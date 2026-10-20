Tebas no puede seguir ahí ni un minuto más

Joseph Goebbels fue ministro de Propaganda del Tercer Reich y uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler además de un profundo antisemita. Hasta tal punto era cercano a Hitler que, al ser consciente de que la guerra estaba perdida y llegaba a su fin, se trasladó a Berlín con su esposa, Magda, y sus seis hijos. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 y, tan sólo un día después, lo hizo Goebbels. Pero no lo hizo solo, no, qué va. Magda Goebbels le acompañó y, junto a ellos, también dieron muerte a sus seis hijos, Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Heldrun. La mayor tenía 12 años, la menor 5. Llamaron a un dentista de las SS para que les inyectara morfina y así, cuando estuvieron inconscientes, aplastaron una ampolla de cianuro en sus bocas. Luego Goebbels disparó a su mujer y después se quitó la vida.

Conviene recordar quién era Joseph Goebbels y a qué se dedicaba y ayuda a entender un poco mejor lo que dijo el viernes Javier Tebas sobre Real Madrid Televisión para comprender que es inaceptable desde cualquier punto de vista que este caballero siga ni un minuto más al frente de la Liga de Fútbol Profesional. Y también conviene, y como conviene yo lo voy a hacer, no distraerse de lo fundamental, que no es tal o cual jugada, sino lo que, desde su puesto de máxima responsabilidad, dijo Tebas de Real Madrid Televisión y lo que hizo su máximo aliado, Joan Laporta, que fue cuadruplicar lo que cobraba el vicepresidente arbitral en activo. Lo digo porque, como pasa con la PSOE, veréis que nos colocan muchos cebitos, muchas trampitas, pero lo relevante en mi opinión es la alianza que hay entre el presidente de la Liga y vicepresidente federativo y uno de los pagadores de Negreira. Que es, por cierto, una alianza muy similar a la que se llevó a cabo en 2004 cuando, rompiendo el pacto de la mayoría de los clubes, que apostaban por Gerardo González como presidente, Joan Laporta buscó la protección de Ángel María Villar. Aquello fue conocido como villarato, palabro que se inventó el periodista Alfredo Relaño para explicar una situación de beneficio arbitral para los culés, cuestión ésta que luego, en 2012, ocho años después, reconocería uno de los vicepresidentes de Laporta, Alfonso Godall, cuando, en declaraciones a La Sexta, cantó La Traviata. Vamos, cantó La Traviata, La bohéme, El barbero de Sevilla, Aida y Rigoletto, todas juntas.

Lo fundamental es que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional comparó el modo de informar a sus aficionados que tiene el Real Madrid con las tácticas de propaganda empleadas por uno de los responsables del asesinato de seis millones de personas. Lo fundamental es que, después de hacer eso, este señor sigue en su puesto. Y lo fundamental es el acuerdo, sostenido en el puro interés individual, que han suscrito la Liga de Tebas y el presidente del Barça que cuadruplicó los emolumentos de Negreira. Y lo accesorio, o sea el cebito, o sea la cortinita de humo, o sea la trampita, es la jugada de Güler y Peque, con la que voy ya mismo.

Acerca de esa acción dice Luis García que a lo mejor lo que pasó fue que el VAR no llamó al colegiado porque tenían miedo de que el Real Madrid llegase al partido del domingo a 9 puntos del Barça. Bueno, algo vamos avanzando, va bien la cosa. Porque si el entrenador del Sevilla piensa que el responsable del VAR no llamó al árbitro de campo porque daba por hecho que si lo llamaba a su compañero no le iba a quedar más remedio que expulsar a Güler y entonces existía la posibilidad de que el Madrid perdiera ese partido y llegara al clásico a 9 puntos del Barça, es porque Luis García cree lo mismo que yo, o sea que Luis García piensa que esta Liga está manipulada, aunque lo cree por distinto motivo. Y entonces, Luis, si piensas que la Liga está manipulada, ¿por qué tu equipo no dice nada? Tengo que reconocerle un punto de originalidad al comentario de Luis García Plaza porque acusar de manipular al equipo que no pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral y no decir ni pío sobre el que sí lo hizo es cuanto menos novedoso, pero al menos coincidimos en el resultado final: esta Liga no es creíble, es una competición adulterada. Luis García cree que no es creíble porque piensa que anoche perjudicaron a su equipo y yo creo que no lo es porque, compitiendo con Real Madrid y Sevilla, hay un club que pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral, cuestión ésta que nuestro amigo Luis prefiere callar.

Ayer, a la finalización del partido, Mourinho preguntó a los periodistas presentes en la sala de prensa si había alguien que hubiera visto una imagen nítida de esa jugada, y nadie levantó la mano. Sobre las jugadas del Betis-Barcelona hay un montón de imágenes clarísimas pero sobre esa en concreto de Güler no la hay. Bueno, Luis García deja caer que sí la hay pero que la están ocultando, que es precisamente, querido Luis, de lo que lleva quejándose en absoluta soledad durante los últimos 3 años el Real Madrid. No el Sevilla, Luis García, no. El Sevilla no, el Real Madrid. Y cuando tú quieras nos ponemos a repasar las jugadas históricas para ver qué se ha visto, cómo se ha visto y cuándo se ha visto: ya te digo yo que el Real Madrid le gana al Sevilla por 300 a 1.

Lo que yo intuyo (porque ver, ver lo que se dice ver se ve más bien poco) es que Peque agarra reiteradamente de la camiseta a Güler, impidiendo un ataque claro del Madrid. Intuyo que le agarra una vez, otra, otra más, y que Güler intenta zafarse de él. Y sinceramente no veo que le agreda. No lo veo. Si Luis García tiene en su poder esas imágenes que ayer dijo que ocultaban en el VAR, espero que las aporte cuanto antes o que se calle de una vez. Y no me refiero a vídeos falsos de X, no, me refiero a imágenes reales. Y otra cosa más: Valdano, tú te puedes permitir el lujo de que todo esto de los árbitros te aburra porque tú eres un poeta del gol, pero los demás no podemos. ¿Sabes por qué, Jorge? Pues no podemos dejar de hablar de los árbitros porque resulta que por primera vez en la historia de la Liga conocemos que hubo un club que estuvo pagándole a un vicepresidente arbitral en activo y eso, Valdano, lo cambia absolutamente todo. Para ti no, pero para aquellos que quieren competir en igualdad de condiciones sí.