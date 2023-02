Por qué Neymar y Vinicius no tienen nada que ver

"No news is good news", reza un famoso adagio periodístico, o sea "no hay noticia, buena noticia". Hasta Marruecos se ha ido el Real Madrid para disputar el Mundial de clubes de fútbol, ha jugado semifinal y final, ha ganado el campeonato por octava vez a lo largo de su historia, ha alcanzado la centena de títulos, Vinicius se ha convertido en el jugador más valioso del torneo y lo único noticiable ha sido recordar a Arturo Vidal cuando ganó la Copa Libertadores con el Flamengo gritando aquello tan obsceno de "Madrid, os vamos a romper el culo" cuando resulta que el Al Hilal les mandó luego para casa a las primeras de cambio. En una pancarta instalada por aficionados de Rabat podía leerse "¿Dónde está Vidal?". Imagino que estaría en Brasil, rumiando su fracaso y viendo cómo el Madrid, club por el que siempre soñó fichar, se proclamaba de nuevo campeón. Pero, y volviendo al principio, el caso es que en el Mundial no hubo "news" sobre Vinicius, cuestión ésta que, viendo los antecedentes vividos en España, podemos considerar que es una "good news". ¿Por qué no hubo noticias de Vinicius en Marruecos y sí las hay cada dos por tres en España? Muy sencillo: porque, a diferencia de nuestra Liga, en Marruecos no tienen un problema de racismo.

A la vista de su nulo éxito está que les salió mal y no pudieron frenarlo, pero los defensas de sus dos equipos rivales trataron de hacerlo siempre con métodos reglamentarios, sin provocaciones y sin patadas a destiempo. La única noticia, y ésta muy buena, que hubo en Rabat fue el fútbol. En Marruecos triunfó el fútbol y lo hizo, entre otras cosas, porque la gente pudo disfrutar con tranquilidad de uno de los mejores jugadores del mundo. Y no sólo eso: cuando el Madrid cruza nuestras fronteras, Vinicius junior es un futbolista admirado y querido y el Real es un equipo respetado. ¿Y por qué Vinicius es admirado y querido cuando sale de España pero aquí es vilipendiado? Ésta también me la sé: porque probablemente fuera tengan menos problemas con el racismo de los que tenemos aquí dentro. En nuestra Liga lo somos, en nuestra Liga somos racistas. Somos racistas en nuestra Liga del mismo modo que somos gordófobos en nuestros premios de cine, y ahí está sin ir más lejos el caso de Berta Vázquez, que es una mujer preciosa, a la que unos miserables han crujido por sus kilos. El problema, por lo tanto, lo tenemos aquí, Javier Tebas, y es aquí donde lo tenemos que solucionar. Y está muy bien eso de crear una Comisión por Vinicius, del mismo modo que está muy requetebien decir que se van a perseguir los cánticos racistas, pero si la Comisión sirve para lo mismo y es tan efectiva como la persecución del odio, lo llevamos todos claro.

Por supuesto que yo no decía lo mismo con Neymar porque Neymar era, y es, ese tipo de futbolista que se chotea de su rival cuando ya le ha marcado seis goles, por ejemplo, y sin ir más lejos, en Vallecas al Rayo. Naturalmente que no decía lo mismo con Neymar porque a Neymar no le provocaban como a Vinicius y porque a Neymar no se le insultaba como al jugador del Madrid. Y porque, en líneas generales y a diferencia de lo que sucede con Vini, cuando a Neymar lo insultaban o provocaban, el periodismo protegía al futbolista del Barcelona. Ahora no, ahora los pájaros disparan a las escopetas y se convierte en héroe al agresor, se le ofrece un micrófono convirtiéndolo en faro moral, y se señala al agredido. Eso no pasaba con Neymar, pasa con Vinicius. Y, si pasa, es por el color de su piel, sí, pero también por el de la camiseta.

Sin noticias, buenas noticias. Pero Vinicius vuelve a España, donde, no sé si ya lo he comentado antes, tenemos un grave problema de racismo. La suerte es que este miércoles el Madrid juega en casa ante el Elche, pero el sábado visita Pamplona, otro feudo de gente entendida como San Mamés. La última vez que el Madrid visitó el campo del Athlétic, el elegante público de La Catedral llamó subnormal y tonto al delantero madridista, ojalá que no se repita en Pamplona. Cuando digo que veo muchas semejanzas entre la cacería hacia Mourinho y ésta es porque recuerdo que cuando el Madrid viajaba, por ejemplo, a Pamplona y tenía algún problema se decía exactamente lo mismo que ahora, o sea que el Real nunca había tenido ningún problema antes y que si lo tenía ahora era por Mourinho, que era un provocador. Era mentira, por supuesto: antes de que Mourinho entrenara al Madrid, el autobús del equipo ya había salido apedreado y con las lunas rotas con pasajeros tan elegantes dentro como Santillana, Ico Aguilar o Mariano García Remón, que eran unos señores. No era Mourinho ni es Vinicius, el problema lo tiene el agresor, el abusica del colegio al que nadie para los pies. El problema es nuestro: ¿Lo vamos a resolver? Soy pesimista al respecto. Ya estoy viendo a otro jugador entrevistado el viernes, hablando de sus problemas con Vinicius, preparando el akelarre de Pamplona. Hasta que pase algo muy malo.