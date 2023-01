Supercopa femenina: no es machismo, es cobardía

Como el fútbol español está roto por el eje, quebrado y absolutamente dividido, basta cualquier incidente, cualquier excusa, la más mínima chispa para que el incendio haga saltar todo por los aires. El penúltimo ejemplo lo tuvimos con el gol en fuera de juego concedido al Elche en su partido contra el Cádiz, que acabó con empate a uno en el marcador. Lo que menos importaba a la Federación y a la Liga era el perjuicio llevado a cabo contra el equipo gaditano, lo más relevante para Rubiales y para Tebas era salvaguardar sus respectivos tafanarios, vulgo culos. Y el último ejemplo lo hemos tenido con lo sucedido tras la final de la Supercopa femenina de fútbol disputada entre Barcelona y Real Sociedad y celebrada en el Estadio Romano José Fouto, y que acabó proclamando campeón al equipo catalán por 3 goles a 0. Extrañó ver a las jugadoras recogiendo ellas mismas las medallas, sacándolas de un estuche y colgándoselas del cuello, más aún cuando en el palco estaba la plana mayor federativa encabezada por su presidente.

Como la Federación es comunicativamente hablando casi tan torpe como el Real Madrid (digo casi, no igual de torpe ni mucho menos más torpe, que eso ya sería muy difícil), ante el revuelo que se ha organizado a propósito de la orfandad de las futbolistas, y más aún en comparación con la efusividad mostrada con los jugadores en Arabia, se ha hecho referencia al protocolo. Aquí cuando se tiene un problema se hace referencia enseguida al protocolo: ¿error arbitral?... Es culpa del protocolo. ¿Que a los chicos sí se les entregan medallas y las chicas tienen que recogerlas ellas?... Es que lo dicta así el protocolo. El protocolo sirve igual para un roto que para un descosido. Pero, ¿en pleno siglo XXI y con la que está cayendo, a nadie de la Federación se le ocurrió que alguien iba a grabar, alguien más iba a comparar y todos y todas y todes se les iban a echar encima? Pues no, nadie cayó en eso, a nadie se le ocurrió. Luego, eso sí, el seleccionador desvela sus convocatorias montando en globo, pero para esto ni están ni se les espera.

L Federación ha tenido que emitir un comunicado, la AFE (que está a muerte contra la federación) lo ha utilizado todo para cargar contra Rubiales, Tebas ha salido diciendo que esto es lo que pasa cuando los principios son de boquilla, las jugadoras han estallado, las amigas periodistas de las jugadoras han estallado por sus amigas y por ellas mismas, machismo, discriminación, sectarismo, involución, revolución, Rubiales dimisión... un escándalo. Pero el problema de la Federación no ha sido ni el machismo ni la discriminación sino la torpeza y la cobardía, y me explico. La torpeza queda suficientemente demostrada cuando se alude al protocolo: oiga, equipare usted el protocolo masculino al femenino, no sea usted tolili, que si no le va a caer la del pulpo. La torpeza ha sido grande pero la cobardía ha sido infinita porque no han sido problemas de protocolo ni tampoco de espacio en el palco, como alguien balbuceó desde la federación, sino el miedo, la jindama, el puro y duro acojone lo que ha provocado todo esto. ¿Y miedo a qué? Pues ni más ni menos que al efecto que pudiera provocar una foto de Rubiales o Vilda apareciendo junto a algunas de las quince chantajistas que amenazaron con no volver a la selección, como así ha sido, si no se les entregaba la cabeza del seleccionador nacional en bandeja de plata.

Y yo me pregunto, ¿miedo a qué? ¿A unas crías? ¿Miedo a unas chavalas acostumbradas a hacer y deshacer y a imponer su voluntad? Yo creo que la Federación ha actuado bien desde el primer minuto con las quince chantajistas pero reconozco que su actitud meliflua y blandengue, más propia de un alfeñique que de alguien con criterio propio, me hace dudar. ¿Tú, Rubiales, que has tenido el cuajo de decir delante de todo el mundo que te llevabas la final de la Supercopa de España a Arabia Saudí para defender los derechos de la mujer te escondes ahora en el palco para evitar que alguna jugadora te diga algo? ¿Es que te lo pueden decir? ¿Es que tienen razón en sus quejas? ¿No creo, no? ¿O sí? No lo creo, no. Ningún chantajista tiene nunca razón. No hay motivo, ni siquiera el más puro, que justifique el chantaje. Y eso es lo que pasó con estas chicas, que chantajearon a la Federación y pusieron en duda el buen nombre personal y profesional de Vilda. Pero esta Federación sólo se mueve por dinero: ¿40 kilos por ir a Arabia?... Pues haz las maletas que para allá nos vamos. Si por bajar al cesped desde el palco a la federación le hubieran ofrecido cinco palos, Rubiales se había hecho fotos con todas. No es machismo, no, es cagalera. Quisieron evitar lo que pudieran decir y ahora tienen que aguantar lo que ya están diciendo. Bien merecido lo tienen.