Tebas, el Rubius del fútbol español

¿Quién es el presidente de la Premier League? ¿Alguien lo sabe? Bueno, ahora quizás sí sea más reconocible su nombre por todo el escándalo del City, pero hasta hace dos días nadie tenía ni la más remota idea de quién era el señor Richard Masters. ¿Y de la Bundesliga? ¿Alguien sabe cómo se llama el presidente de la Liga de Alemania? Pues se llama Reinhard Rauball. ¿Alguien cree que si el señor Rauball se cruzara con un aficionado del Hoffenheim, pongamos por caso, éste lograría identificar entre un grupo de cien personas al presidente de la Bundesliga? A mí me parece que eso no sería posible. ¿Y alguien sabe cómo se llama el presidente de la Liga de Fútbol Profesional francesa? El presidente de la LFP de nuestros vecinos del norte se llama Vincent Labrune. ¿Alguien piensa en serio que un seguidor del Angers o uno del Lens acertaría entre tres opciones el apellido del presidente de su Liga o le reconocería si le viera por la calle? Tengo la impresión de que tampoco.

Pero aquí, el presidente de la Liga española es una star, es un ídolo de masas, un influencer, el Rubius del fútbol nacional, sólo le falta ir firmando autógrafos por la calle. Todo el mundo conoce en España a Javier Tebas, si no es una de las cien personas más conocidas de nuestro país poco le falta. Pero, ¿por qué es conocido Tebas? ¿Por su trabajo al frente de la Liga? Yo creo que no. Javier Tebas es fundamentalmente conocido por su enfrentamiento con uno de los integrantes de la competición que preside, y no precisamente el menor de ellos. Tebas es reconocido a nivel nacional y mundial por tenérselas tiesas con el Real Madrid, que quizás sea el club de fútbol más exitoso y de mejor reputación universal. Tebas es conocido por medirse con un club que, entre otros títulos menores, ha ganado 36 Ligas y, también para el fútbol español y en su nombre, y por qué no decirlo también para mayor gloria de la Liga española, ha conquistado 15 Copas de Europa. A pulso. Sin la ayuda de nadie. Esto es por ejemplo como si al frente del Gobierno de España hubiera alguien que odiara a los españoles… bueno, quizás ese no sea el mejor de los ejemplos. Lo que quiero decir es que resulta de todo punto incomprensible que por lo único que destaque a nivel internacional Tebas, más allá de las medallas que él mismo se imponga, sea por su batalla con el Real Madrid.

Y, aunque acabe siéndolo porque afecta a su futuro, el asunto nunca ha sido personal por parte del Real Madrid sino puramente profesional. Lo que piensa el Real Madrid es que hay gestores más cualificados que Javier Tebas y lo que no va a hacer el club blanco en ninguno de los casos es confiar a ciegas en este presidente de la Liga. ¿Cómo es posible que el Real Madrid aparezca el decimoquinto en la clasificación de los derechos de televisión? No parece lógico que el mejor club deportivo de la historia esté tan abajo, ¿verdad? Pese a no haber ganado ningún título en las dos últimas temporadas el Real Madrid cerró su anterior ejercicio con los mayores ingresos y el mayor resultado operativo de toda su historia, 1.221 millones de euros de ingresos de explotación, lo que supone un 3,1% más que el año anterior, y unos ingresos de 363 millones procedentes del estadio. ¿A qué se debe ese crecimiento, que además se produce, como digo, en un momento deportivo regular? Pues ese crecimiento estuvo impulsado principalmente por las áreas que el club gestiona directamente. O sea: cuando gestiona el Real Madrid, récord mundial de ingresos, pero cuando gestiona Tebas, decimoquinto por detrás… ¡del Everton! Pero es que el último título (y único) internacional que ganó el Everton fue en 1985, cuando estrenaron Las chicas de Oro.

Yo creo que lo que piensa el Real Madrid es que Javier Tebas quiere que todo el mundo sea el Everton en la Liga española. Bueno, no: lo que Tebas quiere es que el Real Madrid, que es el mejor y mayor imán que tiene nuestra competición, sea el Everton, y el Real Madrid, querido Javier, no es ni va a ser nunca el Everton. O sea lo que quiere Javier Tebas es igualar hacia abajo. Es el suyo un sistema muy poco liberal, por cierto, y que respeta bastante poco la iniciativa privada. Y no estimula en otros querer parecerse al mejor, que es el Real Madrid, sino que lo que pretende es que, harto de luchar, el Real Madrid consienta al fin en convertirse en el Everton y parecerse a los demás, todo muy distópico, muy orwelliano. Y como Tebas no despierta la competitividad sino que la adormece, los de abajo se conforman con migajas que son claramente insuficientes para un club con el historial, la afición y la economía saneada que tiene el Real Madrid. Al Real Madrid nunca le ha hecho falta nadie para ser lo que es, el mejor; es más, lo ha hecho habitualmente con la oposición radical del fútbol español, que no ha hecho otra cosa que ponerle palos en las ruedas.

Esa situación de privilegio es la que le permite ser disidente en una Liga que gana cada día menos dinero, que maltrata a los aficionados y de la que se van pitando las estrellas… salvo, claro, aquellas que deciden fichar por el Real. Tebas es de mi quinta, no estará ahí para siempre, pero el miedo que, como madridista tengo, es que cuando tampoco esté Florentino el que venga por detrás ceda el terreno conquistado a lo largo de los últimos veinticinco años. El presidente de la Liga insiste muchas veces en eso de que a Florentino no le gusta perder como si perder, que es lo que ha conseguido que haga el resto, fuera algo positivo, algo bueno, algo destacable. Y mientras tanto sus tamborileros, los que narran los partidos y los que presentan actos institucionales, a la mamandurria. Porque, eso sí, en el Caso Negreira saca un 0 pero en lo de la publicidad y el marketing tiene matrícula de honor.