¿Quien ha metido a Ramón Calderón en campaña?

A la tesis de Alfredo Relaño, que el otro día dijo que la rueda de prensa en la que Florentino Pérez anunció la convocatoria de elecciones podría haberla firmado el mismísimo Joe Biden, se suma ahora el expresidente Ramón Calderón, que hace tres semanas dijo que le veía "un poco desorientado" y hoy, y tras las alusiones del presidente del Real Madrid, ha dicho directamente que está gagá. Calderón y Relaño tienen setenta y cinco años cada uno y Florentino tiene cuatro más, de forma que si yo, que tengo trece años menos que ellos, fuera un profundo maleducado podría decirles que están gagás, y a mí podría decírmelo Látigo Serrano, que creo que anda por los cincuenta. Y si él fuera también tan maleducado, a todos podría decírnoslo María Trisac, que tiene veintinueve. Y a ella su vecino de dieciocho. Y a él un crío de cinco. Y al crío de cinco un bebé de un mes.

En 1984, en un debate por la presidencia de los Estados Unidos que ha pasado a la historia de la comunicación, Ronald Reagan, de setenta años, y Walter Mondale, de cincuenta, andaban enfrascados en sus cosas cuando el moderador sacó a colación el asunto de la edad. Preocupaba que Reagan tuviera la chispa suficiente como para poder dirigir con solvencia a la primera potencia mundial y el periodista se lo preguntó directamente: "¿Está usted en condiciones?"... Reagan, que era un hombre habilísimo y que tenía un gran sentido del humor, le miró muy serio y respondió: "No voy a hacer uso del tema de la edad en esta campaña. No quiero explotar con fines políticos la juventud y la inexperiencia de mi oponente". Hasta Mondale se rió.

Cuando he leído lo que dice Ramón Calderón de Florentino Pérez, que está gagá, me ha venido de repente a la memoria su gestión al frente del Real Madrid. A mí me pareció desastrosa entonces, él tenía cincuenta y cinco años, ocho menos que yo ahora, y yo tenía cuarenta y tres, pero no me pareció tan mala su gestión por la edad, no, qué va, eso no tuvo nada que ver. Ramón Calderón fue un mal presidente del Real Madrid en lo social porque dejó la imagen del club a la altura del betún. El periodista Carlos Sotos, socio 55.669 del Real Madrid, lo recordaba hace tres días en Nueva Tribuna, y leo textualmente: "Calderón presidió una junta otorgada por un Juzgado, tras la suspensión del conteo del voto por correo, consecuencia de una demanda judicial presentada por su candidatura denunciando amaño de votos por la introducción de falsas papeletas para descubrirse policialmente después que fueron introducidas precisamente por la candidatura del propio Calderón a fin de invalidar ese voto en las urnas". Y continúa diciendo Sotos: "La situación de caos en la gestión de esa Junta desembocó en un nuevo episodio inaudito. La introducción en una Asamblea General de compromisarios de personas no socias e incluso pertenecientes al Frente Atlético". Fue aquella situación absolutamente dantesca y que dio, para muy mal, tres veces la vuelta al mundo, la que forzó precisamente el regreso de Florentino Pérez al Real Madrid.

En su respuesta de ayer, Enrique Riquelme dice que él tenía quince años cuando Ramón Calderón presidió el club. Es por supuesto cierto que él no tuvo nada que ver con aquel desmán, pero no lo es menos que si hoy estamos hablando de Calderón y si lo hizo ayer Florentino Pérez es por la sencilla razón de que el Enrique Riquelme de treinta y siete años (no el de quince, el de treinta y siete) lo ha introducido en la campaña. ¿Cómo? Pues recuperando a personas que sí estuvieron directamente vinculadas con aquella presidencia de hace casi veinte años. Y me refiero, por supuesto, a Antonio Medina, que no sabía que iba a dar tanto juego. Mi queridísimo Yon Cuezva, un periodista como la copa de un pino, se preguntaba en voz alta lo siguiente en Radio Marca: "¿No os parece súper pobre que Florentino Pérez tenga que hacer la campaña mencionando a Ramón Calderón?" Pero no es, querido Yon, Florentino quien hace la campaña con Calderón, no. La campaña con Calderón la hace alguien que tenía quince años cuando Ramón presidió el club, sí, de acuerdo, pero que ahora, con treinta y siete, ha decidido ir conscientemente a por él para darle un puesto en su junta directiva, y ni más ni menos que la vicepresidencia.

Riquelme habla de los valores perdidos cuando yo creo que lo que él quiere decir es que estos dos últimos años no se han conseguido títulos. Para recuperar los valores perdidos fue precisamente para lo que volvió Florentino en 2009. Yo tampoco pensé que volvería a hablar de Calderón, jamás lo creí. Ni de Nanín, Mariano Rodríguez de Barutell. Hoy El Confidencial está con Riquelme, como Marca, pero en 2007 pudo leerse a José Calderón lo siguiente: "Nanín, un treintañero cuya solvencia profesional es aún un misterio, se ganó un contrato de varios ceros como asesor presidencial. Desde las tripas del Bernabéu se deslizan historias sobre su arrogancia y su forma de comportarse, como si el Real Madrid hubiera sido fundado por su padre y él hubiera ganado seis de las nueve Copas de Europa. Va sobrado, cuenta con la aquiescencia de un presidente que se siente en deuda por la aportación de Nanín en las alcantarillas electorales y que estaría dispuesto incluso a cederle su despacho para organizar una fiesta de fin de semana". Yo recuerdo la vergüenza que, como madridista, pasé en aquellos tiempos. Y también lo que costó salir de aquel agujero negro. Pero yo ya no soy socio y no pude votar ni entonces ni podré hacerlo el próximo 7 de junio. No me gustaría ver a mi Real Madrid de nuevo en aquella situación pero no está en mis manos evitarlo. Pero créeme, Yon, cuando te digo que no ha sido Florentino quien ha introducido a Calderón en campaña. Él no.