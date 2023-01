Reza, Lobato, para que a Mourinho no le dé por presentarse en Madrid

Hoy el candidato del PSOE (en teoría) a la presidencia de la Comunidad de Madrid, un caballero que se llama Juan Lobato, ha estado en Onda Cero. Digo que este señor es en teoría candidato del PSOE porque en su logo de campaña es absolutamente imposible encontrar nada que le relacione con dicho partido, ni las iniciales, ni por supuesto el puño y mucho menos la rosa, como si Lobato se avergonzara de representar al PSOE o, a lo mejor, como si Lobato creyera, yo creo que muy atinadamente, que alguien que se presente a la presidencia de la Comunidad de Madrid en representación del PSOE tiene menos posibilidades de ganar que yo de cenar con Christina Hendricks, que ya es difícil y complejo. Decía que Lobato ha estado esta mañana en Onda Cero y a mí ha habido un par de cosas que me han llamado la atención, una porque soy periodista deportivo y madridista y la otra porque, además de lo anterior, también soy ciudadano.

Empezando por esto último, por mi calidad de ciudadano, Carlos Alsina ha puesto en un brete a este caballero cuando, al ser preguntado por la reforma del delito de sedición y de la malversación, Lobato ha dicho algo tan sorprendente como que la norma penal se hace con el objetivo de evitar el ilícito penal, y que en el caso de la sedición no lo evitó, sugiriendo que como la ley no ha logrado evitar que en Cataluña den un golpe de Estado, pues entonces lo que hay que hacer es eliminarla, imagino que esperando el arrepentimiento del delincuente, que es efectivamente tanto como decir que como el Código Penal que castiga el homicidio no evita que se cometan crímenes en España, lo que hay que hacer es eliminar la ley. En fin, algo realmente fantástico lo de Lobato. Yo creo de verdad que si Isabel Díaz Ayuso no hiciera campaña y decidiera quedarse encerrada en casa y con las persianas bajadas hasta el mes de mayo, barrería en las elecciones, pero bueno, ella sabrá. Si quiere salir, que salga.

Esto es lo que me ha sorprendido como ciudadano. Lo que me ha sorprendido como periodista deportivo del Madrid y, además, como declarado admirador de José Mourinho, es que Juan Lobato haya dicho que se dio de baja como abonado del club blanco por culpa del entrenador portugués, añadiendo a continuación que la falta de educación no corresponde al señorío del Madrid. Otro pijiprogre. A ver, Lobato de mi corazón y de mis entretelas, que tú perteneces al partido político del escándalo de los ERE, alma de cántaro. El fraude en Andalucía entre 2000 y 2009 asciende a 680 millones de euros. ¿Quieres que te recuerde en que se gastaron el dinero? Porque en leer ya te digo yo que no fue. Lobato, que tú perteneces al partido del Caso Astapa, con delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias que afecta a 50 personas y que se estima que defraudó entorno a los 63 millones de euros. Lobato, que tu PSOE, al que ocultas en tu cartel de campaña supongo que por vergüenza, está en el centro del Caso Ojeda, que desvió 52 millones que estaban destinados (¡otra vez!) a la formación de parados y trabajadores. Y en el caso Marismas, 40 millones. Y en el caso CIBIC, 15 millones. Y así hasta la eternidad, Lobato.

Que tú, Lobato, digas que te diste de baja como abonado del Madrid porque Mourinho era un maleducado que no iba en consonancia con los valores del club es como para carcajearse, Juan, en serio. ¿Te diste de baja del Madrid porque Mourinho es un maleducado pero no del PSOE cuando Pedro Sánchez pactó con Bildu después de afirmar en reiteradas ocasiones que nunca lo haría? ¿Te diste de baja del Madrid pero sigues afiliado al PSOE después de que Pedro Sánchez dijera que él no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias para, a renglón seguido, llegar con él a un acuerdo de investidura y a un pacto de gobierno? ¿Del Madrid sí pero del PSOE que puso al frente de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente a un individuo que afirmó que en España habría a lo sumo uno o dos casos de COVID no? Maleducado, Lobato, es mentir a tus electores y no decirles la verdad, eso sí que es ser un auténtico maleducado. Maleducado es reconocer abiertamente que la fiscalía general del Estado está a tu servicio y no al de los españoles, eso sí que es ser un maleducado. Maleducado, y algo más, es apoyarte en los votos de asesinos de hombres, mujeres y niños inocentes, Lobato, pero tú sigues ahí, afiliado al PSOE por cosas bastante más graves que las que pudo hacer o decir José Mourinho en el Madrid. Salvo, por supuesto, Lobato, que tu listón ético esté muy elevado para el Real Madrid y, conociendo como conoces a tu partido político, tan bajo, tan bajo, tan bajo para el PSOE como para permitirte continuar ahí.

El Real Madrid no perdió nada con tu marcha y el PSOE tampoco pierde nada con tu presencia porque, viendo el panorama socialista, hasta tú me pareces coherente dentro de tu profunda incoherencia. Quieres sobrevivir, Lobato, pretendes subsistir, sueñas con seguir ahí un día más y no con cambiar las cosas, que es precisamente lo único que nunca quiso hacer Mourinho en el Real Madrid, sobrevivir, seguir por seguir, subsistir. En la Roma, el Chelsea o el United, en el Oporto y por supuesto en el Real Madrid, José Mourinho pudo ir siempre con la cabeza alta por la calle. ¿Y vosotros? ¿Podéis vosotros? El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Predica, Lobato, y no des tanto trigo. Predica y dimite, vete de ahí. Tampoco ganarás elecciones fuera del PSOE pero, al menos, no te verás obligado a mentir por un asiento de opositor de la oposición en la Asamblea de Madrid. Educación, dice. Lo que hay que oír.