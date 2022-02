"Por motivos personales y familiares" forma, junto a "No eres tú, soy yo" y "No tengo nada a tu altura", el gran tridente de los eufemismos, la BBC. "Por motivos personales y familiares" es por lo que siempre se van los altos ejecutivos de las empresas relevantes y, de vez en cuando, también algún político, aunque no en España. Quienes emplean ese latiguillo lo suelen hacer al objeto de evitar tener que decir que se van porque están hasta el gorro. Fulanito o Menganito dicen que se van por motivos personales y familiares, ellos saben perfectamente que nadie los va a creer y, efectivamente, nadie se los cree, pero de ese modo se evitan tener que decir la verdad, que suele ser más árida.

El 28 de noviembre de 2020 el ex directivo de La Caixa Jaume Giró se incorporaba a la candidatura de Joan Laporta como mascarón de proa económico de la misma pero el 13 de marzo de 2021 quien estaba llamado a ocupar la vicepresidencia financiera del club lo dejaba por sorpresa aduciendo eso precisamente, motivos personales y familiares. El 6 de abril de 2021 Laporta fichaba a Ferrán López, número dos de los Mossos, como nuevo jefe de seguridad para cesarlo siete meses después. Allá por el mes de marzo del año pasado se hizo muy popular de repente el nombre de José Elías, que con su aval personal de 35 millones de euros salvó in extremis a Laporta de la auténtica vergüenza que habría supuesto tener que volver a convocar nuevas elecciones después de haberlas ganado por carecer del apoyo económico necesario que exige la ley; el presidente de Audax Renovables tenía pensado abandonar el Fútbol Club Barcelona a principios de este año tras el vencimiento, previsto para el pasado 31 de enero, del aval de 124 millones entregado a la Liga de Fútbol Profesional por parte del club catalán. No es que Eduard Romeu, actual vicepresidente económico, sustituyera a Jaume Giró puesto que éste se retiró antes incluso de ser formalizado su nombramiento pero, en el caso de que Giró hubiera seguido, Romeu habría ocupado otro cargo y ahora, con el adiós de Elías, que es su socio, podría verse comprometida su continuidad en el club. Si finalmente se va, seguro que Romeu también aducirá "motivos personales y familiares", que es por cierto exactamente lo mismo que hoy ha esgrimido Ferrán Reverter para irse pegando un portazo, motivos personales y familiares o lo que es lo mismo, y traducido al román paladino, estoy hasta el gorro y me largo con viento fresco.

Como con Reverter hoy, con Giró, López, Elías, puede que también con Romeu y ya veremos en un futuro próximo si con Alemany, existe un patrón: enamoramiento presidencial que se va agrietando en el día a día hasta acabar absolutamente destruído y que termina con el ex oscuro objeto de deseo en la calle bien porque se vaya él mismo por aburrimiento y por motivos personales y familiares o, si no le queda otro remedio, bien porque el propio Laporta apriete el botón rojo; en el caso de Reverter parece que ha sido el acuerdo de patrocinio con la plataforma Spotify el causante final de su decisión de irse a otro sitio. Unos salen por motivos personales y familiares y otros entran por los mismos motivos, lo que sucede es que en el caso de los primeros es un eufemismo mientras que en el de los segundos es un hecho cierto. En junio del año pasado Laporta modificó el Código Ético del club para contratar a su hermana Maite. Donde decía que estaba prohibido "contratar laboralmente o mercantilmente a parientes, hasta un cuarto grado de consanguinidad o afinidad, ya sea personalmente o a través de sociedades en las que participe o trabaje", el pasado 31 de mayo se introdujo el siguiente matiz: "Salvo que la solvencia profesional de la persona a contratar, así como sus méritos y condiciones estén contrastadas y justifiquen la conveniencia objetiva de contratar a aquella persona en lugar de otra". Ya está, ancha es Castilla. El 20 de julio, y después de Marta, la hermana, se incorporaba al club catalán la prima de Laporta, Marta Segú Estruch, como directora de la Fundación. Todo, por supuesto, muy objetivo.

Contemplado así y desde fuera, lo que uno observa a primera vista es que los ejecutivos con conocimiento y una dilatada carrera a sus espaldas salen siempre del Barcelona por motivos personales y familiares y, corregido oportunamente el apartado del Código Ético que lo impedía, entran por la misma puerta los familiares por motivos precisamente personales. Eso sí, y tal y como dijo la semana pasada en Radio Marca el ex presidente Gaspart, tanto las salidas como las entradas se realizan a la vista de todo el mundo, delante mismo de las narices del socio, escondiendo los nombramientos donde todos los podamos ver. A Laporta sólo le queda Alemany y probablemente eso sea así porque habiendo campado a sus anchas Ómicron en Navidad e impidiendo el maldito virus las comidas y cenas familiares, a Jan no le haya tocado a su lado el típico cuñado que lo sabe todo del fútbol mundial. Si yo fuera Mateu me tentaría la ropa porque sólo quedan dos meses para la Semana Santa y ya se sabe que no hay nada más personal que lo familiar.