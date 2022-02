Queralt y Ben: plata en snowboard, oro en el amor

Hoy, después de colgar en Twitter el podcast del programa, un amable oyente, y en este caso también amable lector por lo que veo, cuyo nick responde a RakaNui, me pedía que hiciera algo para que la, entre comillas, nobleza periodística fuera elogiosa o recordase y destacase como merece el éxito de nuestra Queralt Castellet en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en la ciudad China de Pekín. El fin último de nuestro amigo es noble pero, en mi opinión, y con todo el respeto y el cariño del mundo, el tiro está desviado querido tuitero porque hoy, precisamente hoy, después de conseguida la medalla de plata, Queralt será entrevistada por todos los programas deportivos nocturnos salvo probablemente El Primer Palo, copará portadas en los diarios que saldrán mañana, será protagonista en la sección de deportes de los Informativos y el sábado, o por mejor decir el viernes por la noche, o para ser exacto del todo el viernes a la hora de comer, Queralt será historia y el snowboard un deporte para raritos en un país con poca nieve como el nuestro.

Ahora iré con la medalla de Queralt, RakaNui, tranquilo, pero antes, si me lo permitís, le pondré la suya a EsRadio, que es una emisora tan independiente y tan libre que hasta tiene un programa nocturno de deportes en el que se habla de boxeo. Somos tan raros que este martes pasado hablamos en El Primer Palo, y en la sección de Tolo Leal, de Miguel Poblet; y, antes que de él, lo hicimos de Lilí Álvarez, del Marqués de Portago, de Joaquín Blume. Habrá quien piense que Crónicas Marcianas es el nombre de un programa de la tele pero no, es el título de un libro de Ray Bradbury que dio nombre al programa de la tele que luego, muchos años después, dirigiría Javier Sardá. Con Blume pasa lo mismo y habrá quien piense que es el nombre de una residencia del Consejo Superior de Deportes pero antes que eso fue el nombre y el apellido del mejor gimnasta español de todos los tiempos. Para la nobleza periodística no sé pero para nosotros, que somos clase media trabajadora, el snowboard es lo más normal del mundo. Tuvimos en su día una sección de montañismo con César Pérez de Tudela, que le da mil vueltas a todos estos que hacen ahora pinitos en la tele, y tenemos otra sección, la del Mejor Deportista de la Historia, en la que, gracias a la ayuda de Guillermo Domínguez, hemos hablado de dardos, muay thai, bolos, billar, crossfit y hasta de un caballo, Secretariat; por hablar hemos llegado a hacerlo incluso de un auriga, Cayo Apuleyo Diocles, que lleva criando malvas mil novecientos años por lo menos. ¿Y por qué? Porque nos divierte y porque es importante divertirse en la vida.

En 2014 a Ben Jolly le diagnosticaron un tumor cerebral incurable. Más o menos un año después, en 2015, el joven neozelandés de 29 años decidía quitarse la vida y se suicidó en su casa, que compartía con nuestra protagonista de hoy, Queralt Castellet. Porque Ben y Queralt eran pareja y él, además, era el entrenador de ella. No os pediré eso tan cursi de que os pongáis en su lugar porque eso es imposible. Tampoco que os imaginéis el dolor de Queralt porque ese dolor es inasumible. Sólo os pido que os quedéis con el final, que es todo lo feliz que puede ser. En 2015 Queralt Castellet, practicante mayúscula de un deporte que en España interesa poco y que sólo encuentra el eco de la prensa si se gana una medalla olímpica, estrella mundial del snowboard salvo aquí, en su país, se quedó sin pareja, sin amor, sin entrenador y sin referencias personales. Lo perdió todo, quiso dejarlo, quiso volver, quiso volver a dejarlo, lo dejó y volvió y, cuando volvió lo hizo para luchar más que nunca y probablemente, aunque no quiero yo ir metiéndome en el subconsciente de la gente, para dedicarle hoy a Ben Jolly su medalla.

Hay quien ve en el Drácula de Bran Stoker un libro de terror pero no lo es, en realidad es un libro romántico. Llamadme cursi si queréis, a lo mejor tenéis razón, pero yo no veo en la medalla de plata de Queralt un éxito deportivo, que indudablemente lo es; o, por mejor decir, no veo en la plata de Queralt sólo un triunfo deportivo sino una bonita historia romántica con un montón de sufrimiento y el colofón del triunfo del amor... pese a todo. Por eso hoy no quiero hablar tanto de la medalla de Queralt Castellet sino del heroico modo que tuvo de sobreponerse, luchar y vencer al dolor, que debió ser inmenso e indescriptible. No voy a decir que detrás de cada medalla olímpica o detrás de cada diploma hay una historia como la de Queralt y Ben porque no sería cierto pero sí hay mucho sufrimiento en soledad en pos de alcanzar una meta ante la indiferencia absoluta y total. Hoy Queralt la tiene, tiene nuestra atención, aunque seguro que sabe que mañana la perderá. Es una atención efímera e interesada. Pero a ella no le importará porque la atención que siempre requirió, la que atención que lleva buscando desde hace siete años, es la de Ben Jolly. Plata en snowboard, oro en el amor, que lo puede todo.