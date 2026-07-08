¿Se puede decir ya que Yamal está haciendo un Mundial horrible?

Nada, que nos tenemos que comer con patatas a Lamine Yamal. Nos lo tenemos que comer con patatas sí o sí. Nos lo tenemos que comer con patatas por el artículo 33. Si juega bien, es el mejor del mundo sin discusión y a quien, cuando juega bien, se le ocurre discutir que es el mejor del mundo, se le acusa de no tener ni idea de fútbol. Es el mejor del mundo cuando juega bien. Por delante de todos. Porque, además, si no lo es por su fútbol, lo es por su edad. Cuando juega bien es el mejor del mundo porque ninguno de los demás futbolistas hacía lo que hace Lamine Yamal a su edad. Pero, ¿y cuándo juega mal? Antes que nada, ¿cuándo Lamine juega mal se puede decir que juega mal o no se puede decir que juega mal? Porque, sinceramente, cuando juega mal y lo dices, te miran mal por decirlo porque, claro, como solo tiene 18 años… No puedes criticarlo cuando juega mal porque tiene 18 años pero esos mismos 18 años son utilizados, cuando juega bien, para marcar las diferencias con el resto de futbolistas del planeta: ¡Es que él tiene 18 años! Por supuesto. Y antes tenía 17. Y después tendrá 19. A eso se le llama cumplir años. Creedme: no lo ha inventado Yamal.

Insisto, ¿se puede decir que Yamal juega mal cuando juega mal o no se puede decir? Porque el Mundial que se está cascando el chaval es para verlo dos veces, ¿eh? O sea, cuando juega bien el efecto de su fútbol se multiplica por cinco y no es que Lamine sea mejor que los mejores, no, qué va; no es que Lamine sea mejor que Mbappé, Vinícius, Olise o Haaland, no. Es que Lamine es la reencarnación del mismísimo Pelé. Pero como, cuando es el caso, Lamine juega un Mundial horrible, el resultado de ese mal juego… también es positivo para Lamine: "Es que no está fresco", "es que viene de una lesión", "es que le ha defendido el mejor lateral izquierdo del mundo"... Pero vamos a ver, almas de cántaro, ¿del mejor lateral izquierdo del mundo no podrá irse al menos una vez el mejor extremo derecho del mundo?

Y también tengo la sensación de que cuando Lamine está mal es más difícil criticarlo por cuestiones extradeportivas que no vienen al caso. Que Unidas Podemos o Juntas Queremos o Reunidas Lo Intentamos utilice a este crío y a su familia de un modo absolutamente perverso para arrojarlo a la cara de quienes no piensan como ellos… bueno, vale… De Ione Belarra no se puede esperar que eleve demasiado el listón por la sencilla razón de que no hay listón que subir ni que bajar. Que la izquierda española siga hablando de Franco y dividiendo a la gente entre blancos y negros, altos y bajos y gordos y flacos… bueno, eso es lo que han hecho siempre. Pero si Lamine Yamal está jugando fatal durante el Mundial habrá que decirlo independientemente de su origen, el color de su piel o la religión que profese, ¿no? Únicamente alguien con muchos problemas psiquiátricos puede pensar que a un ciudadano español del siglo XXI puede molestarle que un crío de 18 años de color negro triunfe con España, pero el color negro o su edad no tienen que impedir que se le critique cuando juega mal, ¿no?

Y luego están los yamalistas, que son más de Yamal que el propio Lamine Yamal. Y que le hacen un daño terrible a este crío, por quien llegamos a temer sinceramente en su momento. Si hasta ayer Lamine ha jugado mal se dice y ya está. Si de las grandes estrellas mundiales la única que hasta la fecha no está brillando es él se dice y ya está. Y si ante Bélgica, el viernes que viene, Yamal hace un partidazo… pues también se dice. Pero, ¡que no se pueda criticar a Yamal por lo que venga en el futuro! ¿Somos Marty McFly o qué? Estoy convencido de que algún partido bueno hará Yamal en este Mundial, de hecho parece complicado hacerlo peor de lo que lo ha hecho hasta ahora, pero lo que no pueden pretender es que Lamine Yamal sea el único jugador del fútbol mundial al que no se pueda criticar por lo que hace en aras de lo que pueda conseguir en el futuro… No sé si me explico. Eso es lo que pretendía anoche el Lobo Carrasco en El Chiringuito. Y luego está lo del carro, "¡luego no te subas al carro!" ¿Pero qué carro? Mi carro me lo robaron estando de romería…

Y por último está el "nivel De la Fuente". Yo entiendo que el seleccionador nacional proteja a su futbolista, lo comprendo. Es lo que cualquier jefe decente está obligado a hacer con su trabajador. Pero si después de un partido tan absolutamente gris y anodino como el de ayer de Yamal sale De la Fuente a decir que ha protagonizado uno de los partidos más importantes de su vida… entonces no cabe otra explicación que la de que el seleccionador nacional nos sigue tomando por idiotas. Salvo, por supuesto, que De la Fuente esté jugando con las palabras y utilice el adjetivo "importante" y no el superlativo "mejor" para hacernos ver que, a sus 18 años, Yamal no había jugado hasta la fecha un partido de octavos de final de un Mundial. Pero no creo que vayan por ahí los tiros porque De la Fuente, que a la vista está que es un entrenador de éxito, no es especialmente hábil con las palabras.

En definitiva: cuando cargas tanto la mano con un solo jugador, hasta el punto de que pareciera como si no jugara España sino el Yamal Fútbol Club, y resulta que la teórica estrella de tu equipo está desaparecida… supongo que habrá que buscar excusas y subterfugios y regatear como se pueda a la cruda realidad. Y la cruda realidad es que llevamos ya algunos días de Mundial y, unas veces por unas cosas y otras veces por otras cosas, Lamine Yamal todavía no ha aparecido. Mbappé sí lo ha hecho. Messi también. Vinícius lo hizo. Cristiano también. Bellingham y Kane lo han hecho. Lo ha hecho Haaland. Pero Yamal no lo ha hecho… aún. Quedan (ojalá) tres partidos, cuartos, semifinales y final. Ya parece improbable que Yamal sea el máximo goleador del torneo, que es lo que, al parecer, tenía en su cabeza. Pero Iniesta tampoco lo fue en 2010 y su gol será recordado siempre. Si Lamine marca ese gol, si marca el gol de Iniesta, habrá cumplido de sobra. Pero, hasta hoy, hasta ayer frente a Portugal, un Mundial muy pero que muy decepcionante.