Que no cunda el ejemplo de Xavi, por favor

Nunca como hoy es tan cierto eso de que "nada es verdad ni es mentira sino que todo depende del color con que se mira". Y lo digo por lo que sigue: andaba yo ofuscado desde las tres de la tarde más o menos porque había escuchado a Xavi Hernández decir en el resúmen deportivo que hace Sergio Valentín en el Informativo de Juan Pablo Polvorinos que el Barcelona había merecido ganarle al Español cuando, de repente, me topé con un artículo de Mari Carmen Torres en el diario Marca titulado "Ojalá Xavi cree tendencia". Justo debajo del de Mari Carmen aparecía otro, éste firmado por Jaime Rincón, titulado "A Xavi le tienen muchas ganas" en el que se sugiere en tono irónico que quizás habría sido mejor para el entrenador del Barcelona caer ante el Español que arrancar finalmente un empate en el último minuto del partido. Ambos, por lo tanto, artículos laudatorios hacia la figura del novel técnico culé.

Lo de Xavi, escribe Mari Carmen Torres, es digno de aplauso. Pues vamos a ver por qué lo es. Para mi colega del diario Marca a Xavi hay que aplaudirle porque, al ser preguntado por un periodista acerca de los ofensivos gestos de Araujo hacia la grada, pidió perdón por ellos, y la periodista recalca que lo hizo "sin verlo". Y no sólo eso sino que la periodista añade que la actitud de Xavi nos devuelve, y leo textualmente, "la esperanza en la creencia de que otra forma de transitar por la vida, y por el fútbol, es posible". Bueno, supongo que para saber si el gesto de Xavi pidiendo perdón por el desagravio de su jugador nos abre, efectivamente, las llaves de un mundo nuevo y feliz para todos habría que llevar a cabo el ejercicio de compararlo con las reacciones de otros técnicos de fútbol en situaciones similares... y no las hay. Y no las hay por la sencilla razón de que si a un entrenador le cuentan que uno de sus jugadores se ha dirigido al público diciéndoles que su equipo va a bajar a Segunda siempre va a condenar ese gesto y a pedir perdón. ¿Hay alguno que en una situación parecida haya felicitado a su jugador? Igual lo hay. No lo creo.

Luego dice que Xavi puso el, y leo textualmente, "tan necesario sentido común en la polémica de Ousmane Dembélé". Vamos a ver, querida compañera, en primera instancia Xavi dijo que contaba con el futbolista y luego, cuando al jugador no le amedrentaron ni las amenazas ni la presión y decidió seguir contra todo y contra todos, dijo que se iría a la grada porque eso es lo que había decidido el club. Una vez confirmado que Dembélé se quedaba ni Laporta (que tuvo que consultarlo con Jordi Cruyff en una rueda de prensa esperpéntica) ni Alemany supieron qué hacer con el jugador y Xavi, que inicialmente dijo sí y luego dijo no, acabó diciendo que, ya que estaba, pondría a Dembélé. Ayer, por cierto, lo hizo, le puso. Poco en mi opinión. Hombre, decir que Xavi es respetuoso con los árbitros es no conocer verdaderamente al personaje. En anteriores etapas suyas como futbolista Xavi ha sido de todo menos respetuoso y, cuando perdía, siempre ponía cualquier excusa: el cesped, el balón, la lluvia, el sol, por supuesto el árbitro... Yo, al contrario que mis queridos compañeros, espero que Xavi no cree tendencia. Ayer se las tuvo tiesas con Vicente Moreno, que habitualmente es un tipo muy templado y de perfil bajo, y antes que con el técnico españolista tocó la fibra de Bordalás, Marcelino, Simeone... O sea que en cuatro meses le ha tocado las pelotas casi al cincuenta por ciento de los inquilinos de banquillos de Primera División. Porque, por si no lo sabíais, Xavi Hernández es muy de tocar las pelotas.

El Barcelona empató en el minuto 96 un partido que merecería haber perdido ante el Español. Jugó peor y, como decía, acabó empatando metiendo balones a la olla; el que valió el 2-2 fue uno que colgó, y ni siquiera desde la banda, Traoré y que remató Luuk de Jong, el delantero que fue ridiculizado por todos por ser el capricho de Koeman. A Xavi, totalmente superado, le salvó la campana pero ayer, después del encuentro, soltó eso de que el Barcelona había merecido ganar. Este chico es insufrible y por cierto, y ahora que se habla tanto de cordones sanitarios, él estableció uno alrededor de Xabi Alonso y de Arbeloa en la selección nacional. Que no cunda su ejemplo, por favor, que no cunda. Porque si al final cunde ya veo a todos los entrenadores de fútbol de Primera diciendo eso de que Qatar es el paraíso en la tierra y España una democracia de segunda en la que se encarcela a la gente por sus ideas políticas. Seguro que un mundo mejor es posible. Y también un fútbol mejor. Pero Xavi los empeora a ambos con sus declaraciones.