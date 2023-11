Real Madrid y Barça: canteras, relato y realidad

Hace aproximadamente un mes que el laboratorio futbolístico CIES publicaba el ranking de los diez clubes de las cinco grandes Ligas (o sea Liga española, Premier inglesa, Serie A italiana, Ligue 1 francesa y Bundesliga alemana) que más futbolistas surgidos de sus propias canteras aportaban precisamente a esas competiciones. ¿Qué club diríamos, así, a vuelapluma y sin pensarlo, que podría aportar más jugadores? Bueno, el relato entretejido desde hace cuarenta años, ese calabobos mediático, apuntaría directamente a que La Masía del Barça tendría que ser a la fuerza el club número uno de esa clasificación y que el Real Madrid, un club que no se ocupa de los canteranos, debería estar desaparecido del mapa, ¿no? Pero el relato y la realidad no tienen por qué ir siempre de la mano, de hecho casi nunca lo hacen. El resultado de la investigación del CIES, fruto de algo tan complicado como ir contando uno a uno los futbolistas de cada plantilla de esas cinco Ligas y viendo su procedencia, colocaba curiosamente como líder al Real Madrid, club que aportaba 44 canteranos a las cinco grandes Ligas, por delante del Barça, que aportaba 40, o sea 4 menos que el Real Madrid. ¿Cómo justificar eso? ¿Cómo era posible que un club como el Real Madrid, que nunca ha tenido cantera ni por supuesto la ha trabajado, aportara a las Ligas europeas más canteranos que el Barça, que, como todo el mundo sabe, es la cuna de la cantera mundial? ¡Ya está! Argumentario: es cierto que el Real Madrid exporta más canteranos que el Barcelona pero eso tiene una explicación, y es que los exporta… ¡porque no los utiliza! A otra cosa mariposa. A por la próxima palanca. Este debate ya está resuelto. ¿Algo más?

Resulta que ayer mismo el CIES publicó su informe semanal 440 a propósito de los clubes de las cinco grandes Ligas europeas que más canteranos y durante más minutos ha empleado durante la presente temporada. La clasificación está encabezada por el Athletic Club, por delante del Olympique de Lyon y de la Real Sociedad y, por detrás de ellos, en la cuarta posición, aparece el equipo que, según el relato, no trabaja la cantera ni tampoco la utiliza, el Real Madrid Club de Fútbol, con 8 futbolistas y el 36,3% de los minutos jugados. Quinto aparece el Friburgo, sexto el Osasuna, en séptimo lugar el Valencia, octavo de esta clasificación es el Stade de Rennes y en novena posición, casi, casi fuera del top ten, un pelín por delante de la Unión Deportiva Las Palmas, que es décima, está el Barcelona. A ver si lo entiendo: ¿el relato dice que La Masía es el espejo en el cual debe mirarse el fútbol mundial, que suyos son por supuesto los mejores jugadores jóvenes del planeta y que, aquí, en España, mientras que el primer equipo catalán se nutre de la alegre muchachada, el Real Madrid se gasta su dinero en traer el talento de fuera, pero la realidad dice que el Real Madrid exporta fuera más canteranos que el Barça y que, además, aquí, en nuestra Liga, utiliza más futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores y además lo hace durante más tiempo que el equipo que tiene la llave del arcón en el que se guarda el secreto del éxito de la cantera?

¿Cómo salir al paso de esto último? Porque el golpe de que el Real Madrid exporte más canteranos que el Barça es hasta cierto punto soportable, pero el crochet de que, además de eso, resulte que también utilice más futbolistas jóvenes… No sé. Difícil. Pues mi amigo Lobo Carrasco, por ejemplo, tiene también una solución para eso, una de hace trece años: subes a X una foto de Iniesta, Messi y Xavi cuando fueron nominados al Balón de Oro de 2010 y ya está. ¿Más cosas? Pero hoy, ahora, en la actualidad, en este momento, ¿los culés siguen presumiendo de tener la mejor cantera? Pues sí, lo siguen haciendo. ¿Y por qué lo hacen si la realidad indica lo contrario? Pues lo hacen porque viven instalados en el relato, su relato, el suyo propio. Imagino que ahí, aislados del mundanal ruido, impermeables a lo real, habrá quien viva mejor.