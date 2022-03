Peter Federico, el negro del otro

Anoche la transmisión del Real Madrid-Atlético de Madrid de la Youth League

convirtió al canal del equipo blanco en trending topic, o sea en tendencia, en la red social llamada Twitter. Vamos, que de Real Madrid Televisión se habló mucho este miércoles y con mucha insistencia, la necesaria para convertirlo en uno de los asuntos más repetidos y que estaban en boca de todo el mundo. ¿Y por qué? ¿A santo de qué se convirtió ayer Real Madrid TV en trending topic en Twitter? Averiguarlo es fácil, no hay más que buscarlo en esa red social para saber el motivo. Un tuitero del Atleti decía que "en Real Madrid TV han bajado el sonido ambiente porque somos locales otra vez"; otro del mismo equipo comentaba "Escúchame, que Real Madrid TV ha tenido que bajar el sonido del ambiente porque sólo había aficionados del Atleti"; otro comentaba que Pablo Barrios había hundido Real Madrid TV, otro "cómo lloran los de Real Madrid TV", otro "qué risa los del Real Madrid TV", y así uno y otro y otro más... Yo no estaba viendo el partido y, por lo tanto, no puedo dar fe de que eso fuera así, pero innumerables testigos del Atleti confirman que el canal de televisión del Real Madrid decidió bajar el sonido ambiente del partido porque en Valdebebas sólo había seguidores colchoneros y querían evitar que pareciera que el Real jugaba como visitante y no como local.

Cuando vi que Real Madrid Televisión se había convertido en trending topic me dije a mí mismo: "Ya está, la gente está criticando que un grupúsculo de seres asociales y sin formación personal hayan insultado gravemente a uno de los jugadores del Real Madrid por el color de su piel", pero no, qué va, ninguno de ellos se refería a eso. A Peter Federico, que tiene 19 años, esos abusones del Frente Atlético, que efectivamente se apoderaron de Valdebebas porque la UEFA obliga a ceder entradas al equipo rival, le humillaron con cánticos de "El Retiro es español, no un parque de Ecuador" y luego, cada vez que tocaba el balón, con el famoso aullido que pretende, al parecer, imitar el sonido que hace un mono, un simio. Esos cien o doscientos analfabetos funcionales no tienen remedio y si yo fuera socio o aficionado del Atlético de Madrid (mucho más si fuera el propietario) hoy sentiría mucha pena y mucha vergüenza por la imagen que de mi equipo se ha trasladado al exterior, pero quienes inundaron Twitter no pensaron en ningún momento que quizás, sólo quizás, lo que pretendía Real Madrid Televisión bajando el sonido ambiente del partido era que no se escucharan los cánticos racistas de ese grupo de neonazis que, al parecer, les representaba tan dignamente a ellos.

Ninguno criticó en Twitter los insultos proferidos hacia un crío, ninguno. A ninguno se le ocurrió decir "esa gentuza no me representa, basta ya, los quiero fuera del Metropolitano", a ninguno. Ninguno dijo que era una indecencia lo que se estaba haciendo con Peter Federico, ninguno se puso en su piel de color negro, ninguno pensó en la madre del chaval, que a lo mejor estaba presente en el campo o viendo el partido por la tele. Ninguno pensó tampoco en el padre de Peter o en sus hermanos o amigos y en la impotencia que podían sentir. A ninguno se le ocurrió solidarizarse con el chico y, en un tono belicista, después de "tomar" Valdebebas como supongo que un ejército toma una colina durante la batalla, tomaron también una red social para convertir en mentira una cruda y dura realidad y es que en un partido de octavos de final de la Youth League disputado por chicos en edad juvenil un grupo de fanáticos insultó gravemente a un crío por el color de su piel. No quiero ni imaginarme si, además de negro, Peter Federico hubiera declarado abiertamente su homosexualidad. Ni tampoco quiero pensar qué habrían dicho de tratarse de una mujer.

La pregunta es: ¿Por qué muchísimos aficionados colchoneros aparentemente normales se sintieron tan bien representados por esa chusma hasta convertirlos en trending topic? La respuesta es fácil: porque el negro no es suyo, el negro es del Real Madrid y a él sí se le puede comparar con un simio. El Atlético de Madrid, y eso es evidente, tiene un problema con esta gente, lo tiene desde hace mucho tiempo. No sé si lo quiere solucionar, lo desconozco. No es sencillo, ¿eh?, a Florentino Pérez le valió más de un disgusto pero al final lo logró. Y, por lo demás, en general cuando el negro, el homosexual o la mujer no son nuestros, no llevan nuestra camiseta, nos importan un bledo. Y, además, si el agredido no es un deportista conocido a nivel mundial, el insulto, la insidia y la humillación suelen durar poco en los medios de comunicación. La acusación falsa de racismo hacia Diakhaby duró un montón porque interesaba y porque el futbolista del Valencia se marchó del campo en un arranque de histerismo, lo de Peter Federico se evaporará muy rápidamente. Hoy, a través de su cuenta de Twitter, José Félix Díaz decía que alguien del Atleti habló e intentó consolar a Peter al final del partido pero eso no basta, no es suficiente. Hay que consolar primero y hay que actuar después, y hay que actuar con dureza y sin que a uno le importen las consecuencias a corto plazo. Esos cien vándalos ya no tienen solución y ayer insultaron a un chaval porque es negro, hoy quemarán un contenedor, mañana pegarán a una anciana y pasado mañana robarán un banco al grito de "¡Heil, Hitler!". Puede que los que tuitean tampoco tengan arreglo pero hay que actuar ya, hoy, ahora, para evitar que dentro de 50 años sigan produciéndose actuaciones tan desagradables como las de ayer y que, si se producen, la inmensa mayoría se sienta avergonzada aunque el negro sea del equipo rival, sobre todo si el negro es del equipo rival.