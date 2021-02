Pues sí, el Atleti es favorito. Pero sin ánimo de ofender, ¿eh?

Yo, y aunque esto pueda costarme una demanda por injurias por parte de algún aficionado del Atlético de Madrid, sigo creyendo que el equipo del Cholo es el gran favorito para ganar la Liga, que sus cinco puntos de ventaja sobre el Real Madrid (que pueden ser once) son muchos puntos y que tanto mi equipo como el Barcelona lo tienen que hacer todo tan bien y al Atleti se le tiene que dar todo tan mal que parece improbable que el campeonato caiga de un lado que no sea el colchonero. Decía lo de la demanda por injurias porque, de un tiempo a esta parte, pareciera que cuando le dices a un atlético que su equipo es favorito es como si te estuvieras cagando en su padre, y no, es todo lo contrario. Si el Atlético de Madrid es el gran favorito es porque ha hecho muy bien las cosas, rayando casi en la perfección; de hecho, si firmara una segunda vuelta como la primera, batiría el récord de puntos histórico del campeonato. No es para enfadarse, ¿no?

Entre la ecuanimidad de un colchonero de pro como José Luis Garci, que es reflexivo a más no poder, y la indignación de algunos atléticos cuando les dices de buena fe que lo normal es que ganen esta Liga, debe existir un término medio, ¿verdad? Yo, efectivamente, no os puedo entender. O, para ser exacto, no os entiendo a la mayoría de vosotros. Es como si detrás de una alabanza, un piropo, un elogio, el atlético de a pie buscara dónde está la trampa. No hay. No hay trampas. Es una alabanza sin más. Mejor o peor, que eso ya va en gustos, el fútbol del Atleti tiene los suficientes argumentos como para ir destacado en la Liga por encima de presupuestos (ahora sí toca) que doblan el suyo. Para que el Atleti gane una Liga deben darse dos circunstancias: una, que el equipo colchonero lo haga muy bien, y dos, que Real Madrid y Barcelona no lo hagan tan bien. Esa conjunción de estrellas se está dando este año, el Atleti se ha ganado lo que tiene y no entiendo por qué algunos aficionados atléticos se niegan simplemente a disfrutarlo. ¿Que pueden perderlo? Naturalmente que sí porque Real Madrid y Barcelona probablemente quieran luchar hasta el final. ¿Que el Atleti es el gran favorito? Por supuesto que lo es, es favorito al título. ¿Que eso genera responsabilidad? Claro que la genera: si no la quieres, en la Liga turca hay sitio.

A mí muchas veces me dicen que tengo que ser más justo con el Atleti. ¿Más? ¿Más aún? Comprendería que eso me lo dijera un culé pero, ¿un atlético? Soy bastante más crítico y le exijo bastante más a mi Real Madrid que al Atlético de Madrid, del que siempre hablo bien. A diferencia del noventa y nueve por ciento de los colchoneros, que antes que nada son antimadridistas, yo si la Liga no la gana el Madrid quiero que lo haga el Atleti. Soy de Madrid, tengo muchos amigos del Atlético de Madrid, con el Atleti me unen bastante más cosas que con el Barcelona por no decir que me unen todas las cosas. Pero, en líneas generales, cuando el atlético habla de respeto o de cariño lo que está pidiéndole a un madridista es que cante el himno de Sabina, confiese que hubo falta de Bale en el gol de Ramos, defina las primeras seis Copas de Europa como ánforas o botijos y desee con todas sus fuerzas que el Atleti gane la Liga por delante incluso del Madrid, y no, por ahí sí que no va a pasar un madridista. Somos buenos pero no tontos.

Yo ya no sé tampoco si decir que a mí el Atleti me cae bien porque, según me cuentan, no hay cosa que fastidie más a un colchonero que un madridista diciendo que el Atleti le cae bien. Pero es que me cae bien, en serio. No es por hacerle de menos, de verdad. Me cae bien el Atlético de Madrid aunque algunos atléticos lo pongan francamente muy difícil. Por ejemplo: ¿Por qué tiene que asumir en silencio un madridista que el Atleti es el equipo del pueblo cuando eso no es cierto? Es un hecho confirmado que el Real Madrid es el equipo del mundo con mayor número de aficionados y algunos incluso no aparecen en la lista Forbes. Aunque sólo sea por cantidad, por número, aunque únicamente sea por el número de seguidores, al Real Madrid le quieren y le siguen más aficionados de la calle, del pueblo llano, que al Atlético de Madrid. Otro ejemplo: ¿Por qué tiene que aguantar un madridista que nadie, pero menos que nadie un atlético, le diga que fue un equipo franquista cuando fue justamente al revés? Durante la II República y en la posguerra, el Real Madrid era considerado el equipo republicano de la capital, fundado por personas vinculadas a la Institución Libre de Enseñanza. Tras la guerra el club blanco no gana su primera Liga hasta 1952. El Atlético de Madrid, y esto es un dato histórico, es probablemente el único equipo de fútbol español que puede ser considerado franquista, al menos durante los años que fue el Atlético de Aviación; estaba dirigido y formado por mandos de la aviación de Franco y así lo recogían sus estatutos de entonces: los huérfanos de caídos en la aviación del bando nacional tenían derecho a entrar gratuitamente al campo. ¿Por qué tiene que aguantar un madridista que vinculen al Madrid con el franquismo cuando, al menos durante un tiempo, el club franquista fue el Atleti y el club al que rescató de la ruina Franco fue el Fútbol Club Barcelona? A mí me parece que los madridistas no saltamos por no ofender, la verdad.

Anoche, en El Chiringuito, Paco García Caridad expresó en público una evidencia: con respecto al Real Madrid, el Atlético de Madrid es un equipo perdedor. Pero es que, con respecto al Real Madrid, cualquier equipo es perdedor. Lo que dijo Paco ha levantado ampollas y no lo entiendo: ¿Qué hay de malo en decir algo que es cierto? Es como si García Caridad hubiera dicho anoche que estamos en febrero de 2021 y la gente se le hubiera lanzado a la yugular. Es que estamos en febrero. Y es 2021. Qué le vamos a hacer. Sí es verdad que, cuando escucho por ejemplo a Petón, tengo la sensación de que el que ha ganado las trece Copas de Europa ha sido el Atleti y no el Madrid cuando ha sido al revés. Pero yo le dejo que se crezca. Le dejo porque le quiero. Le quiero como quiero al Atleti.

Pese a lo cual, y como soy madrileño y ejerzo de madrileñista, yo prefiero que si al Madrid no le llega finalmente, la Liga la gane el Atleti. Querría que la conquistase el Rayo Vallecano, pero eso está más difícil. Y, aunque como decía antes esto me pueda causar una demanda por injurias, yo creo que el Atleti es favorito hoy, ahora. Lo del partido a partido sí lo entiendo, pero ojo, que Simeone tampoco es Rabindranath Tagore, ¿eh?, que no ha inventado nada, ¿eh?, que todos los equipos del mundo, todos y no sólo el Atleti, van partido a partido. Si el Cholo hubiera dicho aquello tan bonito que dijo el poeta bengalí, que luego ganó el Nobel de Literatura, eso de "Sé como el sándalo, que perfuma el hacha del leñador que le hiere", a mí no me quedaría más remedio que quitarme el sombrero, pero hombre, lo del partido a partido es de Primero de Fútbol. Y no quiero que nadie se me ofenda, ¿vale?