Picadillo de Triguinho

No me parece que el caso de Vitor Roque pueda despacharse así, como si nada. Sinceramente no lo creo. Este chico, O Tigrinho, es otro ejemplo más de lo que es capaz de hacer esa fábrica de picar carne de futbolista que es el Fútbol Club Barcelona y el entorno culé, o sea el periobarcelonismo. No hace falta recordar lo que del brasileño decían los colegas catalanes, o a lo mejor sí hace falta. Por ejemplo, Sport decía que Roque era muchísimo mejor que Endrick porque sus registros goleadores eran muy superiores. Endrick no acababa de explotar en agosto y no respondía a las expectativas mientras que Vitor ya llevaba ni más ni menos que 24 goles y había dado 9 asistencias. Es como si, en el fondo, el fichaje de este crío, al que han utilizado clarísimamente, fuera sólo un póster, otro cromo con el que distraer la atención del fichaje de Endrick, una forma muy mediocre de intentar empatar con el Madrid. Visto todo desde fuera, pareciera como si O Tigrinho hubiera sido sólo un gancho, una respuesta a la invasión de Juni Calafat y a los aciertos con Vini, Rodrygo o el propio Endrick.

¡Y lo que se decía de Vitor Roque! ¡Ay, amigo, lo que había fichado el Barça! Era tan, tan bueno, y hacía tantísima falta Vitor Roque, que hubo que traerlo deprisa y corriendo, allá por el mes de enero, para que el chico rescatara de la más absoluta de las mediocridades a un Barça en clara decadencia. Pero O Tigrinho era capaz de eso y de mucho más, Pelé era un simple aficionado al lado de O Tigrinho, un amateur. Y ya podía serlo, ¿eh?, porque, según apuntó Marçal Lorente en The Objective, Vitor Roque era el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, 70 millones de euros. Lo más curioso de todo es que quien tenía que alinearlo, o sea el entrenador, no lo quería. Y como Xavi no lo quería, ¿qué hizo Laporta? Pues Laporta le hizo un contrato por siete temporadas. Qué extraño, ¿no? El entrenador no quiere a un jugador por el que se pagan 70 millones y sin embargo se le firma por 7 años. Como diría el padre de Julio Iglesias, raro, raro, raro...

Retrocedamos a enero de 2023. En Barcelona, y según recoge el artículo de Marçal, se celebra una reunión para debatir acerca del posible fichaje de O Tigrinho. A un lado de la mesa, los representantes del Barça, Mateu Alemany y Jordi Cruyff; al otro, André Cury y Deco, que por aquel entonces era intermediario. No hubo acuerdo porque Alemany y Cruyff consideraron que un jugador como ése no podía costar más de 25 millones. No hubo acuerdo, como digo, pero al final sí lo hubo y no por 25, que era lo pretendido por los representantes culés, sino por 70. Sí, sí, el Barça pagó 70 por un futbolista al que no quería Xavi y a quien el periobarcelonismo tuvo que vender (repito, tuvo) como el nuevo Pelé. El final de esta triste historia es el que ya sabemos todos. Xavi, que se iba, al final se quedó… o quizás no, no hay nada seguro. Pero, hoy por hoy, a la espera de lo que pueda suceder dentro de un rato, Xavi sigue. Y Xavi no quiere a O Tigrinho, como no le quería desde el principio, en esto no ha cambiado de opinión. El Real Madrid sí quiere a Endrick, aunque sea "muchísimo peor" que Vitor Roque, como aseguraba Sport, el mismo periódico que dijo de Modric que era un parche. Gracias por haberme acompañado por el relato de este drama, una historia que volverá a repetirse, a buen seguro, en un futuro próximo. Hoy le ha tocado a O Tigrinho acabar como picadillo, mañana volverán a encender la trituradora. Ojalá que al chico le vaya bien. Ojalá. No todos los clubes son como el Barça. Afortunadamente.