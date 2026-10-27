Sí, Freixa, sigue siendo una Liga mugrienta
Gracias al Barça yo me he convertido en un sumiller de la mugre, un catador excepcional, y soy capaz de detectarla incluso a kilómetros.
Después de advertir, casi, casi de amenazar, con que al Real Madrid le iba a pasar por encima un tren de mercancías en el Camp Nou, mi amigo Toni Freixa, que cuando formó parte de la junta directiva del Barça ni se enteró siquiera de que su presidente le estaba pagando al vicepresidente arbitral, felicitaba de aquella manera al ganador y se hacía la siguiente pregunta retórica en voz alta: "¿Después de la victoria del Madrid sigue siendo esta la mugrienta Liga Negreira?". La pregunta retórica es aquella que se plantea sin esperar respuesta puesto que quien la realiza ya tiene la suya propia o da por hecho que no puede haber otra. De modo que Freixa, que no se enteró de que Laporta pagaba a Negreira, tampoco se ha enterado esta vez del fondo de la cuestión, que insisto en que no es tal o cual arbitraje sino el colectivo arbitral, el estamento arbitral, el sistema arbitral al completo. Cuando él se pregunta si, después de ganar por 1-2, el Real Madrid va a seguir pensando que esta es una Liga adulterada es porque él, que parece estar en la inopia, cree que el Real Madrid se queja porque no gana, pero el Real Madrid no se queja porque no gane, no, entre otras cosas porque habitualmente gana más que el resto, sino que se queja porque se ve obligado a tener que competir con un club que hizo añicos el fair play pagándole un total de 8,4 millones de euros a la persona que decidía los ascensos y los descensos de los árbitros.
Pero, y volviendo al inicio, a la pregunta retórica que se hacía Freixa, yo voy a responderle: "¿Sigue pensando el Real Madrid después de lo de anoche que la Liga española es una Liga mugrienta?" Sí, Toni Freixa, sí, lo sigue pensando. Oui. Yes. En alemán ja. Sim en portugués. Shi en chino mandarín. Hai en japonés. Haan en hindi. Na'am en árabe. Ndiyo en suajili. Pero en algo sí tiene razón Freixa, incluso un reloj estropeado da bien la hora dos veces al día: hoy no se habla de Munuera Montero. Pero si no se habla de él no es porque no perjudicara al Real Madrid sino porque su error no pudo impedir la victoria del equipo de Mourinho. Porque error, y de calado, hubo, vaya que sí hubo: en el minuto 56, con 0-1 en el marcador, se produjo un pisotón por detrás de Cancelo a Diomandé a la altura del peroné que debió suponer la expulsión por roja directa del portugués, pero no, qué va, ni el árbitro lo vio ni quiso verlo tampoco el VAR, que, como dijo el entrenador del Real Madrid, estaba durmiendo. Tan solo cuatro minutos después empató Raphinha y, de no ser por el jugadón de Bellingham y de Camavinga y el remate de Mbappé a portería vacía, que llegó en el minuto 86 y cuando quien más y quien menos daba por bueno el reparto de puntos, el 1-1 habría sido definitivo y el Fútbol Club Barcelona se habría ido del estadio con 6 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.
Hay varios tipos de mugre, querido Toni. Está la mugre evidente, la mugre que salta a la vista, por ejemplo pagarle durante 17 años un total de 8,4 millones a Negreira, y luego está la mugre del día a día, la que puede pasar desapercibida para quien no haya sido capaz de desarrollar un olfato especial para la mugre cotidiana. No es mi caso. Gracias al Barça yo me he convertido en un sumiller de la mugre, un catador excepcional, y soy capaz de detectarla incluso a kilómetros. Anoche mereció ganar el Real Madrid, pero si lo hizo no fue porque el árbitro y sus acompañantes del VAR aplicaran el reglamento sino a pesar de que no lo aplicaron. Pero, queridos amigos, esa auténtica heroicidad no es siempre posible.
Dicho lo cual, el partido del domingo era muy importante para el Barça porque quería demostrar a toda costa que el Real Madrid era la banda que presumían todos sus propagandistas y porque en España nadie había sido capaz de meterle hasta ahora en cintura. Y también era muy importante para el Real Madrid, que de haber salido a 9 puntos de distancia lo habría tenido mucho más difícil que ahora. ¿Y cómo lo logró Mourinho, que para mí es el gran triunfador de la noche? ¿Lo hizo como Ancelotti ante el City? Pues no. Lo de Ancelotti también habría sido legal, ¿eh?, pero no lo hizo así. Ni tampoco colocando a un Pepe de mediocentro. Lo hizo dándole aire al equipo alineando al mismo tiempo a dos jugadores que, hasta la fecha, habían coincidido más bien poco en el once titular. El orden fue muy importante, la solidaridad también, el repliegue defensivo por supuesto, pero lo más importante de todo fue que el Real Madrid no renunció en ningún momento a tenerla cuando la tuvo que tener. Y así, jugándole de tú a tú, el Real Madrid rompió la imbatibilidad española del Barça.
