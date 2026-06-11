¿Qué busca Florentino Pérez con su oferta por Julián Álvarez?

El problema le habría llegado al Real Madrid de verdad si el Atlético de Madrid le hubiera dicho que sí porque entonces… ¿qué haces con Julián? Quiero decir, arriba ya tienes a Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Endrick y Gonzalo, ¿vas a jugar con los tres arriba? No creo que ese sea el plan de Mourinho, la verdad. Yo creo que Mou quiere arriba a Kylian Mbappé y a Vinicius y, por detrás, un ejército obrero. ¿Un 9 para desplazar a Kylian Mbappé a la derecha? No tiene mucho sentido, ¿no? O a Vinicius. ¿O es que no se cuenta con Vinicius? Lo de Olise tendría más sentido: Vini por la izquierda, Olise por la derecha y Kylian Mbappé habitualmente por el centro, pero… ¿Julián? ¿Para qué Julián? Además Julián no es de ninguno de los modos eso que el propio Florentino Pérez definió en su día como un 'galáctico'. Ni el Atlético de Madrid es ni muchísimo menos uno de los mejores equipos de la Champions. No sé, es como si Florentino Pérez hubiera dicho eso en el programa de Iker Jiménez para tenernos a todos entretenidos un rato jugando a los nombres: Vitinha, Pedri, Olise, Kvaratskhelia, Joao Neves, Lamine Yamal… Y para despistarnos porque muy pocos se atrevieron a dar el nombre de Julián, Paco Rabadán y pocos más. Ese chico es muy bueno, buenísimo, pero no es el perfil de superestrella a por el que suele ir Florentino Pérez.

Salvo el propio Florentino Pérez y dos o tres personas más, nadie sabe la verdad de esa historia. Lo único que me llama la atención es lo listos que nos consideramos los demás y lo torpe que seguimos creyendo que es Florentino Pérez. Yo no tengo a Florentino por un genio mundial, no creo que esté a la altura de Nikola Tesla, por poner un caso, o al nivel de Platón, pero tampoco le considero precisamente el hombre más torpe de la historia de la humanidad. Muchos de los que hablan de él en esos términos sí me encajan más en ese perfil, pero él no. Así que si no es el más listo de la historia de la humanidad pero tampoco es el más torpe y si consideramos (como creo que lo consideramos) más cerca del grupo de los más listos que de los más torpes, algo habrá detrás, ¿no? Igual no, ¿eh? Lo mismo hizo la oferta porque se comprometió a hacerla y ya está: sabía que le iban a decir que no pero nadie podría decirle que no hubiera cumplido con su promesa.

Tampoco voy a insistir demasiado en la listeza de Florentino Pérez, que también se equivoca. Pero si lo vemos tan claro los demás, ¿por qué no lo ve él? Si personas a las que yo considero más cerca de la bobez supina que de la astucia lo ven tan claro, ¿cómo no lo va a ver tan claro como ellos el inventor del hipogeo? Quiero decir, ¿lo de que el Atleti va a rechazar una oferta de 150 millones por Julián es capaz de anticiparlo cualquier bodoque pero no lo intuye el creador de esa cámara subterránea que permite retirar el césped natural en seis bandejas y conservarlo bajo tierra en un invernadero para así poder utilizar el estadio en eventos que no tengan que ver con el fútbol? A mí, así, de primeras, me parece más fácil deducir que el Atleti va a decir que no a una oferta de 150 millones por Julián que inventar el hipogeo, no sé qué os parece a vosotros. Por eso, y cuando se trata de los movimientos de Florentino Pérez, y dando por hecho por supuesto que comete errores como los cometemos todos, yo, por pura precaución, me resto a aplicar esos análisis de trazo grueso a los que estamos tan acostumbrados en el periodismo deportivo español. Y por eso tengo una especie de tic inconsciente que me lleva a pensar que si alguien es listo, demuestra que es listo y hace fortuna con su listeza es por la sencilla razón de que es listo y yo al listo me lo tomo más en serio que al tonto, qué queréis que os diga.

El martes, sin ir más lejos, oí a un desatado Gonzalo Miró diciendo a gritos en la cadena COPE que si Florentino Pérez fuera "tan capitán general" (ese fue el término militar empleado por Gonzalo, "capitán general") le quitaría Julián al Barcelona y al Atlético de Madrid. Lo dijo así, en ese orden, "al Barcelona y al Atlético de Madrid". Y, en este caso, yo creo que el orden de los factores sí altera el producto puesto que el jugador pertenece, que se sepa, al Atleti, ¿no? ¿O es también del Barcelona? ¿O es que lo era ya? ¿Era ya del Barcelona porque a lo mejor el Atleti había aceptado una oferta de, pongamos por caso, 100 millones por él? A lo mejor era a eso a lo que se estaba refiriendo Gonzalo, ¿no? Ojo que Miró está muy bien conectado en el Atleti y tiene muy buena información: ¿Estará Gonzalo Miró al tanto de esa operación? ¿Habrían alcanzado el Atleti y el Barça un acuerdo por Julián y ahora sólo era cuestión de darle un poco de carrete a la historia, vender que sí y vender que no hasta que acabara el Mundial?

Yo creo que, sin él pretenderlo probablemente, Gonzalo Miró sí lo confirmó en la cadena COPE porque, a reglón seguido, dijo textualmente lo siguiente: "El Atlético de Madrid está en su perfecto derecho de decirle al Barcelona: ¿Lo quieres?... 150. ¿Lo quiere el Madrid?... 300. Está en su perfecto derecho de pedirle a uno y a otro precios distintos". Y por supuesto que el Atleti, querido Gonzalo, está en su derecho de pedir precios distintos, de hecho es lo que lleva haciendo desde hace 50 años. Pero lo que no podrás negarme, Miró de mis entretelas, es que si el Madrid ofrece 150 y el Atleti dice no y luego se lo vende al Barça por 100, el club rojiblanco quedará como lo que probablemente sea ya a estas alturas, o sea la filial del Fútbol Club Barcelona con residencia fiscal y deportiva en la capital de España.

Julián tiene una cláusula de rescisión de contrato de 500 millones. Si Florentino los pagara no sería, como dice Miró, un capitán general sino el hazmerreír general. Si Florentino Pérez se acercara siquiera a esa cantidad por Julián Álvarez habría que ingresarlo en una casa de reposo. Porque, entre tú y yo querido Gonzalo, Julián no vale ni 500 ni 400 ni 300 ni 200. Tampoco vale 150. Dudo mucho que valga 100. Por eso me parece que Florentino Pérez ha vuelto a realizar una oferta a sabiendas de que iba a ser rechazada, y digo "ha vuelto" porque eso mismo ya lo hizo con el PSG y Kylian Mbappé. La rechaza el Atleti, él cumple con su promesa electoral, coloca a Miguel Ángel Gil Marín en una situación comprometida y fuerza al Barça a tener que ofrecer algo más. Y, entre tanto, el Real Madrid trabaja desde ya en el futbolista estrella que quiere para su equipo, que no juega precisamente en la delantera. Pero, ¿qué sabré yo de todo esto cuando hay tanto listo por ahí llamando tonto al presidente del Real Madrid? Seguro que ellos tienen razón y yo vuelvo a estar errado, sin hache, que no soy un caballo.