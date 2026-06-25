Se ofenden por Cucurella pero miraron hacia otro lado con Nico Williams

Supongo que al equipo de opinión sincronizada no le importará tanto que algunos clubes toqueteen a jugadores de otros equipos con contrato en vigor y en pleno Mundial mientras el tocón no sea el Real Madrid, ¿no? Se monta un escándalo si se trata del Real Madrid. Es todo una afrenta. Un deshonor. Hay que batirse en duelo para solucionarlo. Duelo a primera sangre. No se puede aguantar semejante ultraje al equipo nacional español. ¡Viva España! Claro que, conociéndolos, inmediatamente dirán: "Pero si Julián es argentino". Y en eso tienen razón. Es argentino. Y, además, el que está tocando las narices no es el Real Madrid sino el Fútbol Club Barcelona, "marca España", como decía aquel secretario de lo que nos queda de Estado para lo que nos queda de Deporte. Hombre, es un argentino que juega en otro equipo español, pero al fin y al cabo desestabiliza a una selección que no es la española y pone de los nervios a un equipo que no es el Barça sino el Atlético de Madrid.

Pero, ¿y si el Barça estuviera urdiendo otra de las suyas con un jugador español de un equipo español que está ahora mismo concentrado en el Mundial con la selección nacional de España? ¿Sería eso criticable? Porque el Real Madrid no toca, no. El Real Madrid no se tira todo el día sobando, no. El Real Madrid entra a matar y mata: Cucurella, firmado. Se acabó. Pero el Barça va, el Barça viene, el Barça filtra, el Barça sube, el Barça baja, el Barça dice que no pasa de 100, luego dice que podría pasar de 100… Ya lo hizo con Williams. En plena Eurocopa, mientras España se jugaba las lentejas, al Barça no le dolieron prendas a la hora de volver loco a Nico. En Mundo Deportivo podía leerse esto de mi amigo Roger Torelló: "Nico Williams, que justo hoy cumple 22 años, podría recibir con algún retraso su mejor regalo de aniversario en forma de fichaje por el Fútbol Club Barcelona. El extremo del Athletic y de la selección, que junto a su amigo Lamine Yamal está siendo una de las sensaciones de la Eurocopa, se ha convertido en el gran objetivo del mercado estival del conjunto azulgrana".

¿Os acordáis de esto? Como ahora con Julián (aunque Julián es argentino y no importa) el Barça estuvo mareando la perdiz. Luego el Athletic le pegó un sopapo y renovó al chaval y, una vez renovado, se habló durante un tiempo de que aquello podía suponer un problema en la relación entre Nico y Yamal. ¿Lo recordáis? ¡En plena Eurocopa! No me acuerdo yo de que ningún componente del equipo de opinión sincronizada saliera entonces a decir que se estaba jugando con el orgullo patrio y ninguna de esas chorradas. Claro, no era el Real Madrid. Y era el Barça. No era el Madrid y sí era el Barça. Y el Barça, que ha promovido campañas anti españolas en su estadio, es marca España, como decía Miguel Cardenal. Al menos es marca de "esta" España. El final de aquel cuento es conocido por todos: España ganó la Eurocopa pese a los toqueteos del Barça, el Athletic Club renovó a su jugador y hoy Williams y Yamal siguen siendo tan amigos como lo eran entonces.

Aunque, al fin y al cabo, lo de Williams es pasado. Agua pasada no mueve molino. A toro pasado todos somos Manolete. El río pasado, el santo olvidado. ¡Qué grande es el refranero español! Pero, ¿y si el Barça, como decía antes, estuviera urdiendo ahora mismo, en este momento, en pleno Mundial, otra de las suyas? Pues eso es lo que contó el martes Marçal Lorente en El Chiringuito, que el Barcelona está interesado en Mikel Oyarzábal y que, y leo textualmente, "trabaja en su fichaje". A ver si lo entiendo: ¿Trabaja en el fichaje de Oyarzábal al mismo tiempo que trabaja en el fichaje de Julián? ¿Y qué quiere decir eso de que trabaja en un fichaje? Porque también trabajó en el fichaje de Nico Williams y, que yo sepa, sigue en el Athletic. Trabajar no es cerrar, ¿verdad? El Real Madrid cerró el fichaje de Cucurella y se montó la mundial en el Mundial porque aquello era una provocación y le quitaba protagonismo al equipo nacional. ¿Trabajar qué es? ¿Manosear? ¿Masajear? ¿Sobar? ¿Entretener? Y yo me pregunto en voz alta y traslado también esta cuestión al equipo de opinión sincronizada: ¿Acaso trabajar (que no cerrar) en el fichaje del máximo goleador de España mientras España está compitiendo en el Mundial no afecta a la selección española?

Claro que el equipo de opinión sincronizada tiene más salidas que el Metro y seguro que dicen que no es lo mismo anunciar el fichaje de un futbolista veinticuatro horas antes de que debute España a trabajar en otro cuando aún quedan tres días para que la selección juegue el tercero. El caso es que, por unas cosas u otras, todo tiene justificación para el Barça y nada lo tiene cuando el protagonista es el Real Madrid. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, ya lo dijo Miguel Cardenal: porque el Barça es marca España, la marca de una España que mira para otro lado cuando un club le paga durante 17 años al vicepresidente arbitral en activo, la marca de una España que justifica que un club trabaje tranquilamente en el fichaje de uno, dos o tres futbolistas al mismo tiempo sin que eso suponga una afrenta para nadie y la marca España de un club que sirve como plataforma independentista y que todos sabemos que, de existir la famosa República Independiente de Cataluña del famoso Rufián, jugarían encantados en otra Liga. Esta es la España que quiere el equipo de opinión sincronizada pero no es la que quiero yo. Es su España, no la mía.