Simeone: lirili en DAZN, lerele ante el PSG

El viernes alabábamos aquí mismo el nuevo discurso de Simeone, al fin sin referencias al Real Madrid ni tampoco a los presupuestos del equipo blanco o del Barça. Y por fin también sin referencias arbitrales, ni siquiera al famosísimo doble toque de Julián Álvarez. Para el Cholo, que habló con DAZN, ya no alcanzaba con ser tercero y no podían volver a pasar siete años sin ganar la Liga. Lo único que no se entendió demasiado bien, al menos yo no lo entendí, fue el adverbio "ya", que incrustado en esa frase, o sea "ya no alcanza con ser tercero", transmitía la impresión de que ahora no valía pero que hubo un período de tiempo más o menos extenso en que sí valió. Y yo niego la mayor, ni al Atleti ni a ningún equipo de la Liga puede alcanzarle a mediados del mes de agosto, que es cuando arranca el campeonato, con ser tercero. A ninguno, tampoco a los recién ascendidos. Pero si hay uno al que no le sirve de ningún modo es al Atlético de Madrid. Aunque bueno, elogiamos el espíritu de redención de Simeone, destacamos su nueva visión y decidimos olvidar un pasado repleto de traumas deportivos juveniles, complejos de inferioridad y otras fobias que no le hacían bien al tercer grande del fútbol español.

Pero, claro, una cosa era la teoría y otra la práctica; una cosa era la poesía y otra la prosa; una cosa era el lirili y otra bien distinta el lerele. Y, como dijo Oscar Wilde, Simeone logró resistirlo todo menos la tentación de volver a echar al equipo para atrás. También sus jugadores parecen estar en pretemporada discursiva puesto que, a las primeras de cambio, su capitán, Koke, volvió a quejarse del árbitro. Después de un 4-0. Quejas sobre la actuación arbitral después de un baño monumental del PSG. Lo más ridículo de todo fue la explicación de Marcos Llorente, quien dijo lo siguiente: "Nos estamos adaptando al calor de jugar a estas horas… nadie de Europa está acostumbrado". Hombre, es cierto que el calor debía ser terrible, pero… el equipo de París le metió 4 al Atleti, y París sigue siendo Europa, ¿verdad?

La carta de presentación del Atlético de Madrid en el primer Mundial de clubes no pudo ser más lamentable. Es cierto que el PSG viene con la flecha hacia arriba y que la temporada de los colchoneros ha sido muy mediocre pero es que hubo una diferencia abismal entre los dos equipos, como si el Atleti fuera el Seattle Sounders y el PSG fuera… pues eso, como si el PSG fuera el PSG, como si el PSG fuera el campeón de Europa. Simeone dijo una cosa en DAZN e hizo otra bien en el campo pero lae excusas de sus jugadores fueron al perder en el Mundial más o menos las mismas que al hacerlo en la Liga o en la Champions. Es posible que el progreso no se note de un día para otro y que la transición desde la comodidad a la ambición haya que llevarla a cabo de un modo más pausado, pero habría estado bien acompañar lo dicho por el entrenador con una reacción menos infantil y menos ñoña por parte de algunos jugadores.

La carta de presentación, como decía, no pudo ser más lamentable, aunque doy por hecho que, tras años de un discurso mediocre, el Atleti, y también sus jugadores, están en plena despresurización. Ya sólo queda que Miguel Ángel Gil se sume a los nuevos tiempos y reconozca que al Atleti sólo le roba el Real Madrid, y que el PSG no ganó gracias a la actuación arbitral. 4-0, señores, 4-0. Y pudieron ser seis. Pero la culpa fue del colegiado. Hay cosas que no cambian ni yéndose a los Estados Unidos de América.