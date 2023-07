Si a Peter Lim le suena nuestra Liga es por Vinicius y no por el Valencia

¿Hay algo más ridículo que el que la Asociación del pequeño accionista del Valencia denuncie a Ancelotti ante la Fiscalía por sus acusaciones de racismo a Mestalla? Pues sí, lo hay: que la Fiscalía admita a trámite dicha denuncia. El 21 de mayo, a la finalización del encuentro entre el Valencia y el Real Madrid que acabó con el enganchón de Vinicius con un aficionado, Ancelotti dijo, textualmente, lo que sigue: "Un estadio llamando mono a un jugador y el partido no se para. Le he dicho al árbitro que parara pero me ha dicho que el protocolo es avisar por megafonía. Eso no puede pasar. La Liga tiene un grave problema" El 23 de mayo, o sea dos días después, Ancelotti rectificaba y decía lo siguiente: "No me refería a Mestalla entero, sólo al grupo de aficionados que insultaron. Cuando me refiero al estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que lo ha hecho muy mal". Pese a que Ancelotti rectificó sus palabras dos días después de realizadas, esta asociación siguió adelante con la denuncia por injurias y, cincuenta más tarde, la fiscalía ha decidido admitirla a trámite. ¡Por injurias! ¡Del entrenador del equipo del futbolista al que se llamó mono en Mestalla! ¡Del entrenador del equipo del jugador al que se ha escracheado en media España! Nadie podrá negarme que estamos en un país fantástico.

Según parece a esta asociación le preocupa la imagen que del Valencia pueda exportarse al exterior. Tranquilos, amigos, porque la imagen no puede ser más lamentable, sinceramente. Hay por ahí circulando un vídeo del programa Al Rojo Vivo de La Sexta en el que se aprecia cómo una multitud de seguidores del Valencia profiere gritos e insultos racistas contra Vinicius nada más bajar del autobús del Madrid. Ese vídeo, insisto, sigue ahí, se puede seguir viendo una y mil veces: "Mono, vete a tu país. Eres un mono, Vinicius eres un mono", acompañado todo por la desgraciadamente famosa onomatopeya del "uh, uh, uh, uh". Es decir, y como ya he dicho un montón de veces y no me cansaré de repetirlo cuantas veces más sea necesario, Vinicius se estaba bajando del autobús, no había puesto pie en tierra aún ni mucho menos podía haber provocado a nadie, y ya le estaban llamando mono en Mestalla. ¿Todo el mundo? Obviamente no. ¿Sólo tres? Evidentemente que tampoco. ¿Qué dijo de aquello la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia? Hombre, no quiero meter la pata pero creo que no abrió la boca. ¿En serio creéis, accionistas minoritarios del Valencia, que mancha la imagen de vuestro club el que Ancelotti diga que Mestalla insultó a Vinicius y rectifique inmediatamente y no que Vinicius fuera objeto de insultos racistas en vuestro estadio? Si verdaderamente pensáis que eso es así tenéis dos problemas, el del racismo en vuestro campo y la utilización que del mismo estáis haciendo… ¿exactamente para qué? La final de la Champions del año 2000 no la vais a poder ganar ya. Estos socios del Valencia tendrían todo mi respeto si, nada más producirse el escrache racista, lo hubieran criticado, pero no lo hicieron. La fiscalía os ha dado un minuto de gloria, disfrutadlo. Pero el problema sigue ahí.

Vuelvo a repetir lo mismo que dije en su día: el problema del Real Madrid es de buenismo patológico. He visto cómo un periodista deportivo de Valencia llamaba Nelson Mandela de plastilina a Vinicius. Nelson Mandela de plastilina. Hombre, sé que el trabajo está mal pero, ¿tanto? ¿Tan mal está cómo para llamar Nelson Mandela de plastilina a alguien que ha recibido gravísimos insultos racistas? El problema, como digo, es de buenismo. Si, nada más recibir el primer insulto, el Real Madrid se hubiera retirado en bloque del campo, uno detrás de otro y en fila india, un gallo distinto nos estaría cantando a estas horas. Pero no, el escracheado acaba de ser convertido en criminal mientras que su entrenador ha sido denunciado ante la fiscalía por un adjetivo indefinido. Lo dije en su día: el problema de Mestalla no es de adjetivos sino de racismo. ¿Cuántos racistas hay ahí? ¿Todos? Desde luego que no. ¿Tres? Ni mucho menos. Me gustaría creer que de todo ello extraerán alguna conclusión en el Real Madrid pero me temo lo peor. Vinicius volverá a Mestalla, lo insultarán de nuevo, todos los jugadores permanecerán en el campo y, al final, el criminal quedará impune y la víctima será ridiculizada. Nelson Mandela de plastilina. Sí que está mal la cosa, sí. Y eso que yo creo que si Peter Lim conoce la Liga española es por Vinicius y no por el Valencia.