos, no somos nosotros los que debemos juzgar. Opinar sí, por supuesto, pero no juzgar. Juzgan los jueces, y lo hacen con pruebas. Pero, y a la espera de lo que determinen los tribunales con las pruebas que les aporten, algo sí es cierto: Luis Rubiales no será nunca más presidente de la federación española de fútbol ni será tampoco candidato a las elecciones a la presidencia. ¿Os imagináis que lo fuera? ¿Imagináis que Rubiales le hubiera confirmado a Ana Pastor su intención de volver a ser presidente en el futuro? ¿Qué diríamos? ¿No nos llevaríamos todos las manos a la cabeza? ¿A que sí? Diríamos algo así como "esto no puede ser", "esto es inadmisible"... Sería inimaginable, ¿verdad? ¿Cómo iba a volver a ser Rubiales candidato a la presidencia de la federación española?

Pero, ¿y qué es Rocha sino Rubiales? ¿Alguien me lo quiere explicar, por favor? Conozco a compañeros que apoyaron a Villar hasta que llegó Rubiales, que luego apoyaron a Rubiales y que ahora apoyan a Rocha a la espera de que llegue el siguiente. "Está más fuerte que nunca", me decían ayer. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo puede estar Pedro Rocha más fuerte que nunca si lo puso ahí Rubiales? ¿No se tambalea ni un poco? ¿No duda? ¿Cómo puede estar Rocha más fuerte que nunca si, y siempre según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Tomás González Cueto, uno de los hombres de confianza de Rubiales, maniobró para crear el contexto electoral más favorable para Pedro Rocha? ¿Cómo es posible que a nadie le llame la atención que Rocha vaya a presentarse a las elecciones de la federación si existen conversaciones telefónicas de Cueto, y algunas de ellas con el director general del Consejo Superior de Deportes, Fernando Molinero, en las que se recogen dichas maniobras para favorecer que Rocha se mantuviera en el puesto? ¿Cómo es posible que el rubialista Rocha se encuentre más fuerte que nunca y vaya a ser candidato a la presidencia de la federación si el 27 de enero de este mismo año Cueto hablaba con Pedro González Segura, director jurídico federativo, para que se adaptase el reglamento interno a la nueva órden ministerial para, según las conclusiones del informe de la UCO, intentar que se pudiera mantener la actual Junta Gestora y así perpetuar sus cargos? ¿Cómo es posible que Rocha esté tranquilo si el 30 de enero, en una conversación con el presidente de la federación de Melilla, Diego Martínez, Cueto evidenciaba el control que tiene sobre el futuro resultado electoral al poder colocar en la Comisión Electoral a personas que, sin que puedieran vincularse a ellos directamente, cumplieran a pies juntillas sus directrices?

No dudo de la honradez de Pedro Rocha pero tampoco entiendo que pueda estar muy fuerte. Hasta que alguien pueda demostrar lo contrario yo no dudo de su honradez pero tampoco me cabe la menor duda al respecto de que Pedro Rocha está ahí por Luis Rubiales y que Rubiales lo seleccionó como su hombre de paja pensando en un posible regreso. Rocha estará fuerte o débil, no lo sé, pero Rocha es Rubiales, Rubiales es él, todos los que están ahí lo son, ellos son Luis Rubiales. Si Rocha se presenta a las elecciones, y todo hace indicar que va a ser así, el día 6 de mayo se estará presentando Luis Rubiales. ¿Nadie se da cuenta de que el fútbol español es un inmenso estercolero? ¿Nuestro fútbol no tiene un mecanismo de defensa? ¿No hay antivirus capaz de frenar en seco a estas personas? ¿Nadie tiene la sensación de que, también a través del fútbol español, la imagen de España se va por el sumidero? Es una cuestión de ética, de imagen. Luis Rocha, Pedro Rubiales, Pedro Luis Rubiales, Luis Pedro Rocha, Ángel Rubiales, Pedro Villar, Pedro María Rocha, Ángel María Rubiales… ¿Saldremos algún día de este bucle?