El 1-2 es muy importante porque ahora empieza otra Liga distinta. Y porque demuestra que el Barça no es un dios y que sangra como le pasaba al rey de Kafiristán en El hombre que pudo reinar. Al final Mourinho parece haber dado con la tecla, pero, como él mismo decía a la conclusión del partido, de nada valdría ganarle al Barça en su casa si el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae ante el Racing en Santander. Son más o menos los mismos jugadores que tenían Alonso y Arbeloa pero juegan a una cosa distinta y eso nos hace ser un pelín más optimistas a los madridistas en una Liga que —sí, Toni Freixa, sí— pese a los 3 puntos y a la victoria, sigue siendo una Liga evidentemente mugrienta.
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¡Pole!
Segundo lugar
Como dijo Nandrolona, Mou es el puto amo en la sala de prensa.Debían cobrar entrada por asistir a sus ruedas de prensa.El otro día tuvo dos detalles exquisitos sin despeinarse:Uno cuando señaló a Lunín, por el que nadie preguntaba.Si hubiese fallado lo habrían lapidado.El otro la sutil alusión al var.Es un figura.La frase a Lunín de "tú entrenas para jugar, no para estar en el banquillo.Sal y juega".No se puede mejorar.
Y su detalle al acabar el partido de ir lo primero a abrazar al portero, demuestra su talla y como está a muerte con los suyos.
Espero que nos dure muchos años.
He leído la entrada sólo y me complace contestar a Freixa: Sí, esta sigue siendo una liga corrupta inmensamente corrupta.
Basta ver el pisotón en el gemelo de Cancelo a Diomande para darse cuenta de que está corrompida.
?O se le ha olvidado al Toni que hay VAR?
Y si miramos con detenimiento la mano, hay penalti. hay penalti porque al jugador se le ve voluntad de darla en lugar de retirar el brazo.
Que no se nos olvide el gol que una semana antes le anularon al Betis por un brazo que no pudo retirar al verse empujado por el jugador del Corruptolona.
¡Hombre! Si la liga fuese corrupta el arbitrario podría haber pitado dos o tres penaltis.
Sí, claro, pero quizás al no existir jugadas confusas podría ser demasiado sospechoso inventarse un penalti como aquel de Jordi Alba contra el Eibar. Están los ánimos un poco revueltos como para llegar a tanto, más después de los dos favores ya comentados.
Para que te eches una amarga risa lectos: ¿Si hubiesen expulsado a Cancelo, como correspondía, le hubiesen sancionado con cuatro partidos?
Dice Juanma: "El 1-2 es muy importante porque ahora empieza otra Liga distinta".
No tan distinta querido, no tandistinta.
Los favores al Corruptolona se van a seguir produciendo así como los atropellos al Madrid, como ese del Metropolitano.
No nos engañemos, la corrupción arbitral sigue, sigue con más fuerza y desvergüenza si cabe y el Corruptolona tendrá partidos complicados donde una manita le permitirán ganar y por contra, el Madrid tendrá partidos complicados donde una patadita le hará perder o empatar.
El futbol español está corrompido porque el arbitraje sigue corrompido y este sigue corrompido porque la mayor parte del periodismo esta putrefacto.
No oigo, no leo que los peeriodistas denuncien que la sanción a Vini fue una salvajada, que la sanción al jugador del Betis fue una salvajada y que las no sanciones a los jugadores del Corruptolona son una salvajada.
El nene Lamin ya se ha hecho acreedor, al menos, a dos expulsiones en esta liga, pero oiga, ahí lo tenemos convertido en un intocable por mor de sistema arbitral corrupto.
Mao fue un dictador criminal de China.
Un comunista ccriminal como tantos otros, pero más bruto y criminal que otros.
Mbappé ha hecho un comentario de lo más normal ante un meme que no ha hecho él.
Pero los chinos, que ya no son comunistas pero si son una dictadura, tienen la piel muy fina, demasiado fina y no aceptan que se mencionen a sus antepasados dictadores.
Argumentan sus dirigentes que las palabras de Mbappé ofenden al pueblo chino.
¿Tan besia es la dictadura China que al instante saben lo que ofende a sus ciudadanos?
No es fácil impedir que te cuelen un producto chino, no todos llevan etiqueta, pero yo pido a la gente que rechace sus productos. Yo hace tiempo que lo hago en la medida que huelo a cochino.