"Prescrito", la palabra mágica que cerrará la cueva del Barçagate

"Gravísimo", "inaceptable", "bochorno mundial", "La Liga está muerta"... Todo esto, y más, lleva escuchándose desde que estallara ayer el caso Enríquez Negreira, que en realidad es el caso Fútbol Club Barcelona o, si alguien prefiere el anglicismo, el "Barçagate". Y si, como se ha dicho, y se ha dicho porque es cierto, lo desvelado ayer por la Ser es gravísimo e inaceptable, supone un descrédito mundial para nuestro campeonato y es, en el fondo, un punto de inflexión, ¿por qué tengo la incómoda sensación de que esta vez tampoco ocurrirá nada? ¿Nadie más tiene esa sensación en la sala? ¿Soy sólo yo el que cree que todo seguirá igual, que lo que hoy es gravísimo nos lo venderán mañana como menos grave y que lo que ahora supone un antes y un después será dentro de un rato otro capítulo más en esta serie encadenada de escándalos que tienen como protagonista siempre al Barcelona?

La palabra mágica fue una cuando lo de la cabeza de cochinillo, otra cuando el equipo se retiró de la Copa, una palabra distinta con lo de Neymar, otra cuando lo de Piqué y Rubiales y otra cuando se desveló el contrato faraónico de Messi y ahora, hoy, la palabra mágica la ha pronunciado esta mañana Javier Tebas tras mantener durante todo el día de ayer un estruendoso silencio. Y esa palabra mágica es "prescrito". Puesto que los hechos de los que existe constancia se remontan al año 2018, en 2023 todo está oportunamente prescrito. ¿De verdad debe ser esa la reacción del presidente de una Liga seria? Como en el chiste de Eugenio, ¿hay alguien más? ¿Es en serio que el análisis de Javier Tebas, después de tirarse un día callado, es que todo está prescrito y que no habrá sanción deportiva? ¿De verdad? ¿Es tan fácil como eso? ¿Pagas al número dos del Comité Técnico de Árbitros durante diecisiete años y el mensaje a los aficionados españoles es que todo ha vuelto a prescribir y ahora está en manos de la justicia?

Todo es defendible en la vida, todo. Y todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que no lo es. Es hasta tal punto defendible todo que incluso los peores asesinos de la historia tienen un abogado que los defienda. Ted Bundy, por ejemplo, que confesó el asesinato de treinta mujeres, también tuvo un abogado defensor. Claro que la situación actual del Barcelona será defendida pero los argumentos de sus abogados, empezando por el propio Laporta, son tan endebles y están tan poco trabajados y son tan ofensivos intelectualmente hablando que sinceramente me darían ganas de defenderlo a mí. Claro que si llamas a Joan Gaspart, que es un hooligan, y le preguntas por esto o por cualquier otra cosa, él siempre te dirá que el Barcelona lo ha hecho todo bien y que no ve dónde reside exactamente el problema de pagarle un millón cuatrocientos mil euros al vicepresidente de los árbitros para que los colegiados sean neutrales y, justo cuando la mano derecha de Sánchez Arminio deje el cargo, cortar los pagos y clausurar la empresa. Echarle la culpa de todo al muerto deportivo, que ahora mismo es Bartomeu, podrá funcionar con alguien, no digo que no, pero tendrá que ser o muy talibán o tener pocas luces.

Conociendo como conozco el modo de operar que tienen en Barcelona, no me cabe la menor duda de que estarán rastreando por los cubos de basura para ver si hay algo comparable que pueda afectar al Real Madrid. Escarbad, escarbad… Si no encuentran nada, que no lo harán, la culpa será del Estado español, de Madrid, del Madrid, de Florentino, de Franco, de que van primeros, de que no van primeros, de lo que sea. Si el planeta Tierra estuviera poblado por siete mil millones de réplicas de Juan Gaspart, lo entendería, pero no es el caso. Yo creo que si la Liga no resuelve esto bien, y a la vista está que piensa ponerse de perfil, y el Consejo Superior de Deportes no pone en marcha una investigación, la afición española verá desde ahora el fútbol de aquí como podría asistir a un combate entre Hulk Hogan y El Enterrador, todo de mentira. Por cierto, ¿a nadie de la sala le llama tampoco la atención el que Franco, ese hombre, no haya despertado aún de su siesta de pijama y orinal? ¿Tiene algo mejor que hacer que convertirse en el principal acusador del mayor escándalo del deporte español? ¿Quizás una partida de petanca? ¿O son las elecciones de mayo, Franco? ¿O son las de noviembre? ¿Cuánto necesitas a los independentistas para seguir ahí?

Prescrito, esa es la palabra mágica. La que le servía a Ali Baba para abrir la cueva era "¡Ábrete, Sésamo!", y la cueva se abría. Y luego, cuando quería cerrarla, decía "¡Ciérrate, Sésamo!", y la cueva se cerraba. En el Barçagate es "Prescrito". Salvo que la Fiscalía lleve el caso ante un Juez y Su Señoría quiera complicarse la vida y pasar a la historia, la palabra "Prescrito" cerrará esta cueva. Soy pesimista, lo sé, pero dicen que un pesimista es un optimista informado. Si el mayor escándalo deportivo de nuestra historia se ventila con una multita y unos azotitos en el culete, yo me daré con un canto en los dientes. Eso sí, ya nada será igual, a partir de ahora lo veremos todo con otros ojos y sabremos quién, dónde, cómo, cuándo y, sobre todo, por qué. ¿Recordáis a Mourinho? ¿Por qué? Pues eso. ¿Por qué?