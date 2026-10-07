Tebas: Tyson con el City, Bambi con el Barça

Es curioso cómo todos aquellos que pretenden que olvidemos que el Barça pagó durante 17 años un total de 8'4 millones de euros al vicepresidente arbitral en activo utilizan casi al unísono la misma palabra para desacreditar a quienes no queremos hacerlo, a quienes nos negamos a ser lobotomizados, la palabra "relato". Hoy lo ha vuelto a hacer Javier Tebas en su respuesta a un perfil de X, Futbolgate, que subía un vídeo suyo de 2023 en el que se veía al presidente de la Liga diciendo que por esos hechos podría llegarse a un descenso de categoría. En ese momento Tebas decía esto: "¿Qué puedo ver? Da la sensación que estamos hablando de intentar influir. Bueno, lo han dicho, ¿eh?... Lo ha dicho el propio Negreira. Pero eso no es comprar a los árbitros". Y la respuesta de Tebas a ese vídeo suyo es larga pero interesante. Empieza diciendo que sigue pensando lo mismo que en 2023, que fue gravísimo y que debe investigarse hasta el final. Pero cuando parecía que Tebas iba bien, cuando parecía que iba a redimirse para ponerse al fin del lado del afectado y no del lado del club que pagó, sale el Tebas auténtico, el Tebas real, el Tebas que quiere acabar con el principal damnificado, el Real Madrid. Dice: "Pero una cosa es investigar unos hechos que terminaron hace años y otra muy distinta construir en 2026 el relato de que Negreira sigue influyendo hoy en el arbitraje español".

Tres líneas le dura a Tebas su intento por rehabilitarse, tres. Pero, ¿quién ha dicho que Negreira siga influyendo hoy en el arbitraje español? Negreira tiene un deterioro cognitivo lo suficientemente severo como para impedir que vuelva a prestar declaración ante el juez, no puede influir en nadie porque probablemente ni siquiera pueda manejarse con soltura en su día a día. Influir no, Tebas, nadie lo ha dicho, pero de que el negreirato sigue más vivo que nunca dan fe los veinte colegiados que, a día de hoy, en este momento, siguen en el arbitraje español: Alberola Rojas, Cordero Vega, Cuadra Fernández, De Burgos Bengoetxea, Del Cerro Grande, Díaz de Mera, Fernández Borbalán… Así hasta veinte. ¿Qué dijo Negreira? Lo decía Tebas, Negreira dijo que "intentaban influir". ¿Y por qué se dirigen a Negreira? Muy fácil: se dirigen a Negreira porque es quien tiene mando en plaza a la hora de subir o bajar a un árbitro y también porque (y esto lo digo Toni Freixa, que estaba allí) él vendió un a posibilidad de hacer lobby que el Barça compró. Por ejemplo, uno al azar, Hernández Hernández: once años con Negreira, cinco en Segunda y seis en Primera. ¿Cómo es posible que un árbitro ascendido por el hombre que cobró del Barça siga hoy en día en activo en la Liga española? Negreira no está, eso es cierto, pero están los hijos putativos de Negreira, que para el caso es lo mismo. Y eso es lo que denuncia y pretende cambiar el Real Madrid, eso sí con la oposición frontal del Comité Técnico de Árbitros, que es gatopardista: "Cambiarlo todo para que todo siga igual".

Sigue diciendo Tebas: "¿Qué pretenden algunos? ¿Que eliminemos al Barcelona y a sus actuales dirigentes de la vida de la Liga? Dínoslo tú, Tebas, dínoslo tú. ¿Tú qué pretendes? ¿Pretendes que tu competición lleve grabada de por vida la mancha de la sospecha? Si eso es lo que pretendes, reconozco que lo estás consiguiendo porque no mueves un dedo, ni un músculo. Y en el séptimo párrafo salta la rana: "Además, en el ámbito disciplinario deportivo español, los hechos están prescritos". ¡Ay amigo! ¡La bendita prescripción! ¡Qué bien nos ha venido la prescripción a todos, eh! Me recuerda a los anuncios de Eduardo Molés, "vendido, vendido, vendido". Pero aquí es "prescrito, prescrito, prescrito". Tebas es Mike Tyson con el City y Bambi con el Barça. Y el final es esplendoroso, digno de Stephen King: "Eso no es perseguir la verdad. Eso es mantener vivo un relato". Desde luego tú desde la Liga no has hecho demasiado por perseguir la verdad, un informe dirigido a la UEFA en más de tres años y medio. Eso sí, hay que agradecerle a Javier Tebas que no haya terminado su novela corta tuitera pidiendo la dimisión de Florentino Pérez.

¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que el Barça pagó a Enríquez Negreira? ¿Por qué lo hizo?... Bueno, Negreira dijo, como recuerda hoy Tebas, que él piensa que le pagaban por influir, pero el Barça alega que lo hizo por unos informes verbales. ¿Qué han hecho en el fútbol español? Ponerse literalmente de perfil esperando a que pase el tiempo, escampe y la gente también se olvide de esto como al final acaba olvidándose de todo desgraciadamente. No parece, desde luego, una actuación demasiado ejemplar. Y en la vida hay que dar ejemplo, no hacer lo contrario. Por mucho que los tamborileros, los agradaores y los seguidores del periodismo Lewinsky sostengan lo contrario.