¿Por qué lo llamáis barcelonismo cuando queréis decir propio interés? ¿Por qué dice Laporta que él volvió a la presidencia del club por barcelonismo si lo hizo por él mismo? Después del petardazo de Democracia Catalana y el chupinazo del Ayuntamiento, Laporta experimentó que no existe en el mundo mayor chute de adrenalina que el del fútbol y, puesto que estaba más tirado que una colilla, quiso intentarlo otra vez… pero por él, no por el Barça. No digo que Laporta no sea barcelonista, no, lo que estoy diciendo es que Laporta es primero laportista y después barcelonista. Un auténtico barcelonista se habría presentado a las elecciones con un programa realista, uno que le dijera al socio la verdadera situación del club, un programa que no tratara a adultos como si fueran niños de 5 años. Y, sin embargo, Laporta se presentó a los comicios con la promesa de que iba a lograr la continuidad de Messi, cuando económicamente era un dislate, y a recuperar la esencia del club, cuando ya no estaban Xavi, Iniesta o Puyol y Piqué y Busquets estaban en clara decadencia.

El caso es que no podía contribuir a solucionar el problema quien estuvo, y de manera muy decidida además, en la génesis del mismo. Aún a sabiendas de que había pagado al vicepresidente arbitral, Laporta se presentó a las elecciones y las ganó, pero no por barcelonismo sino por vanidad, por orgullo y para intentar demostrar que él era el único capaz de recuperar el Barça campeón. Si Laporta fuera más barcelonista que laportista habría dicho "no" al fichaje de un jugador como Lewandowski al que se firmó un contrato por cuatro temporadas cobrando 20 millones el primer año, 26 el actual, 32 el que viene y otra vez 26 en 2026. Dentro de 2 años Lewandowski tendrá 37: qué bonito ejercicio de auténtico barcelonismo habría supuesto no gastarse 50 millones de euros en un jugador de 33 años al que el Bayern no quiso renovar por más de una temporada y, en su lugar, subir a un delantero del filial, ¿verdad? Y qué difícil es decir que no, ¿no es cierto? Es mucho más fácil decir que sí. Sí a Messi, sí a Piqué, sí a Neymar, sí a todos. Pero no lo llaméis barcelonismo, llamadlo propio interés.

Tampoco eligió Laporta a Xavi por su barcelonismo sino porque estaba seguro de que le serviría de parapeto, de refugio antibombas, o sea de paraguas. Y Xavi no dijo que sí al Barça por barcelonismo sino porque sabía que era una ocasión única para él de demostrar que era el nuevo Guardiola. ¿Cuándo habría vuelto a pasar el tren por delante de su puerta? Puede que jamás. Si Xavi hubiera sido más barcelonista que xavierista habría dicho que no a la oferta de Laporta porque para dirigir a un equipo como el culé, y en una situación de quiebra económica como la actual, uno tiene que tener las espaldas muy anchas, y a las pruebas me remito de que Xavi no las tenía. Lo más sorprendente de su rueda de prensa del sábado es el profundo desconocimiento que aparenta acerca del club de su vida. Uno esperaría que, después de llevar ahí toda la vida deportiva, Xavi tuviera una mínima idea acerca de qué suponía dirigir a ese equipo y los obstáculos que se iba a encontrar en el camino, pero no, qué va, Xavi pareció no tener ni puñetera idea: ¡Si incluso llegó a hablar de su salud mental! Si hubiera sido por barcelonismo, Xavi tendría que haberle dicho que no a Laporta y pedirle más tiempo para prepararse, pero pensó que con repetir muchas veces eso del ADN, el modelo y el estilo todo estaría solucionado. El ADN de un club como el Barça es ganar, su modelo es llevarse los tres puntos y el estilo bueno es el que le lleva a competir de domingo a domingo. Lo demás son milongas.

Pero para explicar una crisis como la actual no vale con quedarse en Laporta y en Xavi sino que hay que retrotraerse hasta Núñez, que en paz descanse. Siempre me pregunté cómo era posible que el Barça fuera capaz de fichar a las estrellas mundiales mientras que el Real Madrid tenía que conformarse con buenos jugadores pero de perfil más bajo. Y la respuesta estaba escondida delante de mis propias narices: simplemente no era capaz de hacerlo. Así de simple. El Barça no era capaz de fichar a Maradona, ni a Schuster, ni a Neymar, ni a Rivaldo, etcétera, etcétera, etcétera. No eran más listos, sólo se estaban endeudando. Con el club vendiendo patrimonio, debiendo 1.400 millones de euros y teniendo que recurrir a eso que han dado en llamar "palancas", en el Barça aún tuvieron tiempo de decirle que sí a Mirotic o, más recientemente, a Hernángomez. A ambos, por responsabilidad y por madridismo verdadero, Florentino tuvo que decirles que no.

Creo que Vicente Azpitarte tenía mucha razón este mediodía cuando conectaba el estrambótico proyecto independentista con el no menos surrealista proyecto culé porque ambos están dominados por un relato adulterado, irreal y, por lo tanto, profundamente mentiroso. Es esa fantasía permanente, la de creerse superiores al resto e ir por la vida mirando a todo el mundo por encima del hombro, la que les ha llevado a la situación actual. Y, ojo, a ella han contribuido, por ejemplo, Laporta o Xavi como actores principales pero también todos y cada uno de los culés que contribuyeron a sustentar la gran mentira, el gran bluf, la gran patraña, el mayor embuste de la historia del fútbol mundial. Puede que, y para aprender, el Barça tenga primero que desaparecer. Pero, por favor, no sigáis llamándolo barcelonismo cuando es simple y pura vanidad, cien por cien ego, arrogancia de manual.