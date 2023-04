RIP por la Liga

El domingo se conoció que Negreirita, o sea el hijo de Negreira, era socio del Barcelona desde los 15 años; ayer Miguel Ángel Pérez publicó una información en Libertad Digital que hacía referencia a la declaración de junior en Hacienda según la cual él mismo valoró sus informes para el Barcelona en unos 20 euros cada uno; hoy Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta, ha dicho que en su posterior declaración ante la policía Negreirita dijo que facturaba 6.000 euros por cada uno de esos vídeos que, según él mismo confesó en Hacienda, valían en realidad 20. Y más tarde se ha sabido que el hijo de Negreira participó en una cena con árbitros de Primera División en un homenaje a Velasco Carballo, quien fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, mientras cobraba del Fútbol Club Barcelona. Y, a eso de la una de la tarde, en la sala de prensa del Camp Nou hemos asistido a una circunstancia histórica puesto que se ha batido un récord del mundo: a Xavi le habrán hecho no menos de veinte preguntas y mis colegas han logrado, ya digo que en un triple salto mortal con tirabuzón del que seguramente hablaremos durante mucho tiempo, que ninguna de ellas haga referencia al gran elefante azul que, pese a todo, a pesar de las amenazas, sigue en el centro de la habitación mientras se habla de Messi, del césped de Getafe, de si los rivales van a provocar a Gavi, del regreso de Dembélé… Y lo que yo digo es que absolutamente todo, todo, está y va a seguir estando condicionado por el mayor escándalo del deporte español mientras no se haga nada.

¿Cuándo mintió Negreira hijo? ¿En su declaración ante Hacienda o cuando declaró en comisaría? Miguel Ángel Pérez hizo ayer un cálculo del número aproximado de informes que, a un precio de 20 euros cada uno, Negreira el joven, para distinguirlo del padre, debió entregarle al Barcelona: 365.000. Y eso no hay caja roja que lo soporte. Está claro que el valor de los informes era de 20 euros pero que él los cobró a 6.000. El cobró 6.000 euros, según declaró ante la policía, por unos informes que valían más o menos 20, según testificó en Hacienda, y el Barcelona los pagó gustosamente. En unas jornadas de Periodismo Deportivo, Adriá Soldevila, uno de los periodistas que destapó el escándalo, llega a decir que Bartomeu reconoció que cuando se dejó de pagar a Negreira el viejo, para distinguirlo del hijo, el Barcelona dejó de ganar la Liga. Como diría Sherlock Holmes, el cenicero está lleno luego aquí se ha fumado.

Hoy, en el Twitch de El Chiringuito, debo decir que mi amigo Marçal Lorente, que es abogado, me ha dado una lección acerca de la división de poderes en el estado de Derecho. Que es, por cierto, ese sistema que llevan vulnerando 50 años en Cataluña cuando, por supuesto sin ninguna prueba que lo acredite, denominan falsamente al Real Madrid "equipo del régimen". Está el poder legislativo, luego el ejecutivo y después el judicial. El último tiene sus tiempos, dicen. En nombre del ejecutivo habló el otro día el máximo responsable del deporte, el ministro Iceta, para decir que no seguía muy de cerca el asunto Negreira. Y luego están los que legislan, por ejemplo, que haya prescrito el haber estado pagando durante 17 años al número dos arbitral. El pueblo, sin embargo, a excepción de Enrique Cerezo, que no se atreve a valorar nada y que ha visto cosas muy extrañas, ya ha emitido su juicio y éste es condenatorio.

Si nadie hace nada, si se sigue ocultando la realidad, si se continúa mirando hacia otro lado como han hecho hoy en la sala de prensa del Camp Nou, lo mejor será que echemos el cierre. Y, de seguir abierto el kiosco del fútbol español, si con el Negreirazo se hace la vista gorda, yo propongo desde aquí que todos los clubes hagan exactamente lo mismo, que todos contraten los servicios de árbitros en activo o fichen a sus familiares o amigos. Si ocurre que nada ocurre, si esta tomadura de pelo continúa, si nadie hace nada y al ministro no le importa, si el Gobierno pasa y la federación se excusa, si todo eso sigue sucediendo, lo mejor es que demos cristiana sepultura a la Liga. Requiescat in pace. Descanse en paz. RIP. Murió.