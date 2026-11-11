Sánchez tampoco dirá la verdad sobre la sede de la final del Mundial

Preguntado por Gonzalo de Martorell, compañero y amigo de El Chiringuito, sobre si España debería abandonar la organización del Mundial en el caso de que la FIFA concediera a Marruecos la gran final del campeonato, Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, dijo: "Sí, la respuesta es sí". Mati Prats, también amigo, sugirió que albergaba pocas dudas al respecto de que el candidato de VOX, Santiago Abascal, seguiría al del PP, y entonces yo añadí que el verbo correcto no era a mi modo de ver "seguir" sino probablemente "apoyar". Fue entonces cuando Josep Pedrerol dijo que le gustaría saber la opinión de todos y cada uno de los candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones del próximo 29 de noviembre, y yo le pregunté: "¿También la de los partidos de la izquierda?", y Pedrerol me dijo: "También". Y entonces yo le deseé mucha suerte.

Y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué le deseaste mucha suerte a Pedrerol? Pues porque, como le dijo Abascal a Broncano en La Revuelta aunque por otro motivo distinto, la va a necesitar. Y la va a necesitar porque en el seno de los partidos de la izquierda española, o sea PSOE, Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid, Cataluña en Común, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Somos Asturies, Recortes Cero, Partido Humanista y etcétera, etcétera, etcétera, Marruecos se ha convertido en un gran tabú, un misterio dentro de otro misterio, una especie de muñeca matrioska rusa que, como las cuentas públicas y otras muchísimas cosas, habrá que esperar al 30 de noviembre para empezar a desentrañar. No lo he hablado con él, la verdad sea dicha, pero cuando Pedrerol dijo que le gustaría que todos los candidatos a la presidencia del Gobierno dieran su opinión sobre si España tenía que abandonar la organización del Mundial en el caso de que la FIFA no nos concediera la final, yo creo sinceramente que no estaba pensando precisamente en Ada Colau sino que lo estaba haciendo en Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que es el líder de ese monstruo político de Frankenstein.

El 19 de marzo de 2022 el Gobierno socialista dio un giro histórico a la política exterior española al anunciar que apoyaba que el Sáhara Occidental se convirtiera en una región autónoma dentro de Marruecos, que era la posición que llevaba defendiendo Rabat desde tiempos inmemoriales. Es curioso porque, después de volver a pasarse al Congreso por el arco del triunfo, por dejar Sánchez dejó incluso que la noticia la diera antes nuestro vecino africano. El PSOE cedía así una pieza angular de la política exterior española de los últimos 46 años. Más recientemente hemos visto la actitud de mansedumbre que Pedro Sánchez y su Gobierno han tenido con respecto a la invasión de Ceuta, de la que quiere que nos olvidemos todos. Pasividad, por no decir que permisividad, ante la violación de la integridad de una parte esencial de nuestro territorio nacional. Han pasado más de tres meses y no es que nuestros compatriotas sigan igual sino que están mucho peor que entonces.

Por eso le deseé a Pedrerol toda la suerte del mundo a la hora de recabar la opinión de Sánchez a propósito de si España debía abandonar o no la organización del Mundial si FIFA no nos acababa concediendo la gran final. Le deseaba suerte porque esa respuesta simplemente no se va a producir, no va a llegar. Y no va a llegar porque, a la espera de que se puedan resolver este y otros misterios a partir del próximo diciembre, parece que el inquilino de La Moncloa le debe más a Mohamed VI que a los españoles. Hoy le han preguntado sobre este asunto y, al margen de decir algo tan chabacano como que ganar el Mundial en Estados Unidos y que Trump le diera la copa a España fue para él un orgasmo político, Sánchez, y como anda de nuevo Marruecos por medio, ha eludido por supuesto la respuesta. Si Pedro Sánchez Pérez-Castejón es capaz de sumar otra vez los apoyos suficientes a partir del 29 de noviembre y vuelve a aliarse con todos los enemigos tradicionales de España para formar Gobierno, tened por seguro, amigos y amigas, que dónde se juegue o se deje de jugar la final del Mundial de 2030 será de lejos el menor de nuestros problemas.

Pero, no siendo por supuesto ni por mucho el mayor de ellos, yo abandonaría cualquier esperanza de que esa final se jugase en Madrid o en Barcelona. Si Sánchez dejó tirado al pueblo saharaui haciendo añicos, sin encomendarse a Dios o al diablo, un pilar de medio siglo de la política española y en julio consintió que nos invadieran por tierra y mar, ¿qué no será capaz de hacer por el rey Mohamed para seguir teniéndole feliz y contento? Por eso le deseé suerte a Pedrerol, porque en lo tocante a este asunto en concreto no la va a tener, es un partido que tiene perdido antes de que el árbitro pite el inicio. Y no la va a tener porque el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno no puede decir lo que realmente piensa si no quiere perder aún más votos por el camino. Y porque el mejor y más diligente embajador de Casablanca en Madrid vive en la avenida de la Puerta de Hierro sin número, 28071, distrito de Moncloa-Aravaca. Por eso Sánchez no dirá lo que sí dijo Feijóo. Y lo que diría Abascal si le preguntaran sobre el mismo asunto.