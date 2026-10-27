Sí, Freixa, sigue siendo una Liga mugrienta

Después de advertir, casi, casi de amenazar, con que al Real Madrid le iba a pasar por encima un tren de mercancías en el Camp Nou, mi amigo Toni Freixa, que cuando formó parte de la junta directiva del Barça ni se enteró siquiera de que su presidente le estaba pagando al vicepresidente arbitral, felicitaba de aquella manera al ganador y se hacía la siguiente pregunta retórica en voz alta: "¿Después de la victoria del Madrid sigue siendo esta la mugrienta Liga Negreira?". La pregunta retórica es aquella que se plantea sin esperar respuesta puesto que quien la realiza ya tiene la suya propia o da por hecho que no puede haber otra. De modo que Freixa, que no se enteró de que Laporta pagaba a Negreira, tampoco se ha enterado esta vez del fondo de la cuestión, que insisto en que no es tal o cual arbitraje sino el colectivo arbitral, el estamento arbitral, el sistema arbitral al completo. Cuando él se pregunta si, después de ganar por 1-2, el Real Madrid va a seguir pensando que esta es una Liga adulterada es porque él, que parece estar en la inopia, cree que el Real Madrid se queja porque no gana, pero el Real Madrid no se queja porque no gane, no, entre otras cosas porque habitualmente gana más que el resto, sino que se queja porque se ve obligado a tener que competir con un club que hizo añicos el fair play pagándole un total de 8,4 millones de euros a la persona que decidía los ascensos y los descensos de los árbitros.

Pero, y volviendo al inicio, a la pregunta retórica que se hacía Freixa, yo voy a responderle: "¿Sigue pensando el Real Madrid después de lo de anoche que la Liga española es una Liga mugrienta?" Sí, Toni Freixa, sí, lo sigue pensando. Oui. Yes. En alemán ja. Sim en portugués. Shi en chino mandarín. Hai en japonés. Haan en hindi. Na'am en árabe. Ndiyo en suajili. Pero en algo sí tiene razón Freixa, incluso un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día: hoy no se habla de Munuera Montero. Pero si no se habla de él no es porque no perjudicara al Real Madrid sino porque su error no pudo impedir la victoria del equipo de Mourinho. Porque error, y de calado, hubo, vaya que sí hubo: en el minuto 56, con 0-1 en el marcador, se produjo un pisotón por detrás de Cancelo a Diomandé a la altura del peroné que debió suponer la expulsión por roja directa del portugués, pero no, qué va, ni el árbitro lo vio ni quiso verlo tampoco el VAR, que, como dijo el entrenador del Real Madrid, estaba durmiendo. Tan solo cuatro minutos después empató Raphinha y, de no ser por el jugadón de Bellingham y de Camavinga y el remate de Mbappé a portería vacía, que llegó en el minuto 86 y cuando quien más y quien menos daba por bueno el reparto de puntos, el 1-1 habría sido definitivo y el Fútbol Club Barcelona se habría ido del estadio con 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Hay varios tipos de mugre, querido Toni. Está la mugre evidente, la mugre que salta a la vista, por ejemplo pagarle durante 17 años un total de 8,4 millones a Negreira, y luego está la mugre del día a día, la que puede pasar desapercibida para quien no haya sido capaz de desarrollar un olfato especial para la mugre cotidiana. No es mi caso. Gracias al Barça yo me he convertido en un sumiller de la mugre, un catador excepcional, y soy capaz de detectarla incluso a kilómetros. Anoche mereció ganar el Real Madrid, pero si lo hizo no fue porque el árbitro y sus acompañantes del VAR aplicaran el reglamento sino a pesar de que no lo aplicaron. Pero, queridos amigos, esa auténtica heroicidad no es siempre posible.

Dicho lo cual, el partido del domingo era muy importante para el Barça porque quería demostrar a toda costa que el Real Madrid era la banda que presumían todos sus propagandistas y porque en España nadie había sido capaz de meterle hasta ahora en cintura. Y también era muy importante para el Real Madrid, que de haber salido a 9 puntos de distancia lo habría tenido mucho más difícil que ahora. ¿Y cómo lo logró Mourinho, que para mí es el gran triunfador de la noche? ¿Lo hizo como Ancelotti ante el City? Pues no. Lo de Ancelotti también habría sido legal, ¿eh?, pero no lo hizo así. Ni tampoco colocando a un Pepe de mediocentro. Lo hizo dándole aire al equipo alineando al mismo tiempo a dos jugadores que, hasta la fecha, habían coincidido más bien poco en el once titular. El orden fue muy importante, la solidaridad también, el repliegue defensivo por supuesto, pero lo más importante de todo fue que el Real Madrid no renunció en ningún momento a tenerla cuando la tuvo que tener. Y así, jugándole de tú a tú, el Real Madrid rompió la imbatibilidad española del Barça.

El 1-2 es muy importante porque ahora empieza otra Liga distinta. Y porque demuestra que el Barça no es un dios y que sangra como le pasaba al rey de Kafiristán en El hombre que pudo reinar. Al final Mourinho parece haber dado con la tecla, pero, como él mismo decía a la conclusión del partido, de nada valdría ganarle al Barça en su casa si el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae ante el Racing en Santander. Son más o menos los mismos jugadores que tenían Alonso y Arbeloa pero juegan a una cosa distinta y eso nos hace ser un pelín más optimistas a los madridistas en una Liga que —sí, Toni Freixa, sí— pese a los 3 puntos y a la victoria, sigue siendo una Liga evidentemente mugrienta.