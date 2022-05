Sí, Mbappé ha nacido para jugar en el Real Madrid

A la entrada de los salones del lejano oeste solían colocar un letrero en el que podía leerse lo siguiente: "Por favor, no disparen al pianista". Y es que, en mitad de la refriega y en plena balacera, cuando todos disparaban contra todos, siempre se perdía por ahí alguna bala que acaba impactando en el artista. Kylian Mbappé no lo ha podido hacer mejor, lo que ocurre es que entre tanto fuego cruzado parece ciertamente difícil que salga absolutamente indemne de esta inacabable travesía, la que, si no sucede nada extraordinario, desembocará con el delantero francés en el Real Madrid. Quiero decir que, casi hasta el final, Mbappé se ha comportado como un hombre de rostro impenetrable y de discurso inescrutable y homogéneo, rocoso. La historia está siendo interminable para todos y seguro que para él más que para nadie y, al final, uno se deja jirones por el camino como, por ejemplo, su extraña visita relámpago del otro día a Madrid, que ni siquiera entendió el Real, el viaje de su madre a Qatar o el discurso del domingo, que sonaba a despedida. Diego Plaza casi le pilló y, consciente de que efectivamente sus palabras sonaban a un adiós oficial, Kylian puso la cara de quien, agotado, ha estado a punto de cometer otro error, uno fatal.

Esto está durando demasiado para todo el mundo. Está durando demasiado para Mbappé, que quiere irse con tantísima elegancia que tiene incluso un poco despistada a su futura afición. Está durando también demasiado para el Real Madrid, que creyó sinceramente que no habría nadie en el mundo, por muy emir que fuera, capaz de renunciar a 180 millones de euros por diez meses de un jugador. Está agotando a los madridistas, que ya no pueden con tanto tic tac, al periodismo, que ya lo ha contado todo, e incluso al antimadridismo, que también ha narrado en tiempo real la cascada de calamidades que acontecerán sobre el nuevo Bernabéu si no acaba llegando el francés. Demasiado largo también para Macron, que por si no tenía suficientes problemas con los chalecos amarillos y la invasión rusa de Ucrania, se inmiscuyó en un asunto deportivo que ni le iba ni le venía. Largo para Al Khelaifi y para Leonardo, inacabable para Pochettino, que ya no sabe dónde mirar cuando le preguntan, infinito para los futbolistas del PSG, eterno para los del Madrid, interminable para José Ángel, perpetuo para Florentino, ilimitado para todos. En este aspecto, y en alguno más porque yo creo que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid va a cambiar el futuro inmediato del fútbol español, europeo y mundial, la operación de Kylian marcará un antes y un después. Y, al fin, todos podremos descansar porque ha sido, está siendo hasta que el chico dé el "sí, quiero", francamente agotador.

También será distinto todo lo que ha pasado por la especial idiosincrasia del propietario del club, porque nadie ha logrado escapar del PSG, porque Mbappé, que aquí ganará mucho dinero, vendrá por una oferta económica peor, y porque, y eso sí hay que reconocérselo y agradecérselo, el chico está corriendo los diez últimos metros de una salvaje carrera de obstáculos cuya meta final, que ya toca con los dedos, es el cumplimiento de un sueño, el sueño de un crío que siempre quiso jugar en el Real Madrid. Está tan cerca que esa proximidad puede conducirle, si no lo ha hecho ya, a cometer alguna pequeña indiscreción. Si Mbappé nos tiene a todos en vilo, a todos, es porque sabemos que es el nuevo Messi o el nuevo Cristiano y porque su talento desequilibrante puede modificar el mapa geopolítico del fútbol mundial. Al final se nos ha juntado todo en unos días, unas horas, que parecen cruciales. Se nos ha juntado la decisión de Mbappé y, casi a renglón seguido, la final de la Champions. Entre tanta tensión se habrán producido seguramente errores por parte de un chaval que si lo tiene meridianemente claro dentro del campo es un visionario fuera de él. Pensaba resistirme a decirlo, más que nada por no adelantarme a Florentino, pero está claro que Kylian Mbappé ha nacido para jugar en el Real Madrid. Sólo espero que, mientras tocan los últimos acordes del "Oh Susana, no llores más por mí", a puntito ya de echarle el cierre al local, con todo el mundo recogiéndose, a nadie se le ocurra disparar contra el pianista, que no tiene la culpa de nada. Está siendo una boda demasiado larga, lo sé. Paciencia. Tranquilos. Y que vivan los novios. Y que sea un matrimonio longevo, casi tanto como el de Julio César Mora y Waldramia Quinteros, 87 años casados según el libro Guinness de los records.