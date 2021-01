¿Sólo había que poner a Jovic?

No, Zidane, no, lo fácil no es decir que la culpa de que Jovic, James, Achraf o Reguilón no hayan triunfado aquí la tienes tú, pero parece imposible afirmar que la culpa sea de otro, ¿no? ¿Quién no puso a James? Tú, ¿no? ¿Quién mató de aburrimiento a Achraf? ¿Fuiste tú o fui yo, que ya no lo recuerdo? ¿Fui yo el que ni siquiera llamó a Achraf para decirle adiós o ahí te pudras? ¿Quién deprimió a Reguilón? ¿Fue acaso Mourinho? ¿Por qué se fue Llorente? Porque no le quisiste tú. ¿Por qué está el pobre Lunin al borde de la depresión? Pues porque es el primer jugador desde que ocupas el banquillo que no ha tenido ni un minuto, ni uno sólo, cero segundos, cero minutos. ¿Qué pasa con Odegaard? ¿Y con Mariano? ¿Y Militao, sigue Militao en el Real Madrid? De forma que lo fácil no es decir que el culpable seas tú, Zizou, eso es lo normal; tú eres el culpable de lo bueno pero también de lo malo. Lo difícil es echarle la culpa a otro que no seas tú.

Tú tienes tu modo de operar, tu forma de actuar. Tu forma de actuar es la de contar con los tuyos, con aquellos que te han hecho campeón de Europa tantas veces. Sólo con ellos. Nada más que con esos. Y a los demás los ninguneas. Los ninguneas de tal modo, los desprecias de una forma tan notoria, delante de todo el mundo, que al final, y salvo que se trate de un resistente como el propio Mariano, el futbolista, por mucho que sea profesional, decae, se descuelga, se marchita, pierde interés y acaba por no sentirse partícipe de lo que pasa allí dentro. Y puedo comprender que haya jugadores con los que no cuentes porque no los pediste tú o porque creas que no tienen la calidad suficiente. Yo creo que Vinicius no tiene la calidad suficiente. Creo que a Odriozola, que es un chaval fantástico, tampoco le llega. Pero de Jovic no sabemos, porque no lo podemos saber, si es bueno, malo, 9, media punta, goleador, asistente o medio pensionista, y no podemos saber nada de eso por la sencilla razón de que tú, que lo pediste, no lo has alineado. O, por mejor decir, no has contado con él lo suficiente como para que podamos saber si tiene o no tiene el nivel. A Jovic lo despediste diciendo que aún tenía mucho que aprender, pero ¿no estás tú ahí para enseñarle? ¿No es una de tus obligaciones? Porque hablas bastante más con Hamidou que con muchos de tus futbolistas, por no decir que con todos.

El caso de Jovic. Es posible que, como aseguran quienes pretenden blanquear tu actitud con este futbolista, el jugador se mueva como pez en el agua en Frankfurt y fuera no sea el mismo. Y es sabido por todos que jugar en el Real Madrid no tiene parangón y que hacerlo, y hacerlo bien además, en el Eintracht no es comparable a triunfar en el Bernabéu. También es posible que Jovic no sea un ejemplo de madurez precisamente, pero es un crío, un chaval de 23 años que aterriza en el club deportivo más importante del mundo, y ni más ni menos que para relevar al máximo goleador histórico del club. Lo que se espera del entrenador de un futbolista en semejantes circunstancias es que lo apoye, lo arrope, lo proteja. Nada de eso ha sucedido. El fútbol está repleto de lugares comunes como por ejemplo el de la actitud. ¿En serio me está diciendo alguien que Jovic no ha querido hacerlo bien cuando ha salido? ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? ¿Porque es muy serio? ¿Por cómo se mueve por el campo? De Benzema también se criticó su actitud durante años, muchos años, y ahí está, liderando al actual Real Madrid. Benzema se ha venido totalmente arriba y ha sacado lo mejor de sí mismo porque sabe que juegue bien o lo haga mal, tenga un buen día o tenga un día horrible, va a ser titular. Jovic, como por cierto Mariano, sabe que juegue bien o lo haga mal, tenga un buen día o tenga uno horrible, va a ser siempre suplente. Siempre. Pasó con Bale: "¿Tengo alguna posibilidad de jugar?" "Ninguna". El futbolista acabó tomándoselo a broma.

El otro día Jovic jugó poco menos de media hora y marcó dos veces, el segundo fue un golazo. Salió en el minuto 62, en el 72 desempató en el 90 sentenció. Lo hizo, eso es cierto, ante el Schalke, que no pasa precisamente por sus mejores momentos, y en la Bundesliga, que no es España. Pero lo hizo. El tuit del Eintracht fue desafortunado y no estuvo a la altura de un equipo al que acaba de reforzar el Real Madrid pero, en el fondo, señala con el dedo una realidad: sólo había que ponerlo. Poniéndole se sabrá si Jovic es el tronco que sugiere Zidane o un futbolista que le habría venido muy bien a un equipo sin gol. Porque el Madrid, Zizou, tu Real Madrid, el que tú diriges, carece de gol, y eso suele ser un problema en un deporte en el que se gana marcándolos. No sé si será fácil o no responsabilizarte a ti, lo que resulta imposible es apuntar en el debe de otro el hecho de que, deprimido y ansioso, harto de su situación, un futbolista prometedor coja las de Villadiego. O sería más exacto decir "otro" futbolista prometedor, otro más. Si, al final, da el paso, ¿alinearás a Mbappé? ¿O a ese tampoco?