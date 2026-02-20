Todos (salvo tres terraplanistas) con Vini

De lo de Lisboa se pueden extraer, pese a todo, algunas conclusiones positivas. Por ejemplo: salvo Chilavert, que está como un cencerro, y dos o tres terraplanistas más, el mundo del fútbol está indiscutiblemente con Vinicius. Y eso me parece una victoria tremenda con todo lo que ha tenido que pasar este chico, sobre todo en España. Si Prestianni no se hubiera tapado cobardemente su boca con la camiseta y todos le hubiéramos visto y oído decirle "mono" a Vinicius, el debate estaría zanjado, aunque probablemente todavía habría quien lo cuestionara. Pero, además de tener un comportamiento evidentemente racista, Prestianni fue un cobarde, tanto como para taparse la boca mientras profería el insulto y lo suficiente como para adornar su cobardía con la mentira una vez finalizado el partido. De modo que lo nuestro con Vinicius es pura fe, confiamos en él y damos por hecho que no hay nadie en el mundo capaz de fingir una reacción como la suya si no le han dicho algo gravísimo. Si a esto le añadimos que Prestianni no es precisamente San Judas Tadeo, el resultado es el apoyo unánime y con escasísimas fisuras del mundo del fútbol hacia Vinicius.

El segundo aspecto positivo que yo le veo a lo ocurrido en Lisboa es que, si lo buscaba, el Real Madrid ya ha encontrado un capitán, y me refiero a Kylian Mbappé. El Real Madrid ha tenido una infinidad de capitanes a lo largo de su historia, desde los más tibios como Casillas a los más ardorosos como Pirri, no todos tienen que ser iguales ni estar cortados por el mismo patrón. Pero, cuando más quemaban las papas, Mbappé estuvo con su compañero, dio la cara por él, ejerció como su portavoz después del encuentro y durante el partido le dejó las cosas claras al agresor verbal, que se echó para atrás como no podía ser de otro modo. De modo que, sin pretenderlo y cuando casi nos habíamos olvidado del asunto, los madridistas nos hemos tropezado con un capitán, con un líder, a lo mejor un líder más silencioso pero un líder al fin y al cabo, Kylian Mbappé.

No podemos banalizar el asunto del racismo y hay compañeros míos que lo han hecho. Por supuesto que faltarle al respeto a alguien está feísimo y naturalmente que eso se hacía antes, de modo muy especial en el fútbol, sin que nadie le diera importancia. Pero la tenía. Nosotros pensábamos que no, creíamos que gritarle, por ejemplo al bueno de Wilfred, "¡negro, cabrón, recoge el algodón!" era algo normal, pero no lo era. Y creo que se le sigue restando importancia a los comportamientos racistas cuando se dice, por ejemplo, que si alguien grita "¡mono!" es para descentrarlo. No, es para humillarlo, es para vejarlo. Y no se puede consentir. También creo que banalizamos el asunto del racismo cuando no se hace un distingo entre los insultos de carácter racista y los que no lo son. No es lo mismo que a mí me llamen calvo que a Rüdiger haya quien le llame negro. A mí hasta me puede hacer gracia, a Rüdiger no. Y si a Rüdiger no le hace gracia es sencillamente porque hay un histórico detrás con el racismo, uno que se remonta ni más ni menos que a los tiempos del esclavismo en el imperio romano. De ahí justamente que FIFA y UEFA hayan establecido un protocolo especial contra el racismo y no, por ejemplo, contra la gordofobia.

También quiero decir que nunca es tarde si la dicha es buena y que agradezco que el Real Madrid haya emitido, por fin, un comunicado defendiendo a su jugador. Hay ocasiones en que el Real Madrid da las cosas por sentadas cuando no es así, a veces hay que sentar las cosas. Me parece que la reclamación madridista tiene pocas expectativas de salir adelante aunque ya he visto por ahí el precedente de un jugador del Slavia de Praga, Ondrej Kudela, que fue suspendido por diez partidos en 2021 y en aquella ocasión tampoco había pruebas pero sí testigos de sus provocaciones racistas hacia el futbolista finlandés, y de color negro, Glen Kamara.

En el fondo, y como siempre digo, todo depende de la educación, y es tan pobre la educación ahora mismo, deja tanto que desear y hay, en líneas generales, tan poco nivel, que se hace muy difícil pensar que el racismo vaya a tener una solución a corto o medio plazo en el mundo del fútbol. No hay más que darse un garbeo por las redes sociales para darse perfecta cuenta de que no queremos. Pero, aún no queriendo, o quizás por ello, especialmente porque no queremos, hay que establecer límites claros y contundentes contra la barbarie. A pesar de que mi amigo Gonzalo Heredero piense que todo esto lo digo porque Vinicius juega en el Real Madrid, diría exactamente lo mismo si el agredido fuera Lookman o Raphinha. Y en cuanto a Mou… se equivocó lamentablemente con Vinicius porque empleó argumentos manidos y él es más original que todo eso. Pero no creo que su metedura de pata vaya a impedirle ser candidato al banquillo del Real Madrid en el futuro si a Florentino le parece lo mejor. Yo me habría ido del campo si fuera Vini, lo que significa que yo tengo la mecha aún más corta que alguien que la tiene ya muy corta de por sí. Pero se quedó. Y, antes, marcó un golazo. Otro golazo más. Ya ha intervenido en doscientos desde que llegó al Madrid. Ciento quince goles y 85 asistencias. Lo mismo no era tan buena idea vender al mejor del mundo, ¿verdad, madridistas?