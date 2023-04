¿Por qué, Laporta, por qué?

Se rumorea, se dice, se cuenta que el próximo 17 de abril, lunes, más de dos meses después de que a Negreira la estallara el Barçagate o al Barça le explotara el caso Negreira, que tanto monta monta tanto Isabel como Fernando, Joan Laporta dará una rueda de prensa… ¿para qué? ¿Con qué objeto? Pues eso lo sabremos el lunes. ¿Cual es mi impresión? Bueno, mi impresión es que no se puede explicar lo inexplicable, no se puede razonar el pago durante diecisiete años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y como ni se puede explicar ni se puede tampoco razonar, lo que yo creo que hará Laporta es alentar el fantasma del enemigo externo, hablar de manos negras, de poderes ocultos, decir que eso lo hacen todos los clubes y explicar que hay otros equipos, y significadamente el Real Madrid, que tienen contratados ex colegiados. Conviene dejar hablar, eso sí, a Laporta. Y, además, va a ser un auténtico tesoro su rueda de prensa porque desde hace dos meses lo único que ha hecho es llorar emocionado, insultar a la gente, amenazar con demandas, coartar la libertad de expresión y, en definitiva, escurrir el bulto. Lleva dos meses escurriendo el bulto Laporta porque, como decía al principio, no se puede explicar lo que resulta inexplicable o, por mejor decir, no se puede explicar de otro modo lo que explican los hechos por sí mismos: el Fútbol Club Barcelona pagó durante 17 años al número dos del colectivo arbitral en activo. Pero, por si acaso Laporta se anima a decir la verdad, aquí van unas cuantas preguntas que se me han ido ocurriendo por el camino.

¿Por qué pagó el Fútbol Club Barcelona durante 17 años a José María Enríquez Negreira? Usted fue presidente después de Joan Gaspart, ¿se le pagaba ya entonces? Y, si se le pagaba, ¿cómo le razonó su antecesor en el cargo el pago a la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio? ¿Por qué pasaron esos pagos por debajo del radar de la junta directiva? Si no había nada que esconder y todo tenía una explicación lógica, ¿a santo de qué ocultarlo y convertirlo todo en una decisión presidencialista? Como líder del Elefant Blau, usted prometió que levantaría todas las alfombras: ¿No le parece una alfombra lo suficientemente importante la del pago a Negreira? ¿Por qué no la levantó? ¿Qué le explicó Gaspart aquella noche en uno de sus hoteles para que, al final, el renovador Laporta decidiera seguir pagando? ¿Y por qué dejó de hacerlo? ¿Y por qué, después de dejar de hacerlo, volvió a contratarlo? ¿Y por qué le cuadriplicó el sueldo?

A la vista de los informes arbitrales de dos folios llenos de obviedades y faltas de ortografía publicados por Libertad Digital, ¿le parece a usted que ese trabajo vale el dinero que recibía Negreira? ¿Cómo explica usted que, después de que José María Bartomeu dejara de pagarle, Negreira pasara a cobrar sin solución de continuidad de la federación catalana de fútbol? ¿Cómo explica usted el papel de Albert Soler? ¿Cómo explica usted que, tras ser secretario de Estado para el Deporte, Soler pasara después a ocupar el puesto de director de deportes profesionales del Barcelona y luego a la dirección general de deportes? Cuando usted dejó el cargo de presidente del club, ¿informó a Rosell de que se estaba pagando a Negreira? ¿O ya lo sabía? Si no lo sabía, ¿qué explicación le dio? ¿Y cómo es posible que, a lo largo de más de tres lustros, ninguno de ustedes diera la voz de alarma? ¿Usted cree en serio que un paseo de Negreirita en taxi desde el hotel de concentración de los árbitros hasta el Camp Nou vale 10.000 euros? ¿A qué se refería exactamente uno de sus vicepresidentes al hablar de saldo arbitral favorable? ¿Y a qué cree usted que podía referirse Negreira cuando dijo que querían ustedes garantizarse la neutralidad? Con que responda a una el lunes, yo me conformo.